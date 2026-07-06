د لاسرسۍ وړ لېنکونه
اصلي متن ته ورتلل
اصلي مېنو ته ورتلل
د لټون پاڼې ته مراجعه
نورې برخې
کورپاڼه
راپورونه
افغانستان
سیمه
منځنی ختیځ
نړۍ
خبرونه
افغانستان
نړۍ
د خپرونو جدول
مرکې
اونیزې خپرونې
انځوریزه برخه
ورزش
د کډوالۍ بحران
'کووېډ-۱۹'
اړیکه
دري پاڼه
Azadi English
راسره ملګري شئ
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
لټون
زنده
زنده
لټون
پخوانی
بل
تازه خبر
سه شنبه ۱۶ چنګاښ ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۲۱
یو ساعته خپرونه
خبرهای کوتاه - میز گرد (تکرار)
۱ ساعت مخکې
Embed
خبرهای کوتاه - میز گرد (تکرار)
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:29:59
0:00
مستقیم لېنک
32 kbps | ایم پي ۳
128 kbps | ایم پي ۳
64 kbps | ایم پي ۳
بېل خپروونکی
خبرهای کوتاه - میز گرد (تکرار)
شريکول
شريکول
خبرهای کوتاه - میز گرد (تکرار)
XS
SM
MD
LG