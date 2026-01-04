هرات کې د ریکشاوو په تګ راتګ محدودیت څه ستونزې رامینځ ته کړي ؟

وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو کې د رېکشاوو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمیر چلوونکي وايي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندیدو سره، د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندیښنه ګرځیدلې ده.
دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې ژمي موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي.
په هرات کې یو رېکشا چلوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بې کاره کېدو وروسته اړ شو چې رېکشا واخلي.
له یوې خوا ژمی دی او له بلې خوا، زه یو کرایه کور کې یم، د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو
"زما ټوله پانګه هغه ۱۵ زره افغانۍ وې چې ما پرې دا رېکشا واخیسته، له دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګونه وکړو، همدا اوس، زه فکر کوم چې څه وکړم؛ له یوې خوا ژمی دی او له بلې خوا، زه یو کرایه کور کې یم، د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چیرته لاړ شو."
یو بل رېکشا چلوونکي چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره، نه دی توانېدلی کار ومومي او اړ شوی چې د خپلې میرمنې سره زر وپلوري ترڅو رېکشا واخلي؛ د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پریکړې له لاسه ورکړل شوې ده.
دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پریکړې له مخې، ټولې رېکشاوې، که اسناد ولري یا بې اسناده وي، د شنبې په ورځ «د مرغومي له ۱۳مې نیټې» له ښاره منع دي.
د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللي دي.
خو د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکي وايي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې هم رامنځته کړې دي.
له دې ډلې یوه یې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ښځینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په څلور لارې کې انتظار باسي ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته
"دوی ټولې رېکشاوې بندې کړې دي او له بده مرغه، یوه لویه ستونزه دا ده چې فعلا زموږ ښځینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په څلور لارې کې انتظار باسي ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته، نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي ترڅو هغه ځای ته ورسیږي چیرې چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي."
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د بې وزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشارې ویل چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
ده وویل:
"نن کله چې زه په ښار کې ګرځېدم، په ځینو تم ځایونو کې ډېر خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د تګ لپاره انتظار وو، خو د رېکشاوو او ښاري ترانسپورتي وسایطو شمېر ډېر محدود و، او په دې سیمه کې خلک له ستونزو سره مخ وو."
دا اوسېدونکي ټینګار کوي چې که څه هم د رېکشو زیاتوالي د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل شوی، خو د ترافیکو ادارې باید د دوی د بشپړ بندیز دمخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای؛ هغه حل لارې چې په خبره یې، ښاري نظم تامین کړي او د رېکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي.
د یادونې ده چې د شنبې په ورځ «د مرغومي په ۱۳مه» یو شمېر رېکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یوه اعتراضیه راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه ییزو سرچینو په خبره، دوی د طالبانو د ځواکونو د هوايي بریدونو له امله تیت شول.
د نړیوالو سازمانونو په د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو د واک ته له رسیدو راهیسې د بې وزلۍ او بې کارۍ کچه د پام وړ لوړه شوې ده.
د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړ پروګرامونو نشتوالي زرګونه کورنۍ دې ته اړې کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي، هغه دندې چې د خلکو په خبره، د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پریکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي.
له دې مخکې پر واټونو یو شمیر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پریکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.