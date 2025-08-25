خبرونه
د پاکستان په هنګو کې پر نظامیانو په حمله کې ۳ سرتیري وژل شوي
د خیبرپښتونخوا د هنګو په توره وړۍ سیمه کې د پاکستان پر یوه نظامي کلا په حمله کې ۳ سرتیري وژل شوي او تر ۱۵ زیات ټپیان شوي دي.
د هنګو د پوليسو مشر خالد خان د اګست په ۲۵مه خبریالانو ته وویل چې د دې برید په ځواب کې امنيتي سرتيرو ۴ وسله وال وژلې شوي او ۵ نور یې ټپيان کړي دي.
تر اوسه د دې بريد مسولیت چا نه دی منلی او نه هم ازادو سرچینو دغو وسله والو ته زیان د ادعا تایید کړې خو د توره وړۍ اوسېدونکو په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسېدونکی هم وژل شوی دی.
په توره وړۍ کې د ايف سي کلا انګريزانو جوړه کړې وه چې تر دې مخکې هم ورباندي دوه واري وسله وال بريدونه شوي دي. پر دغه کلا يو میاشت مخکې هم وسله وال بريد شوی و چې په کې امنيتي سرتيرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
پاکستان او ایران یوازي په یوه ورځ نژدې اته زره افغانان ایستلي دي
د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمېسیون وايي: د اګست په ۲۴مه، د یکشنبې په ورځ له ایران او پاکستانه شا او خوا اته زره کډوال له دغو هیوادونو ایستل شوي دي.
د کمیسیون ارقام ښیي چې په ورته ورځ له پاکستانه ۴۵۱۵ او له ایرانه ۳۳۵۰ کډوال ایستل شوي دي.
په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د ورځني اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ ( یو، این ، ایچ، سی ، ار) د معلوماتو له مخې، د روان کال له پیله تر اوسه ۲.۳ میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
طالب چارواکو د پلخمري په بند کې د بریښنا د شبکې د بشپړیدو اعلان وکړ
د دوشنبې په ورځ په پلخمري ښار کې د مراسمو پر مهال د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پلخمري په بند کې د بریښنا د شبکې د بشپړیدو اعلان وکړ.
د طالبانو د چارواکو په وینا، دا پروژه ۴۳ ملیونه افغانۍ (شاوخوا ۶۰۰،۰۰۰ ډالر) لګښت لري او پکې په پلخمري ښار کې د ۸ کیلومتره ویش لینونو جوړول او د لیږد لپاره د اوو نویو برجونو نصبول شامل دي.
د پلخمري نساجي بند، چې په ۱۹۵۰ لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی، د افغانستان د لومړنیو اوبو بریښنا له پروژو څخه دی.
دا بند د شاوخوا ۴.۵ میګاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري او د بغلان او شاوخوا سیمو لپاره د بریښنا یوه مهمه سرچینه پاتې ده.
د دغه بند تاسیسات د لسیزو جګړو په مهال زیانمن شوي خو اوس هم په بریښنا رسولو کې مهم رول لوبوي.
د اسلام اباد عالي محکمې د ۱۸ افغانانو د ایستلو پروسه ودروله
د اسلام اباد عالي محکمې (IHC) د دوشنبې په ورځ د ۱۸ افغانانو د اخراج د پروسې مخه ونیوله او د کورنیو چارو له وزارته، د ملي احصایې او ثبت ادارې (نادرا)، د مهاجرت عمومي رییس، د فدرالي تحقیقاتو ادارې (FIA) او پولیسو یې د دوی د ځواب غوښتنه وکړه.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې، قاضي القضات سرفراز ډوګر د افغان اتباعو لخوا د هغو عریضو په اړه حکم صادر کړ چې د حکومت لخوا د دوی د ثبت (PoR) کارتونو د لغوه کولو پریکړه یې ننګولې وه.
د عریضه کونکو وکیل استدلال وکړ چې فدرال حکومت د اګست په ۴، د دوی قانوني PoR کارتونه لغوه کړل او د دوی د بیرته ستنیدو امر یې وکړ.
محکمې دا حکم هم وکړ چې دغه اتلس افغانان باید تر راتلونکي پریکړې پورې ونه ایستل شي.
ټاکل شوې ده د دې قضیې بله مرحله د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۱۸مه تر سره شي.
