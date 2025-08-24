خبرونه
راشد خان د اسیا د جام په لوبو کې دافغانستان د ټیم مشري کوي
راشد خان به راتلونکې میاشت د اسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپنران لري مشري وکړي.
د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې ورځ په اعلان شو نوی سپنر الله محمد غضنفر هم شامل دی.
د کپټان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپنران ، محمد نبي ، نور احمد او مجیب الرحمن هم دافغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بښي.
فضل الحق فاروقي ، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او ګلبدین نایب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي.
ابراهیم ځدراڼ ، رحمن الله ګربز ، صدیق الله اتل او کریم جنت دافغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي.
افغانستان په B ګروپ کې له بنګله دیش ، هانګ کانک او سیریلانکا سره دی.
هند، پاکستان ، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په A ګروپ دي.
د آسیا جام لوبې د سپتمبر له ۹ تر ۲۸ پورې په متحدو عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
افغانستان د جام تر لوبو مخکې ، پاکستان ، او عربي اماراتو سره درې اړخیزې لوبې کوي چې د راتلونکې جمعې په ورځ په شارجه کې پیلیږي.
د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل
د افغانستان په یوولسو ختیځو ،شمال ختیځو او جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی.
د طالبانو ترواک لاندې د ترانسپورت او هوايي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان ، کنر، لغمان، کاپیسا، ننګرهار ، لوګر ، خوست، پکتیا ، پکتیکا ، غزني او میدان وردک ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی دی.
په ځینو یادو ولایتونو کې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له امله ۴ کسه مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول.
دغه راز چارواکو د سلګونو جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو د ویجاړي خبر ورکړ او وویل چې په مجموع کې ۳۵۳ کورنۍ اغیزمنې شوې دي.
پاسپورټ ریاست درې ډلې کسانو ته د دغه سند ورکړه ودروله
د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورټ نه ورکوي.
دغه ریاست پرون شنبه یوه خبرپاڼه کې دغه ډله کسان جزایي قضیه درلودونکي، بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج شوي افغانان یاد کړل.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له لومړي سره له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو.
له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي.
د افغانستان پاسپورت د ۲۰۲۵ کال په ډلبندي کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورټ دی.
د شمالي او جنوبي کوریا پر پوله نانندرۍ، شمالي کوریا د هوایي دفاع دوه توغندي و ازمایل
شمالي کوریا نن یکشنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي و ازمایل.
د فرانسې خبري اژانس لیکلي، دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې نانندرۍ زیاتې کړې دي.
د جنوبي کوریا پوځ پرون وویل، دوی وروسته تر هغه پر پوله اخطاریه ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو.
د جنوبي کوریا یوه خبري اژانس ( (KCNA راپور ورکړی چې ننني ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري، خو نور جزییات یې نه دي ورکړي.
شمالي کوریا سیمه کې د روسیې، چین او نورو ختیځو قدرتونو متحده ده، خو جنوبي کوریا بیا د متحده ایالتونو او لویدیځ ملاتړ له ځان سره لري.
د امریکا دفاع وزارت شیکاګو کې د جرمونو او ناقانونه کډوالۍ په وړاندې مبارزې ته ملي ګارد استوي
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پوځ غړي ځای پر ځای کړي.
دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې یې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي.
رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنګټن پوست په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي.
په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پاریدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال دې اقدام د یوشمیر امریکایي سیاستوالو نیوکې وپارولې.
د ایران سیستان بلوچستان کې ( اسراییل پورې د تړلې ترهګرې ډلې) شپږ غړي وژل شوي
د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان-بلوچستان ولایت کې یې " اسراییل سره د تړلې یوه ترهګریزې ډلې" شپږ غړي وژلي دي.
فرانس پریس پرون شنبه د ایرانا خبري اژانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي، خو د پیښې کره ځای او وخت یې نه دی ذکر کړی.
سیستان-بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري، وخت نا وخت د ایراني امنیتي ځواکونو او وسله والو ډلو او قاچاق وړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي.
خبر کې راغلي چې وژل شوي ترهګر بهرني اتباع دي، خو هویت یې نه دی څرګند شوی.
سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یوه برید کې لږ تر لږه پنځه پولیس ووژل شول چې مسولیت یې جیش العدل ډلې ومانه.
جیش العدل د بلوڅانو جدایي غوښتونکې مذهبي ډله ده.
بریتانیا د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې د پنا غوښتنې یې رد شوې دي
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره ایوېت کوپر وایي، د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هېواد کې یې د پنا غوښتنې رد شوې دي.
د جرمني خبري اژانس ( ډي.پې.اې) د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړې په حواله ویلي چې د پناغوښتونکو د قضیو د بیا کتنې اوسنی سیستم له پخوا نه ورته په میراث پاته دی او دې ته د منلو وړ نه دی.
دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا ۵۱ زره کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پنا لومړنۍ غوښتنې یې رد شوي او اوس بیا ارزونې ته په تمه دي.
خبر کې راغلي چې دا ګام د پناغوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه ښيي.
بریتانوي چارواکو ویلي، هغه کسان چې د پناغوښتنې یې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي.
بریتانیا له ځینو اروپایي هېوادونو څخه په الهام اخیستنې سږکال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
روسيې د اوکراین ختیځ کې د دوو کلیو د نیولو ادعا کړې
د روسیې دفاع وزارت وایي، ځواکونو یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونتڅک دوه کلي نیولي دي.
دغه وزارت نن شنبه ( د سنبلې لومړۍ نیټه) پر خپل ټیلګرام چینل لیکلي چې دا کلیدي کلي هغه سړک ته نژدې دي چې د اوکرایني پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځیدلی.
پر اوکراین د روسیې له خوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتیدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندۍ شوي دي.
د اوکراین پوځ د دغو کلیو د له لاسه وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړې ده چې تیره شپه روسیې پر دغه هېواد شاوخوا پنځوس بې پیلوټه الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف اوشنډې کړي.
په لندن کې د چین د لوی سفارت د جوړولو پلان بیا هم ځنډیدلی دی
د بریتانیا حکومت په لندن کې د چین له خوا د یوه لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی دی.
ټاکل شوې وه دغه پلان د راتلونکې سپتمبر په نهمه تایید شي.
چین غواړي "ټاور آف لندن" ته نژدې د یوه دوه سوه کلنې تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی.
رویټرز لیکلي، بریتانوي سیاستوالو او دغه راز متحده ایالتونو خبرداری ورکړی چې چین ممکن له دغه ځایه " د جاسوسۍ د اډې" په توګه کار واخلي.
چین بیا وایي، کوربه هېوادونه د ژمنو له مخې باید د دیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي.
چین ۲۰۱۸ کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې ۲۰۲۲ کال کې یې ورغوي.
یوه جرمن سیاستوال د خپلو پخوانیو افغان کارکونکو د کډوالۍ قضیو د ژر څیړنې غوښتنه کړې
د جرمني حکومت د بشري حقونو کمشنیر لارز کستیلوسي د کورنیو چارو له وزارته غوښتي چې پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزې ورکړي.
نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، ایتلافي حکومت د کډوالۍ په یوه منظم او بشردوستانه پروګرام سلا شوی.
هغه ویلي چې د افغانانو د قضیو ( اوږدمهاله څیړنه) له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره یې د هغوی چارې باید ګړندۍ شي.
د جرمني خبري اژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي، باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پریږدي.
شاوخوا ۲ زره افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام اباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې ۲۱۰ یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي.