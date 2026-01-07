خبرونه
ایران افغانستان ته چرګوټي صادروي
له پاکستان سره د تجارتي لارو له تړلو وروسته له ایران څخه افغانستان ته د چرګوټو صادرات پيل شول.
د ایران ایرنا خبرې اژانس د خراسان رضوی ولایت د تایباد ولسوال حسین جمشیدي په وینا خبر ورکړ چې دا صادرات روانه اونۍ افغانستان ته پیل شوې دي او تر اوسه دوه لکه پنځوس زره چرګوټي د دوغارون له لارې افغانستان ته صادر شوې دي.
له تیر یوه کال راهیسې له ایرانه افغانستان ته چرګوټي نه صادریدل او افغانستان به له پاکستانه چرګوټي واردول، خو د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې د افغانستان او پاکستان تجارتي لارې بندې دي، اوس بیرته افغان سوداګرو ایران ته مخه کړې ده.
خلیلزاد: د دوحې تړون په اړه د پاکستان د پوځ ویاند انګېرنه سمه نه ده
د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوه امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي یې دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي.
زلمي خلیلزاد نن په ایکسپاڼه کې د پاکستان د پوځ د ویاند جنرال شریف چوهدري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي.
خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام اباد او کابل ترمنځ دې یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د دریمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کیدو تضمین وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکي کړکیچن شوې دي، د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ، چې تر دې کړکیچ راوروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي.
مجاهد؛ د پاکستان د پوځ د ویاند خبرې لسموونکې او بې اساسه دي
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویندوی وروستۍ څرګندونې لسموونکې وبللې او هغه وغندلې.
د پاکستان د پوځ ویندوی احمد شریف جودري پرون (سې شنبه) په یوه خبري غونډه کې وویل چې په ۲۰۲۵ م کال افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریځ په نړۍ کې منل شوی دی.
ده همداراز وویل؛ څه چې په افغانستان کې دي، حکومت نه دی او د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومتي معرفي کوي.
د ښاغلي چودري د دې څرګندونو په غبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر خپله ایکسپاڼه کښلي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوځ د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت سره هیڅ تړاو نه لري بلکې د یوه مسوول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلي شوي تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې.
پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور ردوي او وايي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي.
په جرمني کې یو افغان د خپلې ښځې د وژلو په جرم په عمري قید محکوم شو
د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې مېرمنې د وژلو په جرم په عمر قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو دا خبر پرون (سې شنبې) خپور کړی دی.
د جرمني د «ټاګسشپیګل» ورځپاڼې د راپور له مخې، دې ۴۵ کلن سړي د ۲۰۲۵ کال د اپرېل په میاشت کې خپله ۳۷ کلنه مېرمن په داسې حال کې په چاقو وژلې، چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده وو. دا برید د اپارتمان په دهلېز کې شوی او ښځې د چاقو د څو ګوزارونو له امله ساه ورکړې ده.
د برلین سیمهییزې محکمې پرېکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړې بېرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل، تورن کس دا کار په قهر او د خپلې مېرمنې د «سزا ورکولو» په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې مېرمن یې د ده له تمو سره سم چلند نه کاوه.
د سوتر په وینا: «تورَن باور درلود چې د یوه مېړه په توګه دا حق لري چې خپلې مېرمن ته سزا ورکړي او حتی ژوند ترې واخلي.»
محکمې ثابته کړه چې ښځه پنځه ځله په چاقو وهل شوې وه. د دوی ماشومانو وروسته تایید کړه چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسي جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لويو ماشومانو هغه هڅې له پامه غورځولې وې چې غوښتل یې مور ته مرسته ورسوي. د راپور له مخې، هغه خپل اته کلن زوی ته ویلي وو: «زه به درته نوې مور راوړم.»
د قرباني د کورنۍ وکیلانو دا پېښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وباله او د عدالت غوښتنه یې وکړه، هغه نظر چې د محکمې له پرېکړې سره سمون لري.
د جرمني رسنیو د تورن کس د هویت په اړه نور جزییات نه دي خپاره کړي.
د اوبو کمښت؛ ایران له طالبانو سره د ګډو سیندونو د اوبو پر مدیریت خبرې کول غواړي
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي.
ایراني رسنیو د سېشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښيي.
د ایران د انرژۍ وزیر عباس عليآبادي ویلي، چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخامخ شوې دي.
عليآبادي زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یوه ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د هغه په وینا، له طالبانو سره خبرې روانې دي او ایران چمتو دی چې د ګډو سیندونو د اوبو د مدیریت په برخه کې همکاري وکړي.
د ایران د انرژۍ وزیر په وینا، تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او که اړتیا وي، ایران به افغانستان ته هم پلاوی واستوي تر څو دا موضوع له نژدې وڅاري.
هغه هیله وښوده چې سږکال ښه ورښتونه به سبب شي چې له افغانستان څخه ایران ته کافي اوبه وبهیږي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند په صورت کې فرانسه او بریټانیا اوکراین ته سوله ساتي ځواکونه استوي
د اوکرایین لویدیزو متحدینو پرون سه شنبې د (جنوري۶مه) هوکړه وکړه چې د اوکرایین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سوله ساتي ځواکونه استوي.
دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پارس کې د اوکرایین د جګړې په اړه له دیرشو څخه د زیاتو هېوادونو له پرونۍ ناسته وروسته اعلان شوه.
