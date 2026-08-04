د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
سه شنبه ۱۳ زمری ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۰۲
مولټي مېډیا

د ورځې مهم خبرونه

د ورځې مهم خبرونه
Embed
د ورځې مهم خبرونه

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
XS
SM
MD
LG