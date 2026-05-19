خبرونه
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې چهارشنبه د ورښتونو اټکل شوی
اټکل کیږي چې چهارشنبه د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلونه وبهیږي.
د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په یوه بیان کې ویلي دي چې په نهه ویشت ولایتونو کې د بارانونو د وریدو امکانات شته چې په ځینو کې به د ورښتونو کچه شاوخوا لس ملي متره او په ځینو کې تر پنځه دیرش ملي مترو ته ورسیږي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ۵۲۹ میلیونه ډالرو پلان پيل شو
ملګرو ملتونو او ملي او نړیوالو نادولتي همکارو موسسو د پنځه سوه نهه ویشت میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د مرستې پلان پیل کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت( یوناما) د سې شنبې په ورځ په خپل فیسبوک کې خبر ورکړ چې ملګري ملتونه به له دوه میلیونه او اووه لکه ستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه کډوال له دې مرستو ګټه اخیستلی شي چې سږکال د اپریل او ډسمبر میاشتو ترمنځ له ایران او پاکستانه افغانستان ته تللي او ځي.
یوناما وایي چې له ستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستو پلان د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پر بنسټ چمتو شوی دی چې افغانستان ته د کډوالو له تګ څخه تر بیا مېشتېدنې پورې مرستې چمتو کوي.
ټرمپ: که ایران خبرو ته چمتو نه شي په څو ورځو کې به برید پرې وشي
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر وایي، پر ایران یې د نویو بریدونو پلان په وروستۍ شیبه کې لغوه کړ، خو ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ دا هم وویل چې ښایي دې ته اړتیا وي چې امریکا پر ایران یوه بله سخته حمله وکړي.
ډونالډ ټرمپ تر دې یوه ورځ مخکې ویلي و چې ټاکل شوې وه چې سه شنبه پر ایران برید وکړي خو د قطر د امیر، د سعودي عربستان د ولیعهد او د متحده عربي اماراتو د مشر په غوښتنه یې دا برید وځنډاوه چې خبرې اترې نتیجه ورکړي.
ولسمشر ټرمپ دوشنبه دا هم ویلي و چې ښایي دی پلان شوی برید دوه یا درې ورځې وځنډوي او هیله به یې دا ي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سې شنبې په ورځ چې کله له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې ایران باید په څو ورځو کې خبرو اترو ته چمتو شي؟ ده په ځواب کې وویل چې دوه یا درې ورځي، ښایي جمعه، شنبه، یکشنبه چې محدود وخت دی.
هند له افغان کرکټ لوبډلې سره د سیالیو لپاره خپل ټیم اعلان کړ
هند د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په خپل کور کې د یوه ټسټ لوبې او درې یو ورځنۍ لوبو لپاره لوبغاړي غوره کړل.
په ټسټ لوبه کې هند خپل دوه مهم لوبغاړي، باولر جیپریسټ بومرا او ال رونډر رویندرا جدیجا نه دې انتخاب کړي.
ټاکل شوې ده چې دا پنځه ورځنۍ لوبه د جون په شپږمه پیل شي.
د هند د یو ورځنۍ لوبډلې لپاره بیا د دغه هیواد دوه تجربه کاره پخواني کپتانان، ویرات کوهلي او روهیت شرما هم شامل شوې دي.
د پنځوس اورونو دا لوبې یوه د جون په ۱۴ مه، بله په ۱۷ مه او وروستۍ یوه یې ټاکل شوې ده چې په ۲۰ ترسره شي.
د فوټبال نړیوال جام لوبې په مکسیکو سیټي کې پرانیستل کیږي
د مکسیکو سیټي لوبغالی په رسمي ډول د ۲۰۲۶ کال د فوټبال د نړیوال جام د لومړۍ لوبې او د پرانیستو د مراسمو لپاره تایید شو.
فیفا د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په دې لوبغالي کې به د جون په یولسمه د فوټبال نړیوال جام لوبې پيل شي.
د مکسیکو سیټي په لوبغالي کې چې د درې اتیا زره نندارچیانو ظرفیت لري په نولس سوه اویایم او نولس سوه شپږ اتیایم کلونو کې هم د فوټبال نړیوال جام د پرانیستو مراسم ترسره شوي وو.
د فوټبال سږنی نړیوال جام به په تاریخ کې تر ټولو ستر جام وي چې اته څلویښت لوبډلې پکې برخه اخلي او یو سل او څلور لوبې به په مکسیکو، کاناډا او د امریکا په متحد ایالتونو کې ترسره شي.
د خبریالان د ساتنې کمیټې غوښتنه کړې چې بروکسل ته دې د طالب پلاوي د سفر بلنه لغوه شي
د خبریالانو د ساتنې کمیټې له اروپايي کمیسیون غوښتي چې بروکسل ته د طالب پلاوي د سفر بلنه لغوه کړي.
دغه کمیټې د دوشنبې په ورځ د اروپايي ټولنې د عدالت غوښتې د برخې مرستیال تام ګیبسون په حواله وویل،" په داسې حال کې چې طالبان ورځې تر بلې پر رسنیو فشارونه زیاتوي، اروپايي کمیسیون طالب پلاوی بروکسل ته غواړي او دغه اقدام ټکان ورکوونکی دی".
وړاندې راغلي،"اروپا طالب پلاوي ته په بلنې سره دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي".
اروپايي کمیسیون افغانستان ته د افغان کډوالو د اخراج په اړه بروکسل ته د طالبانو یو پلاوي ته بلنه ورکړې ده.
تراوسه د دغه پلاوی د سفر وخت مشخص نه دی.
بل پلو، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د یو بیان په خپرولو سره ویلي، " طالب پلاوي ته بلنه ورکول نه یوازې ډپیلماتیک، بلکې د اروپايي کمیسیون یو ستراتژیکه تیروتنه ده چې کیدای شي راتلونکې کې امنیتي خطرونه ولري".
په سن دیګو ښار کې پر یوه جومات په برید کې درې کسان وژل شوي
د امریکا د کلیفورنیا ایالات په سن دیګو ښار کې پر یوه ستر جومات په برید کې درې کسان وژل شوي.
په وژل شویو کې یو تن د جومات ساتونکی شامل دی.
پولیسو ویلي، دوه مشکوک بریدګر هم وژل شوي.
د سن دیګو د پولیسو مشر سکاټ وال ویلي، "پېښه د کرکې له کبله د جرم" په توګه څیړل کیږي چې جزیات به يې وروسته خپاره شي.
پېښه پرون دوشنبه شوې ده.
پولیسو ویلي، د برید پرمهال په جومات کې ماشومان په زده کړو بوخت وول.
تراوسه د پېښې لامل معلوم نه دی.
ایران له امریکا سره د جګړې د پایته رسولو شرایط اعلان کړل
ایران له امریکا سره د جګړې د پایته رسولو شرایط اعلان کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب ابادي نن سه شنبې وویل،" ایران ته د یورانیو د غني کولو حق ورکول، د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د بریدونو درول، په هرمز تنګي کې د محاصرې ختمول، د ایران د ټولو پانګو ازادول، پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو پایته رسول او ایران ته د جګړې د زیانونو تاوان ورکول"، د ایران له خوا د جګړې د پایته رسولو شرایط دي.
امریکا او اسراییلو د روان کال د فبرورۍ په ۲۸مه پر ایران برید وکړ.
له ۴۰ ورځینې جګړې وروسته دواړو خوا يې په اوربند سلا شوې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې د ایران ورته وړاندیزونه "بې مانا" بللي وو او ګواښ کړی و که په را روانو څو ورځو کې توافق ونه شي بیا په پر ایران بریدونه پیل کړي.
د ایران حکومت له امریکا او اسراییلو سره د جګړې له پیل راهیسې ۵۰ کسان اعدام کړي
د ایران حکومت له امریکا او اسراییلو سره د جګړې له پیل راهیسې ۵۰ کسان اعدام کړي.
دا خبره په امریکا کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان هرانا په یوه راپور کې کړې ده.
د راپور له مخې، اعدام شوي کسان د "جاسوسۍ، د ایران ملي امنیت ته د خطر جوړونې او بهرنیو رسنیو ته د جګړې اړونده خبرونو او معلوماتو د استولو په جرمونو تورن وو".
په راپور کې وړاندې راغلي چې له ۲۰۲۵کال راهیسې تر تیرې اونۍ په ایران کې څلور زره او۲۳ کسان شوي دي.
پرون دوشنبې د بښنې نړیوال سازمان په خپل کلنې راپور کې ویلي و چې تیرکال په نړۍ ۲۷۰۷ کسان اعدام شوي.
د دغه سازمان په ټکو، ددغو اعدامو له ډلې ۲۱۵۹ يې په ایران کې شوي.
ولسمشر ټرمپ وايي په ایران نوی برید یې وځڼډاوه
د متحدو ایالاتو ولسمشر وايي د فارس خلیج د عربي هیوادونو دمشرانو په غوښتنه یې په ایران نوی برید ځڼډولی.
دونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ولیکل چې دغه برید یې چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ وشي وځڼډاو.
ولسمشر ټرمپ زیاتوي چې "د قطر دامیر، دسعودي عربستان د ولیعهد او متحدو عربي اماراتو د ولسمشر "په غوښتنه دغه برید اوس نه کوي.
تردې مخکې هغه د امریکا وړاندیز ته د تهران د ځواب په غبرګون کې ویلي وو چې ټاکل شوې نه ده چې ایران ته کوم امتیاز ومني او ګواښ یې کړی وو چې ایران پوهیږي چې "ډیرژر به څه پیښ شي."
خوټرمپ خپل تازه پيغام کې لیکلي "ددې لپاره چې جدي خبرې دوام لري او دمونږ د مشرانو او لویو متحدینو په اند به داسې یو توافق وشي چې امریکا ته به هم ډیر د منلو وړوي" ، نو دی هغه برید چې د سه شنبې ورځې لپاره پلان شوی و ځڼډوي.
ولسمشر ټرمپ وړاندې لیکي : "دهغه درناوي له کبله چې پاس ذکر شویو مشرانو ته یې لرم ، د جنګ وزیر،د ګډو ځواکونو لوی درستیز او دامریکا ځواکونو ته مې امرکړی دی چې د سبا برید نه ترسره کوو، خو دویته مې ویلي چې د بشپړې تیارسئ په حالت کې اوسي که چیرې دمنلو وړ توافق ونشي نو بشپړ او پراخ برید وکړي".