د پاکستان په پنجاب کې په څلورو لسیزو کې بیسارې سیلونه

په پنجاب کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې( پي ډي ایم اې) په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پنجاب په سیندونو کې له نولس سوه پنځه پنځوسم کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دې بهیدلي.
د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره یې د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې یې خلاصې کړې دي.
د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال رویټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لورې د خوشي شویو اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوي، که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې ښې تنظیم کړې وې. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو ورښتونه زیات شوي او دا مشکل یې رامځته کړی دی.
د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یکشنبې راهیسې هندي لورې څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی، خو په دې برخه کې یې له اسلام اباد سره جزییات په تفصیل نه دې شریک کړي او دا یې نه دې ورته ویلي چې دا سیلونه ترڅه بریده خطرناک دي.
هند له پاکستان سره د نولس سوه شپیتم کال د اوبو تړون سږکال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه ترورستي برید وروسته وځنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا شپږ ویشت سلانیان ووژل چې نوي ډيلي د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړې دي.
پرون د لاهور ښار ترڅنډو هم د سیل اوبه ورسیدې او د پنجاب بل ستر ښار جنګ ته یې سخت ګواښ متوجه کړی دی.
د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هره شیبه د مرګ ژوبلې د زیاتیدو امکانات شته. د ( پي ډي ایم اې) ادارې مشر عرفان علي کاټیا وایي، په پنجاب کې تر اوسه نژدې یو نیم میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچې ته په کتو ښایي دا شمیرې زیاتې شي.
د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر یو میلیون ډیر کسان مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پریږدي.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام اباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.