د دغې هوکړې له مخې بریټانیا، فرانسه او نور اورپايي هېوادونه به له روسیې سره تر اوربند وروسته په اوکرایین د سولې د ساتې او د روسیې د احتمالي بریدونو د مخینوي په موخه به دې هېواد کې ډیر شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي.
د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون ویلي،"دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپايي ټولنې له خوا په اوکرایین کې د اوربند د څارنې د مشرۍ په مانا ده".
ماکرون وړاندې ویلي،"د جګړې له پایته رسیدو وروسته به فرانسه څو زره سرتیري اوکرایین ته واستوي".
بل پلو، هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکرایین او د اروپايي هېوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي.
د اوکرایین لویدیز متحدین پرون په پاریس کې د روسیې او اوکرایین ترمنځ د څلور کلنې جګړې د پایته رسیدو پر لارو چارو د خبرو په موخه راټول شوي وو.
په دې ناسته کې چې نن چهارشنبې به هم دوام وکړي، د اوکرایین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکوف او د هغه زوم جیرید کوشنر هم ګډون لري.
ټرمپ؛ ونزویلا به امریکا ته له ۳۰ تر۵۰ بشکوو تحریمي تیل ورکړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي، د ونزویلا موقت حکومت به له ۳۰ څخه تر ۵۰میلیونو بشکوو "تحریمي تیل" امریکا ته ورکړي.
ټرمپ پرون سه شنبې ناوخته د (جنوري۶مه) پر خپلې ټولنیزې شبکې ټروټ کې لیکلي،"دغه تیل به د بازار په نرخ خرڅیږي او عواید به يې د امریکا په واک کې وي، څو اطمنیان ترلاسه شي چې د دغو تیلو د خرڅلاو له کبله د ونزویلا او امریکا خلکو ته ګټه رسیږي".
هغه وړاندې د امریکا د انرژۍ له وزیر کریس رایت څخه غوښتي چې دغه طرحه ژر تر ژر پلي کړي.
د هغه په ټکو، دغه تیل دې په کښتو کې دخیزه او مستقیما دې د امریکا بندرونو ته انتقال شي.
امریکا د تیرې شنبې په ورځ پر ونزویلا برید وکړ او د دې هېواد پرزول شوی ولسمشر يې د مخدره مواد د قاچاق او ورته نورو جرایم په تور امریکا ته انتقال کړو.
له دې عملیاتو وروسته ټرمپ ویلي چې هغه د ونزویلا د موقت حکومت مشري پر غاړه لري.
ټرمپ له دې وړاندې ویلي و چې امریکا به په ونزویلا کې د تیلو د لویو شرکتونو او زیروبناو په جوړولو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي.
هر بشکه تیل ۱۵۹ لیتره تیل کیږي.
ټرمپ؛ د ګرینلنډ د نیولو په موخه د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوو
سپینه ماڼې وايي، "ولسمشر ټرمپ د ګرینلنډ د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي".
د سپینې ماڼې ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي،"د ګرینلنډ ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولویت دی".
د هغې په ټکو، د ګرینلنډ په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کیدای شي.
هغې وړاندې وویل، ولسمشر او کاري ټیم يې په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ته ورسوي.
د هغې په ټکو،"البته چې پوځي اقدام یو له هغوو لارو ده چې امریکا يې په لاس کې لري".
له وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي،" ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلنډ وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په مانا نه دی".
ډنمارک خبرداری ورکړی چې د امریکا له خوا په زور د ګرینلنډ نیول د ناټو سازمان او د ډنمارک او امریکا ترمنځ د ۸۰کلونو اړیکو د پای په مانا دی.
د ناټو سازمان د ټرون د پنځې مادې له مخې، د دې سازمان غړي هېوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل دفاع وکړي.
د ګرینلنډ صدراعظم تاکید کړی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدنکي يې د برخلیک ټاکلو حق لري.
ګرینلنډ چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه شاوخوا ۵۷زره کسان په ژوند کوي، دغه خودمختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
دغه ټاپو چې د اطلس سنمدر او شمالي قطب ترمنځ واقع دی، نایابه طبیعي سرچینې په کې دي.
د کابل په سروبي کې د لمریزې بریښنا یوه شبکه پرانیستل شوه
د کابل په سروبي ولسوالي کې د دوه ویشت اعشاریه پنځه اویا میګاواټه لمریزې بریښنا شبکه فعاله شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې بریښنا دا شبکه پرانیسته.
د بریښنا شرکت اجراییوي رییس عبدالباري عمر وویل، دا پروژه دوې برخې لري چې یوه یې د بریښنا د تولید ده او بله یې د بریښنا د لیږد ده.
پر دې پروژې اتلس میلیونه ډالر لګښت شوی دی.
طالبان په تخار کې د سرو زرو د کان د لانجې تحقیقات پيلوي
د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت اعلان وکړ چې د تخار ولایت په چاه اب ولسوالي کې د ځایي خلکو او د سرو زرو د کانونو د یوه شرکت ترمنځ د وروستۍ نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکل شوی دی.
د وزارت ویاند همایون افغان کورنیو رسنیو ته نن سې شنبې وویل چې د دې نښتې له امله هم مرګ ژوبله شته او هم مالي زیانونه رسیدلې دي.
د چاه اب ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو مځکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پيل شول او د نښتو پرمهال لږ تر لږه پنځه تنه ووژل شول.
ازادي راډيو په سیمه کې د خبریال نه لرلو له امله په خپلواکه توګه دا شمیره نه ردولی شي، نه تاییدولی شي.