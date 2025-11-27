خبرونه
په تاجکستان کې درې چینایان وژل شوي
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولي ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوې دي.
د دې وازت په بیان کې ادعا شوې ده چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یوه شرکت پر مرکز شوې ده چې د سروزو د کان د استخراج چارې مخته وړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دې ویلي.
په هانګ کانګ کې د لګیدلي اور د قربانیانو شمیر په زیاتیدو دی
په هانګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلي اور له امله لږ تر لږه پنځه پنځوس کسان وژل شوي او لاهم نژدې درې سوه کسان تري تم دي.
اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور کنټرول کړی دی.
پولیس وایي چې د دې پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو د پيښې تحقیقات روان دي.
پاپ په انقره کې له ترکیي چارواکو سره ګوري
لیو څوارلسم نن د پاپ په صفت په خپل لومړي بهرني سفر ترکیې ته ورسېد.
د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلسم به د دې سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې وکړي.
پاپ به له ترکیې لبنان ته ولاړ شي.
پاپ لیو څوارلسم امریکایی دی. دی د مې په میاشت کې د نړۍ د یو اعشاریه څلور میلیارډه کاتولیکانو د مشر په توګه وټاکل شو.
رسنۍ: په واشنګتن کې برید کوونکی پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ملاتړی و
د امریکایي رسنیو د راپور له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نژدې د امریکا د ملي ګارډ پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی ، یو افغان دی چې په افغانستان کې یې د امریکا له ځواکونو سره دنده ترسره کړې وه.
ان بي سي NBC شبکې شکمن کس ۲۹ کلن رحمان الله لکڼوال یاد کړی دی.
د دې رسنۍ د راپور له مخې لکڼوال په دوه زره یو ویشتم کال کې امریکا ته تللی او ده لس کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی.
فاکس نیوز بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جان راتکلیف په وینا ویلي دي چې لکڼوال د امریکا له مختلفو ادارو سره د استخباراتو په شمول همکاري کړې ده.
د چهارشنبې د ورځې د ډزو پرمهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیرې سخت ټپیان شول.
تر دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتیدلی و سپینې ماڼۍ ته نژدې د دې برید په تور ونیول شو.
بل لور ته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پنا غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې پر ایکسپاڼه لیکلي " زمونږ د هېواد خوندیتوب او ساتنه زمونږ د ماموریت یوازنی تمرکز دی".
د استرالیا په یوه ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله
د پنجشنبې په سهار د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله او یو بل تن یې سخت ټپي کړ.
ځایی پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک ( کوسه ماهي) لخوا پر دوو کسانو برید وشو.
فرانس پریس لیکلي، له ۱۷۹۱ راهیسې په آسټرالیا کې له ۱۲۸۰ څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې ترڅ کې یې ۲۵۰ تنه مړه شوي دي.
ډومینیکن جمهوریت: امریکا کولای شي له قاچاق وړونکو سره مبارزه کې د دوی له یوې اډې کار واخلي
ډومینیکن جمهوریت د چهارشنبې په ورځ (نومبر ۲۶مه) وویل دوی به متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې د مخدره توکو د قاچاق وړونکو په وړاندې د خپلو عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی له یوې اډې کار واخلي.
د نشه یي توکو د قاچاق وړونکو په ضد دغو عملیاتو کې تراوسه ۸۰ تنه وژل شوي دي.
فرانس پریس وایي، دا اعلان د ډومینیکن پلازمینې سانټو ډومینګو ته د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګسیټ د سفر په جریان کې وشو.
دا سفر وروسته له هغه کیږي چې امریکا د وینزویلا د مخدره توکو د قاچاق یو بانډ د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوماوه.
امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه ۲۰ بیړۍ چې په وینا یې دنشه یي توکو قاچاق په کې کېده، له منځه وړې دي.
هانګ کانګ کې لویه اورلګېدنه، ۴۴ کسان مړه شوي
په هانګ کانګ کې نن سهار ( پنجشنبه د لیندۍ ۶مه) د یوې لویې اور لګیدنې له کبله ۴۴ کسان مړه شوي، ۴۵ ټپيان او ۲۷۹ نور تري تم دي.
د جرمني خبري اژانس وایي، اورلګېدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده.
د اور لګېدو ځای ته نژدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې وتړي او سوځېدونکو ودانیو ته له نژدې کېدو ډډه وکړي.
د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې، له ۸۰۰ څخه ډیر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات او دغه راز له ۱۴۰ څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږل شوي دي.
د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي.
د یوناما سرپرستې په خوست، کونړ او پکتیکا کې د ملکي کسانو پر مرګ ژوبله خواشیني وښوده
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) سرپرستې جورجیټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکي کسانو پر وژلو خواشیني وښوده.
میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکي کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر خپور کړی دی.
د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لس ملکیان وژل شوي او ۸ نور ټپيان شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي.
که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د نومبر په ۲۵ مه وویل، پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي.
پیښور کې د دوشنبې په سهار د سرحدي پولیسو پر یوه مرکز برید کې لږ تر لږه ۳ سرتیري ووژل شول او یوشمېر نور ټپيان شول.
سپینې ماڼۍ ته نژدې د ملي ګارد پر سرتیرو ډزې شوي، امریکایي رسنیو بریدګر افغان بللی دی
د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نژدې د یوه وسله وال کس په ډزو کې ټپيان شوي دي.
لویدیځو اژانسونو د ( ایف.بي.آی) د مشر کش پټېل په حواله ویلي چې د دواړو ټپيانو حالت نازک دی.
پیښه په ځایي وخت د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین په ۲:۱۵ دقیقو ( د افغانستان په وخت تیره شپه) د فارګوټ ویسټ میترو تم ځای ته نژدې شوې ده.
پټېل تر پیښې دوه ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه " د تاوتریخوالي یو ناوړه اقدام" وباله.
د واشنګټن ډي سي ښاروالې مورېل باوسر دا " هدفي برید" بللی او ویلي یې دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو له خوا توقیف شوی دی.
رویټرز د دوو امریکایي رسنیو ( ان.بي.سي) او ( سي.بي.ایس) په حواله ویلي چې بریدګر یو افغان و او د یوه امنیتي سرتیري په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته نیول شوی دی.
د اسراییلو دفاع وزیر: ترڅو چې د اسراییلو امنیت تضمین نشي لبنان کې به ارامی رانشي
داسراییلو دفاع وزیر نن چهارشنبې خبرداری ورکړ ترڅو چې ددغه هیواد امنیت نه وي تضمین شوی لبنان کې به ارامی رانشي.
اسراییل کاټز پارلمان ته وویل اجازه نه ورکوي چې د اسراییلو د شمال اوسیدونکي وګواښل شي.
هغه په دې وروستیو کی د بیروت په جنوب کې د حزب الله د یو قوماندان هیثم علی طباطبایی له مینځه وړلو ته په اشاره وویل چې دغه ګوند باید بې وسلې کړای شي.
سره لدې چې د حزب الله او اسراییلو ترمینځ یوکال راهیسې اوربند شوی خو اسرایيلی ځواکونو په دې وروستیو کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی.
حزب الله یو سیاسی او پوځي ګوند دی چې امریکا یې یو ترهګر سازمان ګڼي خو اروپايي اتحادیې یې یواځې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده.