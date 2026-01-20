خبرونه
د کابل په برید کې دوه چینایان وژل شوي
په کابل کې یوې سرچینې ازادي راډيو ته وویل چې د دوشنبې د ورځې په برید کې د دوو چینایانو په ګډون اووه تنه وژل شوي او شاوخوا دیارلس نور ټپيان شوې دي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د یوه چینایي د وژلو او د بل د ټپي کیدو خبر و رکړی و.
د کابل په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یوه رستورانت د ( جنوري په ۱۹ مه) له یوې چاودنې وروسته دا مرګ ژوبله اوښتې ده. داعش خراسان څانګې د دې برید مسوولیت منلی دی.
چین د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د چینايانو امنیت تامین کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبې د (جنوري۲۰مه) ویلي،"بجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د دوشنبې د ورځې د برید د ټپیانو د درملنې لپاره د پام وړ هڅې وکړي او د چینايي وګړو د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي".
بل پلو، چین خپلو اتباع ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي.
ټرمپ؛ د داووس اقتصادي فورم په څنډه کې د ګرینلنډ په اړه له ښکیلو خواوو سره خبرې اترې کوم
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د ګرینلنډ په اړه له یوې ناستې او خبرو اترو سره مواقفه کړې ده.
ټرمپ پرون دوشنبې د (جنوري۱۹مه) پر خپل ټروټ اکونټ ولیکل،"له ټولو خواوو سره مو په داووس کې د ګرینلنډ په اړه د خبرو اترو پر سر مواقفه وکړه".
هغه په دې اړه نور جزیات ورکړې نه دي.
د ګرینلڼد پر سره جنجال د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي دي.
دغه خودمختاره سیمه چې د ډنمارک خاروه دی، امریکا يې په ځلونو د نیولو ګواښ کړی دی.
ټرمپ وايي، ګرینلنډ د امریکا او د نړۍ د ملي امنیت لپاره مهمه سیمه ده او ډنمارک يې د ساتنې وړتیا نه لري.
د داووس اقتصادي فورم د جنوري په ۱۹مه پیل شوی او د همدې میاشتې په ۲۳مه پای ته رسیږي.
ټرمپ په همدې روانه اونۍ کې په دې اقتصادي فورم کې ګډون کوي.
ملګرې ملتونه د جمعې په ورځ د ایران په اړه اضطراري ناسته راغواړي
د ملګرو ملتونه د بشري حقونو شورا د راروانې جمعې په ورځ په ایران کې د "معترضینو پر وړاندې د شوي تاواتریخوالي" په اړه اضطراري ناسته جوړوي.
رویترز خبري اژانس لیکي،"هغه لیک يې ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د ایسلنډ سفیر اینارګونارسون یو شمیر هېوادونو له هغې ډلې بریټانیا او جرمني ته استولی او د ایران په اړه د دغه ناستې غوښتنه په کې شوي ده".
د لیک له مخې،"د یوې ځانګړې ناستې جوړول ضرور دي، ځکه په ایران کې معترضین ځپل شوي او نړیوال قوانین نقض شوي دي".
ملګرو ملتونو تایید کړې چې دغه ناسته د جمعه په ورځ ده او تراوسه ۲۱هېوادونو د ایران په اړه د دې ناستې سره موافقه کړې ده.
بل پلو، د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې "ټوله وژنه غیرقانوني" بللې او په يې د څیړنې غوښتنه کړې ده.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دغې ناستې په اړه څه ویلي نه دي.
د فوټسال ملي لوبډلې ویتنام ته ماتې ورکړه
د فوټسال ملي لوبډلې نن سه شنبې په خپله دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه.
دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه، افغان لوبډله وتوانیده پنځه د دوو پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتي ورکړي.
وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناني لوبه کې ویتنام ته پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه.
تمه ده د فوټسال ملي لوبډله له دې بریا وروسته نن شپه په دوو لوبو کې چې د تایلنډ په وړاندې دي دغه هېواد ته سفر وکړي.
دا لوبې د۲۰۲۶کال په اسیا جام سیالیو کې د چمتوالي په موخه ترسره کیږي.
د ایران د بشري حقونو سازمان؛ په مظاهرو کې د وژل شوی کسانو ارقام له هغه څه ډیر لوړ دي چې په رسنیو کې خپاره شوي
د ناروې په پلازمینه اسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو ارقام له هغه څه ډير لوړ دی چې په رسنیو کې خپاره شوي دي.
