خبرونه
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بیرته فعال شول
د طالبانو حکومت له درې ورځني بندیز وروسته نن انترنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ نوري فایبر یا تېز انترنیټ او ورپسې محخابراتي شبکې پرچاو کړې.
ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیراخلاقي چارو مخنیوی ښودلی و خو نن چې یې انترنیټ بیرته فعال کړ، په دې اړه یې لا څه نه دي ویلي چې ولې یې انترنیټي خدمات درولي و.
د طالبانو له لوري د انترنیټي خدماتو درېدا له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
په ایران کې سږ کال له ۱۰۰۰ اعدام شویو څخه ۵۸ افغانان دي
د ملګرو ملتونو کارپوهانو، د سې شنبې په ورځ وویل چې د ۲۰۲۵ کال په تېرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر ۱۰۰۰ ډېر کسان اعدام شوي دي چې لږ تر لږه ۵۸ افغانان هم په کې شامل دي.
هغوی دا لړۍ د «بېسارې اعدامونو» په توګه وغندله او ویې ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
کارپوهانو، چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتو ځانګړی راپورورکوونکی ریچارډ بینټ هم پکې شامل و، په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي: «په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښيي. یوازې په تېرو اوونیو کې په اوسط ډول هره ورځ نهه کسان په دار ځړول شوي، چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کېږي.»
دوی ویلي چې د جنورۍ له لومړۍ نېټې تر اوسه په ثبت شويو اعدامونو کې ۵۷ افغان نارینه او یوه افغان ښځه شامل دي.
د هغو اکثره د مخدرو موادو اړوند جرمونو او وژنو په تورونو او ورپسې د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي دي. یوازې د نشهيي موادو د جرمونو له امله لږ تر لږه ۴۹۹ کسان اعدام شوي دي، چې دا شمېر د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۰ ترمنځ د کلنیو ۲۴ تر ۳۰ قضیو پرتله خورا لوړ دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی: «د نشهيي موادو اړوند جرمونو لپاره په پراخه کچه د مرګ سزا خورا د اندېښنې وړ ده.»
کارپوهانو زیاته کړه چې د نړیوالو قوانینو له مخې د مرګ سزا باید یوازې «تر ټولو جدي جرمونو» لپاره وکارول شي، چې مانا یې د قصدي فتل قضیې دي. «د نشهيي موادو جرمونه دې کچې ته نه رسېږي.»
کارپوهانو همداراز وویل چې د ایران اعدامونه زیاتره پر حاشیهيي ټولنو اغېز کوي، په ځانګړي ډول د قومي لږکیو پر کورنیو، چې د خپلو عزیزانو له اعدام وروسته خپلې محدودې شتمنۍ لکه کورونه او کرنیزې ځمکې له لاسه ورکوي.
د کانګریس غړي ټیم بروچیت د انټرنیټ بندېدا د افغانانو پر حقونو تېری وباله
د امریکا د کانګریس غړي ټیم بروچیت د طالبانو له لوري په افغانستان کې د انترنیټ بندېدا د افغانانو پر اساسي حقونو بې رحمانه تېری بللی دی.
بروچیت، په ملګروملتو کې د امریکا دایمي استازي مایکل جي والڅ ته په یوه لیک کې ویلي چې طالبانو د انترنیټ په بندولو مخالف غږونه غلي کوي، افغانستان انزوا ته بیايي، او له زده کړو څخه افغان ښځې او نجونې محروموي.
ده همداراز ویلي چې دا اقدام نه یوازې افغانستان لا ویجاړوي، بلکې د سیمې بې ثباتۍ ته لمن وهي، او د امریکا ملي امنیتي ګټې له خطر سره مخامخوي.
د طالبانو له لوري د انترنیټ پرچاوي، د ملګروملتو په شمول د ګڼو ټولنو او عامو افغانانو له انتقاد سره مخامخ شوې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان: د انترنیټ بندېدا د افغانانو بشري کړکېج نور هم زیاتوي
د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لهخوا د انټرنټ عمومي بندیز وغانده او هغه یې «یو غیرمسئولانه اقدام» وباله چې د هېواد بشري کړکېچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې ړ نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمهییزې مشرې، سمریتي سینګ، ویلي: «په ټول هېواد کې د طالبانو لهخوا د انټرنټ بندول یو غیرمسوولانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغېز کوي، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکېچونو سره مخامخ دی چې نژدې نیمایي وګړي یې اغېزمن کړي دي.»
هغې زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري، او د طالبانو دا پرېکړه د معلوماتو پر ازاد بهیر فشار لا پسې زیاتوي، څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي.
سینګ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډېر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي؛ هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولکي پورته زدهکړې محرومې دي او ډېرې یې یوازې د انلاین زدهکړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ: «دغه بندیز د هغوی د زدهکړې وړتیا ګډوډوي او په هېڅ ډول د توجیه وړ نه دی.»
