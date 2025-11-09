خبرونه
د سوریې موقت ولسشمر احمد الشرع متحدو ایالاتو ته ورسید
د سوریې موقت ولسشمر احمد الشرع متحدوایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري.
د سوریې دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشرع د شنبې په ورځ د یو تاریخي رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید.
تردې یوه ورځ مخکې ، واشنګټن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ.
شرع، چې ځواکونو یې د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري.
دا په ۱۹۴۶ کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته ددغه هیواد دیو ولسشمر لومړی دا ډول سفر دی.
دسوریې موقت مشر د می په میاشت کې منځني ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په جریان کې په ریاض کې د لومړي ځل لپاره له ټرمپ سره ولیدل.
د سوریې لپاره د امریکا استازي ټام باراک د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې "هیله مند" دی چې شرع به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ایتلاف کې د شاملیدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي.
په سوریه کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې دفرانسې خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالات پلان لري چې "د بشري مرستو همغږي کولو او د سوریې او اسراییل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره" دمشق ته نږدې یوه پوځي اډه جوړه کړي.
لکه څنګه چې تمه کیده د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ احمد الشرع د تور لیست څخه لیرې کړ.
د وزارت ویاند ټامي پیګوټ وویل چې د شرع حکومت د ورکو امریکایانو د موندلو او پاتې کیمیاوي وسلو له منځه وړلو لپاره د هلو ځلو په شمول امریکايي غوښتنې ترسره کوي.
ښاغلي پیګوټ له تور لیست څخه د شرع د نوم دلیرې کولو په توضیح کې زیاته کړه: "دا اقدامات د بشار الاسد له لیرې کیدو او د اسد درژیم لاندې د ۵۰ کلن ظلم زیاتي له ختمیدو وروسته د سوریې د مشرتابه لخوا د ښودل شوي پرمختګ د قدردانی لپاره ترسره کیږي."
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د امریکا له لیست څخه د احمدالشرع ایستل به "سیمه ایز امنیت او ثبات او همدارنګه د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یوه جامع سیاسي پروسه وهڅوي."
تمه کیږي چې شرع به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د ۱۳ کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیارغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالي مرستې وغواړي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
زلزله ځپلیو سره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلي دي
د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلیو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلي دي.
په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې څخه زیانمنو کسانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوي دي.
د مرستو اندازه معلومه نه ده ، خو ویل شوي چې کمپلې او توشکې په کې شاملې دي.
د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، په بلخ، سمنګان، کندز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې ددغې زلزلې له امله ۲۶ کسان مړه او ۱۱۴۴ نور ټپیان شوي دي.
سازمان دا هم راپور ورکړی چې ۴۳۰ کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د امریکا د جیولوژیکي سروې دادارې د رپوټ له مخې، زلزلې، چې د نومبر په ۳مه د سهار په ۱ بجه د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونویې ولړزول د ریختر په مقیاس ۶.۳ درجې وه، او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې ۲۸ کیلومتره ژور وو .
افغانستان په فوټسال کې له مراکش ماته وخوړه
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې څلور پر صفر ماته ومنله.
دا لوبه د اسلامي پیوستون د ټورنمنټ په ترڅ کې نن د ریاض په کوبه توب وشوه.
په دې ترتیب په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسېدو لپاره باید تاجکستان خپله راتلونکې لوبه له ایران وګټي.
افغانستان له ایران، مراکش، او تاجکستان سره په یوه ګروپ کې وو چې له ایران سره یې ۲ -۲ مساوي کړې وه، له تاجکستان یې ۹ پر ۵ ګټلې وه او له مراکش یې څلور – صفر ماته وخوړه.
ترکیې د اسراییلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو او ګڼو چارواکو د نیولو جلب ورکړی
ترکیې د نسل وژنې په تور د اسراییلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسراییلي چارواکو د نیولو جلب ورکړی.
د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یوه بیان کې د ټولټال ۳۷ اسراییلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدراعظم سربېره، دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز شامل دي.
په بیان کې راغلي دا کسان "د غزې د خلکو په وړاندې د اسراییلو د سیستماتیکو جنایتونو" لپاره له تعقیب سره مخ دي.
د اسراییلو د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار دغه تورونه په کلکه رد کړي او دا یې "د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام" بللی دی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسراییلو کړنې "نسل وژنه" بللې ده.
امریکايي او اسراییلي چارواکو وايي، په مکسیکو کې د اسراییل د سفیرې د وژلو دسیسه یې شنډه کړې
امریکایي او اسراییلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک (سپاه پاسداران) د یوه پلان مخه نیول شوې ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسراییل د سفیرې وژنه وه.
اکسیوس ویبپاڼې د جمعې په ورځ، (د لړم په ۱۶مه) په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لهخوا، چې « ۱۱۰۰۰ټولی» نومېږي، جوړ شوی و — هماغه قطعه چې په تېرو میاشتو کې یې د اروپا او استرالیا په کچه د اسراییلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو.
د امریکایي چارواکو په وینا، دا عملیات د ۲۰۲۴ کال په وروستیو کې پیل شوي وو او د ۲۰۲۵ کال د لومړۍ نیمایي تر منځیو پورې روان وو. د دې پلان هدف د اسراییل سفیره عینات کرانتس نایګر وه، چې اوس مهال په مکسیکو کې د اسراییل د دولت استازې ده.
اکسیوس د خپلو سرچینو له قوله زیاتوي چې د پلان د عملي کولو مسوول د « ۱۱۰۰۰ټولي» یو مامور و، چې کلونه یې په وینزویلا کې د ایران په سفارت کې د ایرانپلوو عناصرو د راجلبولو او روزنې چارې ترسره کړې وې، او وروسته تهران ته ستون شوی و.
امریکایي چارواکو د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې «دا پلان شنډ شوی او اوس هېڅ ډول ګواښ نه شته.»
د ملګرو ملتو په مرکز نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ تر اوسه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو کشرې لوبډلې بنګله دېش ته ماته ورکړه
د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو کشرې لوبډلې د بنګله دېش تر نولس کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله.
افغان لوبغاړو پرون (جمعه) په وروستۍ یا پنځمه پنځوس اوره سیالي کې د ۴۸ منډو په توپیر خپل بنګالي سیالان مات کړل.
د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنګله دېش وګټله، دوې سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې خو دوې نورې افغانستان وګتلې.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله له مراکش سره مخامخ کېږي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن (شنبه) د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي.
افغان لوبډله په ( بي) ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای ده. تاجکستان ته یې نهه پر پنځو ماتې ورکړې ده، له ایران سره یې د پنجشنبې په ورځ سیالي دوه پر دوه مساوي کړه.
که افغان لوبډلې نن مراکش ته ماته ورکړه، د دې سیالیو بل پړاو ته وځي.
دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي.
د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د اووه پنځوس اسلامي هیوادونو څه باندې درې زره لوبغاړي په نولس بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالۍ سره کوي.
ترکمنستان د افغانستان د شمال زلزله ځپلو ته مرسته واستوله
ترکمنستان وايي، د افغانستان زلزله ځپلو ته یې افغانستان ته مرسته واستوله.
د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې، د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون (جمعه) له ترکمنستان څخه د افغانستان پر لور روان شو.
په دې کاروان کې، چې له ۴ لاریو جوړ و، درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي.
دا بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رییس په لارښوونه د قربانقلي بیرديمحمدوف د خیریه بنسټ لهخوا استول شوې ده.
د افغانستان په شمال کې وروستۍ ۶.۳ ریښتره زورورې زلزلې تر ۱۳۰۰ زیات کورونه وران کړي او لږ تر لږه ۲۶ کسان یې وژلي او ۱۱۷۲نور یې ټپیان کړي دي.
تر ټولو سخت زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ دي، چې خلکو ته د ډېرې مرګژوبلې ترڅنګ مالي تاوانونه هم اوښتي دي. یوازې په سمنګان ولایت کې، په ایبک ولسوالۍ کې ۵۹۵ کورونه، په فیروز نخچیر کې ۳۰۶، او په خُلم کې ۲۸۴ کورونه ویجاړ شوي دي.
پاکستاني رسنۍ وايي، د دغه هیواد پلاوي په استانبول کې یې طالبانو ته خپل وړاندیزونه سپارلي
په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو ترمنځ نن خبرې نن په دوهمه ورځ هم دوام لري.
راپورونه وايي چې دا خبرې د استانبول په کونراد هوټل کې پیل شوي او خبریالانو ته احازه نه ورکول کېږي چې د خبرو ځای ته ورشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهرحسین اندرابي نن په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستاني پلاوي خپلې غوښتنې منځګړو ته سپارلي چې له افغان لوري سره پرې خبرې وکړي.
ده د پاکستان د غوښتنو په اړه ډېر جزییات وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې کره ثبوتونه یې له منځګړو سره شریک کړي دي.
دا له کله چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو خواوو ترمنځ درېیم پړاو خبرې دي چې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب کېږي.
د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالي باندې یې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویې ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي.
بل لور ته یو شمیر پاکستاني رسنیو نن د خپل هیواد د دیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو په قول ویلي چې تر دې دمه په خبرو کې پرمختګ شوی او احتمال شته چې دا خبرې سبا هم دوام وکړي.
د طالبانو حکومت تراوسه پورې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي.
د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له ۲۵ مې تر ۳۰ مې پورې په استانبول کې وشوې، په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیلیږي.
په کندهار کې ۷ تنه په یوه ترافیکي پېښه کې مړه شول
د کندهار ولایت په میوند ولسوالي کې نن سهار (جمعه) په یوه ترافیکي پېښه کې اووه تنه مړه شوي دي.
د کندهار د پولیسو ویاند ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل، دا پېښه د میوند ولسوالۍ د توري په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو «فیلډر» موټر له یوه باروړونکي ټرېلر سره ټکر شو.
د هغه په وینا، په دې پېښه کې اووه تنه، چې یوه ښځه او یو ماشوم هم په کې شامل دي، مړه شوي دي.
جمشید د دې پېښې علت د موټرچلوونکوبې احتیاطیي وبلله.