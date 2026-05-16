د حماس یو چارواکی په غزه کې ووژل شو
سنتکام: د ایران لور ته او له ایرانه تلونکې ۷۸ بیړۍ یې ګرځولي
د امریکا د متحد ایالتونو مرکزي قومانداني، سنتکام د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د اوبو له لارې یې د ایران د محاصرې له پیله تر اوسه اته اویا کښتۍ مجبوره کړې دي چې بیرته په شا شي او مسیر تغییر کړي.
دې قومانداني تر دې مخکې ویلي و چې د سمندر له لارې یې پنځلس بیړۍ چې بشري مرستې پکې وې پرې ایښي دي.
د فبروري له اته ویشتمې راپه دې خوا چې اسراییل او امریکا پر ایران برید کړی دی، ایران د هرمز تنګي لاره بنده کړې ده او له اوربند وروسته، امریکایي ځواکونو د اپریل په دیارلسمه د سمندر له لارې د ایران محاصره پيل کړه.
په کافا سیالیو کې د فوټبال له شل کلونو کم عمره افغان لوبډله له سیالۍ قرغزۍ لوبډلې سره مسابقه کوي
ټاکل شوې ده چې یکشنبه( د مې ۱۷ مه) د افغانستان د فوټبال له شل کلونو څخه کم عمره ملي لوبډله له قرغیزستان سره لوبه وکړي.
دا لوبه د منځنۍ اسیا د « کافا ۲۰۲۶» سیالیو په لړ کې ترسره کیږي چې په تاجکستان کې روانې دي.
د دې سیالیو په ترڅ کې افغان ټیم تر اوسه له کوربه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه ماتې خوړلې دي.
د کافا ۲۰۲۶ سیالیو کې د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قیرغزستان او تاجکستان له شل کلونو څخه کم عمره ملي لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه یې د سې شنبې په ورځ ده.
د افغانستان د تکواندو ۶ لوبغاړي په اسیایي اتلولیو کې ګډون کوي
د تکواندو په اسیایي سیالیو کې د افغانستان شپږ لوبغاړي ګډون کوي. دا لوبغاړي او د دوی دوه رزونکي د شنبې په ورځ( د مې ۱۶ مه) له کابله منګولیا ته روان شول.
د تکواندو اسیایي سیالۍ د منګولیا په پلازمېنې اولنباتور کې د سې شنبې په ورځ پيلیږي.
په دې سیالیو کې د درې څلویښت اسیایي هیوادو لوبغاړي برخه اخلي چې شمیر یې څه باندې دیارلس سوو ته رسیږي.
د تکواندو اسیایي سیالۍ د مې تر پنځه ویشتمې دوام کوي.
د اسراییل پوځ واييو د حماس د پوځي څانګې قوماندان یې وژلی
د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ تایید کړه چې د حماس ډلې د پوځي څانګې قوماندان عزالدین الحداد په غزه کې وژل شوی دی.
د پوځ د بیان له مخې، الحداد د جمعې په ورځ، د غويي په ۲۵مه، په یوه هوايي برید کې وژل شوی دی.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې، د حماس دوو چارواکو هم تایید کړې چې دغه قوماندان د اسرائیل له خوا «پر یوه کور او یوه موټر» د برید پر مهال وژل شوی دی.
اسرائیل او امریکا حماس یوه ترهګره ډله ګڼي.
د اسرائیل پوځ عزالدین الحداد د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د برید له «طرحانو او عملي کوونکو» څخه بللی او وایي چې هغه له دې برید وروسته د اسرائیلي یرغملو په ساتنه کې هم لاس درلود.
یو شمېر افغان کډوالو په برلین کې د جرمني د مهاجرت د ادارې مخته مظاهره وکړه
یو شمېر افغان پناه غوښتونکي او د بشري حقونو فعالان د جمعې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د کډوالو او مهاجرت د فدرالي ادارې مخې ته راټول شول چې د افغان کډوالو د نه ایستلو غوښتنه وکړي.
لاریونوالو په خپلو شعارونو کې له جرمني او نورو اروپايي هیوادونو غوښتل چې د کډوالو په ستنولو کې د طالبانو له حکومت سره همکاری ونه کړي. دوی ټینګار وکړ چې افغانستان اوس هم ناامن دی او بشري حقونه باید د کډوالۍ د سیاستونو قرباني نه شي.
دا اعتراض وروسته له هغه ترسره شو چې د اروپايي اتحادیې چارواکو تایید کړه چې د یو شمېر افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه د خبرو لپاره یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې بروکسل ته ورشي.
همداراز د جرمني «زد ډي اېف» ټلوېزیون راپور ورکړ، د طالبانو استازو د بن ښار د مهاجرت په دفترونو کې د هغو افغانانو په پېژندلو کې برخه اخیستې چې پر ایستلو یې غور کېږي.
له اوربند وروسته ایران ۵ ځلې له امریکا سره هوکړې ته نژدې شوی و
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې د اوربند له اعلان وروسته د ایران حکومت «پنځه ځله» له امریکا سره د بشپړې هوکړې تر پولو رسېدلی، خو په وروستیو شېبو کې یې شاتګ کړی دی.
هغه په دې مرکه کې ویلي: «هر ځل چې موافقې ته رسېږي، بله ورځ داسې چلند کوي لکه هیڅ خبرې چې نه وي شوي. دا کار پنځه ځله تکرار شوی. یو ځای کې ستونزه شته. رښتیا خبره دا ده چې (ایراني) لیوني دي.»