د انترنیټ له پرچاوۍ وروسته د ګڼو تلویزیوني چاینلونو انلاین خپرونې درېدلې
د افغانستان د انټرنټ او مخابراتي خدمتونو له عمومي بندیز وروسته د ډېرو ټلویزیوني چینلونو انلاین خپرونې هم بندې شوې دي.
هغه شبکې چې پخوا یې خپرونې انلاین وړاندې کولې لکه طلوع، لمر، طلوع نیوز، شمشاد، او یو شمېر ولایتي چاینلونه، اوس د انلاین خپرونو له لارې نه لیدل کېږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو ټلویزیون (RTA)، معارف او RTA سپورت لا هم په انترنیټ کې لیدل کېږي.
د انټرنټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرېکړه وه.
ځینې سرچینې وایي، کېدای شي محدود خدمتونه وروسته بېرته فعال شي، خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه په بشپړ ډول ځنډول شوي دي.
د امریکا حکومتي چارې د بودجې پر سر د احتلاف له کبله په ټپه ودرېدې
د امریکا د متحدو ایالتونو حکومتي چارې له نن چهارشنبې څخه (د تلې نهمې، د سپتمبر ۳۰) وروسته له هغې وتړل شوې چې په کانګریس کې جمهوريپالو او دیموکراتو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه.
تمه کېږي نژدې ۷۵۰ زره فدرالي کارکوونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا له دندو لرې کړل شي.
ډېرې ادارې ښايي د تل لپاره وتړل شي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي.
ګومان کېږي چې د کارکوونکو د لرې کولو پروګرام یې په بشپړ سرعت پرمخ ولاړ شي، په داسې حال کې چې د ښوونې، چاپېریال او نورو خدمتونو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنونکي وړاندوینه کوي چې اقتصادي اغېزې به یې د ټول هېواد په کچه خپرې شي.
ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضربالاجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل: «موږ نه غواړو حکومت وتړل شي».
خو هغه د کانګرس د دیموکراتانو غړیو ته خبرداری ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي، نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې «داسي اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي» لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل.
هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې یې د لا ډېرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
په فیلیپین کې په وروستۍ زلزله کې د مړو شویو شمیر زیات شو
د فیلپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبې وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورورې زلزلې له امله د مړو شویو شمیر۲۶ ته لوړشوی. دې ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سې شنبې د ورځې ناوخته د سیبوټاپوته نژدې وشوه او قدرت یې د ریښتر په کچه ۶،۹ ثبت شوی، ۱۴۷ کسان ټپیان شوي او په تول فیلپین کې لږترلږه ۲۲ ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوې دي.
اسوشیتید پرس آژانس د یوشمیرچارواکو له قوله د وژل شویو کسان شمیر۳۱ ښیي او وایي فیلیپن چې د آرام سمندرپه خواکې پروت دی، یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه پکې د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې ډیرزیانونه اړوي.
په سنا کې ډیموکراټانو د مالي کال د بودیجې د غزولو لایحه ردکړه
د امریکا په سناجرګه کې ډیموکراټانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رایه ورکړه چې په دې سره یې دولت د بندیدو لارې ته سیخ کړ. د سې شنبې په ورځ د سناجرګې غړیو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د ۵۵ مثبتو او ۴۵ منفي رایو سره ردکړه چې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ مالي کال بودیجه یې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالي کال پرون سې شنبې د سپټمبرپه دیرشمه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سناجرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د ۶۰ غړیو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې ډیموکراټانو ګواښ کړی چې که جمهوریپال ولسمشرډونالډ ټرمپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښینږدي نو دولت به له دیوالي کیدو سره مخ کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی: په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کیدو ته ډیراندیښمن یم
په افغانستان کې د طالبانو له خوا د انټرنیټ د بندیدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړې استازي ریچارډ لینډسي په دې اړه جدي اندیښنه ښودلې. نوموړې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کیدو راپورونو ته دی ډیر اندیښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي.
ریچارډ بینیټ: که د انټرنیټ پرې کیدل دوام وکړي، د بشري حقونو لپاره به پراخې پایلې ولري
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینیټ وایي، که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونه نښلول شي نو هغه به نه یوازې، په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه، کمزوری اقتصاد لا مخ په زوړاو د بشري حقونو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلي بینیټ د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټیرنیټي خدمتونو د بندیدو په اړه د ملګروملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړې. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پربشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر وایي، دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تربانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي، لا اغیزمنوي. د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته نښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تراوسه په دې اړه رسمي څرګندونې ندي کړي خو له دې مخکې یې یوشمیرچارواکو د هیواد په یوشمیرولایتونو کې د نوري فایبرد شبکې د بندولو په اړه ویلي چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی.