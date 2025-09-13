خبرونه
د مهاجرت نړیوال سازمان د کونړ له زلزله ځپلیو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه
د مهاجرت نړیوال سازمان( ای او ایم) له نړیوالې ټولنې د شپاړس اعشاریه اته میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلیو د استوګنې غم وخوري.
( ای او ایم) په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په دې پیسو به دوی په کونړ کې یولک او څلور دیرش زره کسانو ته اضطراري سرپناه او روغتیایي خدمات چمتو کړي.
د مهاجرت د نړیوال سازمان مرستیال اوګوچي دانیلز ویلي دي چې د زلزلې له امله ګڼو کورنیو د افغانستان په ختیځ کې هرڅه له لاسه ورکړې دي او په ډاګونو کې له سرپناه پرته ویدیږي.
د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی که دا مرستې ژر تر ژره ونه شي ژمی رارسیږي نو ښایي د زلزله ځپلیو وضعیت ډیر پسې خراب شي.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست د یو دیرشمې نیټې د زلزلې له امله د وروستیو شمیرو له مخې دوه زره دوه سوه پنځه کسه وژل شوي او نژدې څلور زره نور ټپیان شوې دي.
د کرکټ د آسیايي جام لوبې؛ د بنګلدېش او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ سیالي په پام کې ده
د کرکټ د آسیايي جام د لوبو په لړۍ کې نن د بنګلدېش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کېږي. دا لوبه د ماښام په اوو بجو په ابوظبي کې په پام کې ده.
نننۍ لوبه د آسیايي جام د لړۍ چې افغانستان هم پکې لوبېږي، پنځمه لوبه ده.
په پرونۍ لوبه کې پاکستان خپل سیال عمان د ۹۳ منډو په توپیر مات کړ.
پاکستان ۱۶۰ منډې وکړې خو د عمان ټوله لوبډله په ۶۷ منډو اوټ شوه.
د اسراییل پوځ وايي، له دوه نیم لکو ډېر فلسطینیان د ځان د خوندیتوب لپاره له غزې ښاره وتلي دي
د اسراییل پوځ وايي، په تېرو څو اونیو کې له دوه نیم لکو ډېر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پرځای شوي دي.
د اسراییل د پوځ عربي ژبي ویاند ډګروال اویخای ادرعي Avichay Adraee نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د یو میلیون اوسېدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خونديتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي.
د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتل وروسته له هغه پیل شول چې د اسراییلو پوځ په دې ښاري سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل.
د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي دي چې اسراییلي پوځ پرون جمعه په دې سیمه کې پنځوس کسان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل.
د غلام خان د بندر لار پرانیستل شوه
د غلام خان بندر لاره چې نژدې یوه نیم میاشت د پاکستان له لورې بنده شوې وه، پرون د بار وړونکو موټر پرمخ پرانیستل شوه.
په خوست کې د طالبانو چارواکو د جمعې په ورځ د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړ، خو په دې برخه کې یې نور جزییات نه دې ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانیستل شوه.
د غلام خان بندر له بندیدو سره د راپورونو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او د دې لارې له بندیدو سره د سوداګرو په وینا د تورخم پر لاره بیروبار زیات شوی چې تیره اونۍ هم د سبزیو او میوو یوشمیر سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې اوږد انتظار د دې سبب شوی دی چې مالونه یې څه ناڅه خراب شي.
له پاکستان او ایرانه په یوه ورځ د افغان کډوالو څه باندې یوولس سوه کورنۍ هېواد ته راستنې شوې
د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایرانه په یوه ورځ د څه کم نهه زره افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي.
ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي وايي، د وږي په ۲۱مه له پاکستانه د سپین بولدک او تورخم په دروازو ۶۶۴۸، او له ایرانه د اسلام کلا او ورېښم سرحدونو له لارې له ۲۱۰۰ ډېر کسان هېواد ته ستانه شوي دي.
د خبر له مخې د ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې ۱۱۰۲ کورنۍ چې د غړو ټول شمېر یې ۸۷۴۹ کسانو ته رسېږي، بېرته هېواد ته راغلي دي.
