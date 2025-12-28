د لاسرسۍ وړ لېنکونه
اصلي متن ته ورتلل
اصلي مېنو ته ورتلل
د لټون پاڼې ته مراجعه
نورې برخې
کورپاڼه
راپورونه
افغانستان
سیمه
منځنی ختیځ
نړۍ
خبرونه
افغانستان
نړۍ
مرکې
اونیزې خپرونې
انځوریزه برخه
ورزش
د کډوالۍ بحران
'کووېډ-۱۹'
اړیکه
د خپرونو جدول
دري پاڼه
Azadi English
راسره ملګري شئ
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
لټون
زنده
زنده
لټون
پخوانی
بل
تازه خبر
یکشنبه ۷ مرغومی ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۰۸
راډیويي مرکې
ملالۍ وزیري له زده کړو راګرځول شوې زده کوونکې
۲۱ دقيقې مخکې
Embed
ملالۍ وزیري له زده کړو راګرځول شوې زده کوونکې
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:18:39
0:00
مستقیم لېنک
128 kbps | ایم پي ۳
64 kbps | ایم پي ۳
بېل خپروونکی
ملالۍ وزیري له زده کړو راګرځول شوې زده کوونکې
شريکول
شريکول
XS
SM
MD
LG