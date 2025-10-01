خبرونه
د انترنیټ له پرچاوۍ وروسته د ګڼو تلویزیوني چاینلونو انلاین خپرونې درېدلې
د افغانستان د انټرنټ او مخابراتي خدمتونو له عمومي بندیز وروسته د ډېرو ټلویزیوني چینلونو انلاین خپرونې هم بندې شوې دي.
هغه شبکې چې پخوا یې خپرونې انلاین وړاندې کولې لکه طلوع، لمر، طلوع نیوز، شمشاد، او یو شمېر ولایتي چاینلونه، اوس د انلاین خپرونو له لارې نه لیدل کېږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو ټلویزیون (RTA)، معارف او RTA سپورت لا هم په انترنیټ کې لیدل کېږي.
د انټرنټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرېکړه وه.
ځینې سرچینې وایي، کېدای شي محدود خدمتونه وروسته بېرته فعال شي، خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه په بشپړ ډول ځنډول شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان: د انترنیټ بندېدا د افغانانو بشري کړکېج نور هم زیاتوي
د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لهخوا د انټرنټ عمومي بندیز وغانده او هغه یې «یو غیرمسئولانه اقدام» وباله چې د هېواد بشري کړکېچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې ړ نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمهییزې مشرې، سمریتي سینګ، ویلي: «په ټول هېواد کې د طالبانو لهخوا د انټرنټ بندول یو غیرمسوولانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغېز کوي، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکېچونو سره مخامخ دی چې نژدې نیمایي وګړي یې اغېزمن کړي دي.»
هغې زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري، او د طالبانو دا پرېکړه د معلوماتو پر ازاد بهیر فشار لا پسې زیاتوي، څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي.
سینګ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډېر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي؛ هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولکي پورته زدهکړې محرومې دي او ډېرې یې یوازې د انلاین زدهکړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ: «دغه بندیز د هغوی د زدهکړې وړتیا ګډوډوي او په هېڅ ډول د توجیه وړ نه دی.»
د امریکا حکومتي چارې د بودجې پر سر د احتلاف له کبله په ټپه ودرېدې
د امریکا د متحدو ایالتونو حکومتي چارې له نن چهارشنبې څخه (د تلې نهمې، د سپتمبر ۳۰) وروسته له هغې وتړل شوې چې په کانګریس کې جمهوريپالو او دیموکراتو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه.
تمه کېږي نژدې ۷۵۰ زره فدرالي کارکوونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا له دندو لرې کړل شي.
ډېرې ادارې ښايي د تل لپاره وتړل شي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي.
ګومان کېږي چې د کارکوونکو د لرې کولو پروګرام یې په بشپړ سرعت پرمخ ولاړ شي، په داسې حال کې چې د ښوونې، چاپېریال او نورو خدمتونو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنونکي وړاندوینه کوي چې اقتصادي اغېزې به یې د ټول هېواد په کچه خپرې شي.
ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضربالاجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل: «موږ نه غواړو حکومت وتړل شي».
خو هغه د کانګرس د دیموکراتانو غړیو ته خبرداری ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي، نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې «داسي اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي» لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل.
هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې یې د لا ډېرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
په فیلیپین کې په وروستۍ زلزله کې د مړو شویو شمیر زیات شو
د فیلپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبې وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورورې زلزلې له امله د مړو شویو شمیر۲۶ ته لوړشوی. دې ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سې شنبې د ورځې ناوخته د سیبوټاپوته نژدې وشوه او قدرت یې د ریښتر په کچه ۶،۹ ثبت شوی، ۱۴۷ کسان ټپیان شوي او په تول فیلپین کې لږترلږه ۲۲ ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوې دي.
اسوشیتید پرس آژانس د یوشمیرچارواکو له قوله د وژل شویو کسان شمیر۳۱ ښیي او وایي فیلیپن چې د آرام سمندرپه خواکې پروت دی، یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه پکې د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې ډیرزیانونه اړوي.
په سنا کې ډیموکراټانو د مالي کال د بودیجې د غزولو لایحه ردکړه
د امریکا په سناجرګه کې ډیموکراټانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رایه ورکړه چې په دې سره یې دولت د بندیدو لارې ته سیخ کړ. د سې شنبې په ورځ د سناجرګې غړیو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د ۵۵ مثبتو او ۴۵ منفي رایو سره ردکړه چې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ مالي کال بودیجه یې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالي کال پرون سې شنبې د سپټمبرپه دیرشمه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سناجرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د ۶۰ غړیو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې ډیموکراټانو ګواښ کړی چې که جمهوریپال ولسمشرډونالډ ټرمپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښینږدي نو دولت به له دیوالي کیدو سره مخ کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی: په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کیدو ته ډیراندیښمن یم
په افغانستان کې د طالبانو له خوا د انټرنیټ د بندیدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړې استازي ریچارډ لینډسي په دې اړه جدي اندیښنه ښودلې. نوموړې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کیدو راپورونو ته دی ډیر اندیښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي.
ریچارډ بینیټ: که د انټرنیټ پرې کیدل دوام وکړي، د بشري حقونو لپاره به پراخې پایلې ولري
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینیټ وایي، که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونه نښلول شي نو هغه به نه یوازې، په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه، کمزوری اقتصاد لا مخ په زوړاو د بشري حقونو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلي بینیټ د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټیرنیټي خدمتونو د بندیدو په اړه د ملګروملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړې. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پربشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر وایي، دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تربانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي، لا اغیزمنوي. د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته نښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تراوسه په دې اړه رسمي څرګندونې ندي کړي خو له دې مخکې یې یوشمیرچارواکو د هیواد په یوشمیرولایتونو کې د نوري فایبرد شبکې د بندولو په اړه ویلي چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی.
وسله والو په کوټه کې د پوځ پر مرکز برید کړی
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر مرکز په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوې دي.
د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بګټي وویل چې لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه بیا یوشمیر وسله والو تر دې چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ.
د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته وویل چې په لسو وژل شویو کسانو کې د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او درې دیرش تنه نور ټپيان شوې دي.
د ښځینه کرکټ نړیوال جام نن پیلیږي
د ښځینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په کوربتوب پيلیږي.
د هند په ګوهاټي کې د اسام په کرکټ لوبغالي کې د پيل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې سره مخامخیږي.
د پنځوس اورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ، د استرالیا، بنګله دیش، انګلستان، نیوزیلنډ، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده.
هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښې لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه ترسره شي.
ایټالیا په بشري برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د دوه میلیونه یورو مرسته کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دغهَ صندوق پر اېکسپاڼه لیکلي چې دغه مرسته د دوه اعشاریه درې میلیونه امریکایي ډالرو معادل ده.
په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلې دي چې دا مرسته به په افغانستان کې په مخدر موادو د روږدو کسانو پر درمنلې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د دوه زره پنځه ویشتم کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربیره چې د یوشمیر روږدو کسانو درملنه شوې ده لاهم شاوخوا اووه ویشت زره کسان په سخته او درنه نشه اخته دي.