پاکستان او ایران، په تېرو دوو کلونو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او په دې ترڅ کې د ملګروملتونو د راپورونو له مخې له دې دوو هېوادونو څخه ۳،۶ میلیون کډوال څه په خوښه او څه په جبر ایستل شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې د څو میاشتو خونړۍ حمله؛ پاکستاني طالبانو د ۱۲ امنیتي سرتېرو د وژلو پړه ومنله
د خیبرپښتونخوا ایالتي چارواکي وايي چې لږترلږه ۱۲ تنه پاکستاني سرتېري د پاکستاني طالبانو په کمین کې ووژل شوي دي.
چارواکو فرانسپرس خبري آژانس ته ویلي دي چې وسله والو نن سهار وختي مهال په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې ۱۲ امنیتي سرتېري ووژل شول او ۴ نور ټپیان شول.
یوه سیمه ایز چارواکي فرانسپرس ته د دې سرتېرو وژل تایید کړل او ویې ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجه کړې.
د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پر خپلو ټولنیزو پاڼو منلې ده.
دا په خیبرپښتونخوا کې چې پاکستاني طالبان او نورې وسله والې ډلې پکې فعالې دي، د وروستیو څو میاشتو تر ټولو خونړۍ حمله وه.
د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د ناټو نوي عملیات
د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړې کوي.
دغه سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول.
په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قوماندان جنرال الیکسیس ګرینکوویچ د جمعې په ورځ وویل چې نوي عملیات، "ختیځ ساتونکي" نومیږي. د هغه په خبره د فرانسې، ډنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي.
د فرانسې رافایل جنګي جیټ الوتکې، د ډنمارک F-16s، یوه جنګي بېړۍ او ځمکني دفاعي سیسټمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي دي.
د چهارشنبې په ورځ څو روسي بې پیلوټه الوتکې د پولنډ خاورې ته ننوتې، چې ناټو یې د هغو د ویشتلو لپاره جنګي الوتکې واستولې.
د روسیې دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هېواد په اوکرایین کې له دریو کلونو په جګړو ښکېل دی او د اوکرایین ګاونډيو ته د پراخېدو په فکر کې ده.
په شل اووریزه لوبه کې د انګلستان ۳۰۴ منډې
د شل اووریز کرکټ په یوه جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې ۳۰۴ منډې جوړې کړې.
د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې وکړې. په وړاندې یې د جنوبي افریقا ټول ټیم په ۱۵۸ منډو اوټ شو.
د انګلستان پياوړي پيلیز لوبغاړي فیل سلټ په ۶۰ توپونو ۱۴۱ منډې جوړې کړې چې پکې ۸ شپږیزې او ۱۵ څلوریزې شاملې دي.
ورسره د جاس بټلر ۸۳ چټکې منډې هم د یادولو دي چې یواځې ۳۰ باله یې وکارول او ۷ شپږیزې او ۸ څلوریزې یې هم ووهلې.
په اسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د ۹۳ منډو په توپیر مات کړ.
پاکستان ۱۶۰ منډې کړې وې او په وړاندې یې د عمان ټول ټیم په ۶۷ منډو اوټ شو.
په بلخ کې د دولتي ټلویزیون فعالیت درول شوی
طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي ټلویزیون فعالیت درولی دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه بیان کې لیکلي بلخ یوویشتم ولایت دی چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وايي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز، چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی.
په بلخ کې د ملي ټلویزیوني ولایتي څانګه اوس په راډیو بدله شوې.
د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والي یوسف وفا، سیمه ییز چارواکي له ویډیويي مرکو منع کړي دي.
د طالبانو حکومت په ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې یې دا بندیز عملي کړی دی.
متحده عربي اماراتو نن د اسراییلو یو جګپوړی ډپلوماټ احضار کړ
متحده عربي اماراتو نن د اسراییلو سفیر مرستیال احضار کړ او هغه ته یې په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسراییلي پوځ د برید او د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ.
د اماراتو د بهرنیوچارو وزیرې ریم الهاشمي د اسراییلو مرستیال سفیر دیوید اوهاد هورسندي ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پاروونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځ ته کولای شي چې د منلو وړ به نه وي.
د اسراییلو او اماراتو اړیکي د دوحې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسراییلو د پلانونو پرسر هم ترینګلي وو.
متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هېوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسراییلو سره یې خپل اړیکي عادي کړي دي.