د دغه سازمان مدیر محمود امیري مقدم وايي،"له عیني شاهدانو، کورنیو او نور شواهد داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی".
دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر ۳۴۲۸ اعلان کړ و.
دمقدم په ټکو،" بې له شکه چې د ایران اسلامي حکومت د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده، شواهد ښيۍ چې دغه ټوله وژنه د یو پلان او منظمې برنامې له مخې شوې".
هغه ادعا کړې چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپاه پاسدارانو ځواکونو په مرسته کړې ده.
په ایران کې د همدې رواني جنوري میاشتې د پیل راهیسې د ایراني ریالو د ښکته کیدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې وې د زرهاوو کسانو په مرګژوبلې پای ته ورسیدې.
د جنوبي وزیرستان چارواکي؛ له افغانستان سره د انګور اډې لار دې د سوداګرو پر مخ خلاصه شي
د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خوني چارواکي وايي، له افغانستان سره د انګور اډې لار دې د سوداګرو پر مخ خلاصه شي.
د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبې د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تراوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروړونو پاکستاني روپیو تاوان رسیدلی دی.
بل پلو، په جنوبي وزیرستان کې یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومته غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیږي.
د تیر کال په اکټوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې وتړل شوې.
افغان سوداګر چې مالونه يې د تورخم او کراچۍ بندرونو سربیره له پاکستان سره په نورو سوداګریزو لارو کې بند پاتي دي وايي، په میلیونو ډالرو تاوان يې کړی دی.
افغان او پاکستاني لوري څو ځلې د لارو د خلاصون په موخه خبرې اترې هم کړې خو پایله يې ورکړې نه ده.
له افغانستان سره د جاپان نولس نیم میلیونه ډالره مرسته
جاپان اعلان وکړ چې له افغانستان سره نولس نیم ملیون ډالره نوې مرسته کوي.
دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچي ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړی چې ویلي یې دي، دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده۔
په همدې حال کې، ایټالیا هم له افغانستان سره د ۲،۵ میلیونه یورو چې څه کم درې ملیونه ډالر کیږي، د نوې مرستې اعلان کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې او ویلي یې دي چې د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو پر وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولوزیات له خطر سره مخ دي۔
دا په داسې حال کې ده چې اوچا مخکې ویلي وو، روان میلادي کال کې به شاوخوا ۲۱،۹ میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري۔
اوچا د ۲۰۲۵ کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې افغانستان به په ۲۰۲۶ کال کې د نړۍ له سترو بشري بحرانونو سره مخ شي، داسې بحراني وضعیت چې د دې هېواد خلک له ساړه ژمي، پراخې بې وزلۍ او د اسانتیاوو له کمښت سره مخامخ کوي۔
افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې په کرکټ کې بریا خپله کړه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړۍ شل اووریزه لوبه وګټله.
دا لوبه بېګا په دوبۍ کې وشوه.
افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د ۱۸۲ منډو هدف ورکړی وو. ویسټ انډیز په شلو اورونو کې ۱۴۳ منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د ۳۸ منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د دریو لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پيل کړ.
اخوا تمه ده سبا د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخامخ شي۔
د افغانستان د کرکټ تر ۱۹ کلنو کم عمره ملي لوبډلې تردې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې.
په دې توګه، دا مهال د افغانستان د کرکټ تر ۱۹ کلونو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام د ډي ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده۔
دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی.
د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا لوبډلې په ډي ګروپ کې سیالۍ کوي.
یوې افغان مېرمنې زرقا یفتلي د "زاید د انساني اخوت" جایزه وګټله
د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خپرې شوې اعلامیې له مخې، د ۲۰۲۶ کال د انساني ورورګلوۍ لپاره د زاید جایزې ګټونکې د دوشنبې په ورځ (د جنوري ۱۹مه) اعلان شوې.
په اعلامیه کې ویل شوي زرقا یفتلي چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې، په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده.
زرقا یفتلي ویلي چې د ۲۰۲۶ کال د ګټونکې په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره "قوي او معنی لرونکی پیغام" لري.
د انساني ورورګلوۍ/اخوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان النہیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره یې غوره ونډه اخیستې وي.