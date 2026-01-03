ټرمپ: امریکا به وینزویلا تر هغه اداره کړي چې هلته واک لېږدي

د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې امریکا به په وینزویلا کې د واک تر سوله ییز انتقال پورې دغه هیواد اداره کړي.
ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په مارالاګو کې په خپل استوګنځي کې خبرې غونډې ته وویل، موږ به دغه هیواد تر هغه وخته پورې اداره کړو چې د واک خوندي، عادلانه او سم لیږد ترسره کړو.
ټرمپ زیاته کړه چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن د شنبې په سهار د شپې په یوه چاپه کې ونیول شول او په متحده ایالاتو کې به محاکمه شي.
هغه دا عملیات د امریکا په تاریخ کې یو له ډیرو بریالیو پوځي عملیاتو څخه وبلل.
ده وویل چې دا د امریکا د پوځ په تاریخ کې د ځواک، وړتیا او د قدرت ننداره وه چې امریکایي ځواکونو په ډیره ښه توګه ترسره کړه.
ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي، پلیو او سمندري ځواکونو برخه واخیسته.
د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د نیکولاس مادرو له نیول کیدو وروسته به اوس د امریکا د متحد ایالتونو د تیلو ستر شرکتونه دغه هیواد ته داخل شي.
مخکې له دې، د امریکا لوی څارنوال پام بانډي په ایکس (پخوانی ټویټر) کې ولیکل چې نیکولاس مادورو او د هغه میرمن به ډیر ژر په امریکایی محکمو او د امریکا په خاوره کې د امریکا عدالت ته وړاندې شي.
بانډي دا هم وویل چې مادورو او د هغه میرمن د نیویارک فدرالي محکمې کې د یوې قضیې له مخې، د "مخدره توکو د ترهګرۍ " په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دي.