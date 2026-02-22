دعمان د بهرنیو چارو وزیر؛د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ په جینوا کې پیلږي

د عمان د بهرنیو چارو وزیر وايي، د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ په جینوا کې پیلږي.
بدرالبوسعیدي پرون یکشنبه ماښام پر خپلې ایکس پاڼې ولیکي،"خوشاله یمه چې تاییدوم چې ایران او امریکا د پنجشنبې په ورځ په جینوا کې خبرو ته کېني، دا خبرې د توافق د ترلاسه کیدو لپاره یو بل مثبت ګام دی".
بل پلو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي امریکايي سی بي اس خبري شبکې سره په مرکه ویلي،" د دې احتمال شته چې د پنجشبې په ورځ د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکاف سره په جینوا کې دریم پړاو خبرې پیل کړو".
د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو په عمان او دویم پړاو يې د تیرې سه شنبې په ورځ په جینوا کې ترسره شو.
د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس په نوم یوې امریکايي ویب پاڼې د یوه امریکايي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي،" که ایران په راتلونکو ۴۸ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یوه تفصیلي طرحه وړاندې کړي د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جینوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي".