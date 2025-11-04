د طالبانو حکومت: د وړمې شپې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی

د طالبانو حکومت وايي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نومبر د دریمې نېټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.د طالبانو حکومت پېښو سره د مبارزې د چمتوالي ملي ادارې ویاند رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د مړو شمېر ۲۱ او د ټپیانو شمېر له ۸ سوه زیات شوی دی.نوموړي ویلي چې په ټپیانو کې د ۲۵ تنو روغتیايي وضعیت نازک دی.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبې د ورځې سهار وختي ( د نومبر دریمه) په ځايی وخت یوې بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام خپریږي.
تازه د طالبانو حکومت پېښو سره د مبارزې د چمتوالي ملي ادارې ویاند یوسف حماد رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ د سې شنبې د ورځې تر غرمې پورې د مړو شمېر ۲۱ او د ټپیانو شمېر له ۸ سوه زیات شوی دی.
په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او کندوز ولایتونو کې نن د سې شنبې تر غرمې پورې ۲۱ کسان شهیدان، ۲۵ کسان شدید زخمیان، ۷۹۲ سطحي زخمیان دي.
نوموړي ویلي: "په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او کندوز ولایتونو کې نن د سې شنبې تر غرمې پورې ۲۱ کسان شهیدان، ۲۵ کسان شدید زخمیان، ۷۹۲ سطحي زخمیان دي. همداراز ۱۷۰ کورونه په بشپړه توګه او ۳۴۲ کورونه په نیمه ډول ویجاړ شوي دي. "
پرون دوشنبه د نومبر په ۳ مه بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی و چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله ۲۰ کسان مړه او ۹۴۵ نور ټپیان شوي دي.
اوچا ویلي وو چې په بلخ ولایت کې ۹ کسان او په سمنګان کې ۱۱ کسان مړه شوي، په داسې حال کې چې په بلخ کې ۶۱۶ کسان او په سمنګان کې ۳۲۹ کسان ټپیان شوي دي.
په بیان کې دا هم راغلي وو چې ښايي د ارزونو په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي.
که څه هم د دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوښتو زیانونو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د دوشنبې په ورځ ( د نومبر ۳مه) د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوي عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډيو ته ویلي وو چې د دې ولسوالۍ په چوګاني سیمه کې د زلزلې له امله ۸۰۰ کورونه په بشپړ یا هم په نسبې ډول زیانمن شوي دي، خو نوموړي دغلته د سر د زیان په اړه څه نه وو ویلي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم له پېښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي بیا وايي کورونه یې نړېدلي او اوس مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یوه زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډيو ته وویل:
"په زلزله کې زموږ کور وران شوی دی، هیڅ نه دي راپاتې، یو ماما او بل د ماما زوی مې شهیدان شوي دی، اوس موږ دلته په ډاګ پراته یو، تېره شپه مو له ماشومانو سره په یخنۍ کې تېره کړې ده، موږ سره باید عاجلي مرستې وشي، د سرپنا مسله ډېره مهمه ده، ځکه هوا یخه ده او موږ هیڅ نه لرو، هر څه ته اړتیا لرو، خوراک نشته، اوبه نشته، هر څه له منځه تللي دي، یوازې موږ نه یو ټول کلی نړیدلی دی هر کور کې خلک زخمیان شوي دی، هر کور څه ناڅه زیان لیدلی دی."
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یوه اوسېدونکي مولوي سید الرحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه:
"دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، زیانمن شوي کسان ډېر بې وزله دي، دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړو، او اوس پرې دا افت راغی نو زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې هر څه عاجل باید دې خلکو ته رسېدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي."
د طالبانو حکومت پېښو سره د مبارزې د چمتوالي ملي ادارې ویاند یوسف حماد بیا ویلي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې پیل شوي دي.
دا زلزله دوشنبه د نومبر په ۳ مه سهار وختي رامنځته شوه.
د امریکا د جیولوژیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریښتر په کچه ۶ عشاریه ۳ درجې یاد کړی او ویلي یې دي چې مرکز یې د مزار شریف ښار ته نژدې د ځمکې په تل کې ۲۸ کیلو متره ژور و.
دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانموني.
له دې وړاندې د تېرې اګسټ میاشتې په ۳۱ مه د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له ۲۲۰۰ ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه کسان بې کوره شول، چې لا هم ګڼ شمېر اغیرمن کسان په خیمو کې له سرپنا پرته ژوند تېروي.