ټرمپ زیاته کړه: «او ځکه چې لیوني دي، باید اتومي وسلې ترلاسه نه کړي.»
د امریکا ولسمشر ادعا وکړه چې ایران په وروستیو مذاکراتو کې حتی دا هم منلې وه چې خپل ټول غني شوې یورانیم امریکا ته وسپاري.
هغه وویل: «اتومي موضوع ختمه وه. ټاکل شوې وه چې دوی خپل اتومي مواد موږ ته راکړي. هر څه چې موږ غوښتي وو.»
ټرمپ ویلي چې دا خبرې یې چین ته تر سفر مخکې هم له خبریالانو سره شریکې کړې وې.
بل لور ته، د عباس عراقچي په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو، دا ادعاوې رد کړې او ویلي یې دي چې د امریکا شرطونه یې نه دي منلي.
له ایرانه د ورځې ۶ میلیون لیټره تېل پاکستان ته قاچاق کېږي
په پاکستان کې سوداګرو او د ترانسپورت په کار کې بوختو کسانو د ازادې اروپا راډیو/ازادي راډیو ته ویلي چې ایران هره ورځ لږ تر لږه «شپږ میلیون لیټره» تېل په قاچاقي ډول پاکستان ته لېږدوي، هغه اقدام چې د ایران پر ضد د امریکا بندیزونو سرغړونه ګڼل کېږي.
د راپور له مخې، د سون توکو قاچاق د ایران لپاره چې له مالي ستونزو سره مخامخ دی، د عاید یوه مهمه سرچینه بلل کېږي. د ایران، چې په خلیج کې د امریکا تر فشار لاندې دی، د تېلو ګټور صادرات زیانمن شوي او د امریکا او اسرائیل څو اوونیزو بمباریو د دغه هېواد زیربناوو او مهمو صنعتونو ته هم سخت زیان رسولی دی.
راپور وایي، ایران له شاوخوا ۲۰۱۳ کال راهیسې، هغه وخت چې امریکا پر تهران اقتصادي بندیزونه سخت کړل، پاکستان ته د پټرولو او ډیزلو قاچاق پیل کړی و. خو اوس داسې نښې لیدل کېږي چې د ۱۴۰۴ کال د کب له نهمې وروسته، د جګړې له پیل سره د قاچاق کچه نوره هم لوړه شوې ده.
د امریکا او اسرائیل د بریدونو په غبرګون کې، ایران هرمز تنګی وتاړه، چې د نړۍ د تېلو د لېږد یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. دې اقدام د سون توکو نړیوال نرخونه لوړ کړل او نړیوال اقتصاد یې له بېثباتۍ سره مخامخ کړ.
امریکا په افغانستان کې د خپل یوه بې درکه شوي تبعه د موندلو لپاره ۶ میلیون ډالره جایزه اعلان کړه
د امریکا متحدوایالتونو د جمعې په ورځ یو ځل بیا د پاول اووربي، په نوم د امریکايي لیکوال په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې تر دوولسو کلونو ډېر وخت کېږي په افغانستان کې ورک شوی دی. امریکايي چارواکو ویلي چې د هغه د موندلو او بېرته راوستلو هڅې لا هم روانې دي.
د امریکا د ولسمشر د یرغمل د چارو د ځانګړي استازي دفتر په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د اووربي کورنۍ له ۲۰۱۴ کال راهیسې، کله چې هغه په خوست ولایت کې ورک شو، له «بېځوابه پوښتنو» سره ژوند کوي.
په بیان کې راغلي: «موږ لا هم په بهر کې د امریکایانو د بېرته راوستلو د هڅو ملاتړ کوو او ډاډ ترلاسه کوو چې هیڅ امریکايي هېر نه شي.»
د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې د خبرتیا له مخې، اووربي وروستی ځل د ۲۰۱۴ کال د مې میاشتې په منځویو کې په خوست ښار کې لیدل شوی و، هغه مهال چې د یوه کتاب لپاره یې څېړنې کولې. نوموړی د ورکېدو پر وخت ۷۱ کلن و.
د فدرالي پلټنو اداره وایي چې اووربي یو خپلواک لیکوال و، اصلاً د ایلینوی ایالت اوسېدونکی و او په انګلیسي، پښتو او جرمني ژبو یې خبرې کولې.
دې ادارې همداراز ویلي چې اووربي د غوږ د داخلي کانال له ناروغۍ کړېده او درملنې او دوا ته اړتیا لري.
د امریکا دوو وزارتونو د اوربي د موندلو او بېرته ستنولو لپاره ۶ ملیون ډالره جایزه اعلان کړې ده.
افغان فوټبال لوبډلې په کافا سیالیو کې له تاجکستان څخه ماتې وخوړه
د افغانستان د فوټبال له شل کلنو څخه کم عمره ملي لوبډلې د تاجکستان له سیالې لوبډلې څخه دوه د صفر په وړاندې ماته وخوړه.
دا لوبه د جمعې په ورځ ( د مې ۱۵ مه)د منځنۍ اسیا د «کافا ۲۰۲۶» سیالیو په لړ کې تر سره شوه.
افغان لوبډلې تر دې وړاندې په دې سیالیو کې خپلې دوې لوبې پر ازبکستان او ترکمنستان بایللې دي.
د افغانستان وروستۍ لوبه به د یکشنبې په ورځ (د ثور میاشتې په ۲۷مه) د قرغیزستان پر وړاندې وي.
په دغو سیالیو کې چې په تاجکستان کې روانې دي د کوربه هیواد ترڅنګ د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان له شل کلنو څخه کم عمره ملي لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د مې په اوولسمه وي.