اسپانیا کې د اګست میاشتې ګرمه څپه بې سارې بلل شوې
د اسپانیا د هوا پيژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ ۱۶ ورځنۍ څپه د دغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه.
د ګرمۍ دغې څپې چې د اګست له ۳ تر ۱۸ مې پورې دوام وکړ، د ۲۰۲۲ کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ.
د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلوس په نوم یوه روغتیایي بنسټ ویلي، څه باندې ۱۱ سوه مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو.
له ۱۹۷۵ کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ ۷۷ څپې ثبت شوي چې تر ټولو پنځه شدیدې هغه یې له ۲۰۱۹ کال تراوسه ثبت شوې دي.
کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښيي.
اروپایي ټولنې له افغان ماشومانو سره ۱۰ میلیونه یورو مرسته اعلان کړه
اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره لس میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده.
په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یکشنبه ( د سنبلې ۲مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي.
خبرپاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیې او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي.
اروپایي ټولنې له ۲۰۱۸ کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره ۳۸ میلیونه یورو مرسته کړې.
د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي يې بشري مرستو ته اړتیا لري.
روسي چارواکو ویلي، اوکراین کورسک سیمه کې د دوی پر اټومي تاسیساتو برید کړی
مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی.
روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ ۳۴مه کلیزه لمانځله.
روسي چارواکو ویلي، د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اورلګیدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کیدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې یې د یوه ټرانسفرمر د اورلګیدلو راپور ترلاسه کړی دی.
دغې ادارې ویلي، جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي.
اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
پر غزې د اسراییل د برید دوام، پرون یکشنبه ۴۲ تنه وژل شوي دي
د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یکشنبه ( د سنبلې ۲مه) لږ ترلږه ۴۲ فلسطینیان د اسراییلو په برید کې ووژل شول.
فرانس پریس د دغې ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسراییلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي.
اسراییلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې یې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسله والو جرړې به وباسي.
د الصبره یوه اوسیدونکي ابراهیم الشورفه ویلي " هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري، مونږ نور زغم نه لرو. نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي."
د غزې د روغتیا وزارت وایي، د جګړې له پيله تراوسه ۶۲ زره او ۶۸۶ فلسطینان په غزه کې وژل شوي دي، خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
له څلور کلن ځنډ وروسته د افغان متقاعدینو د معاشونو ورکړه، ځانګړې محکمه یې باید تثبیت کړي
د طالبانو د مالیې وزارت له څلورکلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی.
دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شویو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي.
دغه نهه تثبیت شوې ادارې د ستندرد ملي اداره، له پيښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلوانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي.
دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړۍ پړاو له بشپړیدو وروسته د وږي یا سنبلې په ۲۵مه اعلان شي.
د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې اجرا کړي.
بنګله دیش او پاکستان سره سلا شول چې اړیکې ورغوي
بنګله دیش او پاکستان، چې یو وخت په ۱۹۷۱ کال کې له جلا کېدو وروسته یې سخته دښمني سره درلوده ، د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې خپلمینځي اړیکې چې د اوږدې مودې راهیسې کړکېچنې وې ورغوي او سوداګري زیاته کړي.
خو بنګله دیش دا هم وویل چې یوه مهمه مسئله چې پاکستان باید د جګړې پر مهال د شویوظلمونو څخه بخښنه وغواړي لاینحل پاته ده .
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې په تیرو دیارلسو کلونو کې لومړی پاکستانی لوړ رتبه چارواکی دی چې دبنګله دیش لیدنه کوي وویل چې ددواړو هیوادونو د ولسونو د خیرښینګڼې لپاره ساحه او امکانات پراخ دي.
د پاکستان پوځ د ۱۹۷۱ کال د جګړې پر مهال په پراخو ظلمونو تورن شوی.
په دغه جنګ کې سلګونه زره کسان او د بنګله دیش د اټکل سره سم ملیونونه کسان ووژل شول.
په ډاکه کې ډیری کسان لاهم د اسلام آباد څخه غواړي چې د وژنو څخه بخښنه وغواړي.
د بنګله دیش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین وویل چې د بخښنې مسئله حل نه شوه، خو په دې سلا وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمینځ اړیکې پیاوړې کړي .
د تجارتي او اقتصادي اړیکو د تعمیق او همدارنګه د کلتوري تبادلو د زیاتولو لپاره تړونونه لاسلیک شول.