د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانیکزي سره مرکه
د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډیریادیږي، د ایران د چابهاربندردی. د هند لپاره دغه بندر په دې مهم دي چې له دې لارې کولای شي، له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانیکزي سره مرکه کړې ده. دلته بشپړه مرکه اویدلی شئ: