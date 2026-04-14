خبرونه
په بغلان کې څلور تنه وژل شوي
په بغلان کې د طالبان امنیه قوانداني وایي، د یوه برید په ترڅ کې څلور تنه په جنجان ولسوالي کې وژل شوي او درې تنه ټپیان شوې دي.
امنیه قوماندانۍ په یوه بیان کې ویلي دي چې دا پېښه د دوشنبې په ماښام د لمانځه پرمهال رامنځته شوې ده. بیان زیاتوي چې دا پېښه د شخصي دښمنۍ له مخې شوې ده او دوه تنه تورن نیول شوې دي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
چین د امریکا له لورې د ایران د بندرونو بندول خطرناک وبلل
د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د امریکا د سمندري ځواکونو له لورې د ایران د بندرونو بندول خطرناک او غیر مسوولانه وبلل.
ګویو جیاقون نن( د اپریل ۱۴ مه) وویل، دا کړنلاره به د تاوتریخوالي د زیاتیدو سبب شي، د اوربند نازک تړون به کمزوری کړي او د هرمز تنګي له لارې به د بیړیو تګ راتګ نور هم له خطر سره مخامخ کړي.
ایران ځینو کشتیو ته اجازه ورکوي چې د هرمز له تنګي تیرې شي. د دې په غبرګون کې د امریکا پوځ د دوشنبې له ماسپښین راهیسې د ایران د سمندري بندرونو او بیړیو محاصره پيل کړه.
په دې ترڅ کې د وال ستریت جورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې سعودي عربستان هڅې پيل کړې دي چې د هرمز تنګي محاصره ختمه شي او بیرته د واشنګتن او ایران ترمنځ د سولې خبرې پيل شي.
په هرات کې لاریون ترسره شو
د هرات په ښار کې نن د یوه لاریون په ترڅ کې د هغو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل چې د جمعې په ورځ په انجیل ولسوالي کې د ناپيژاندو وسله والو د ډزو پرمهال وژل شوي وو.
طلوع نیوز د لاریون کوونکو شمیر په زرګونه یاد کړی دی. دې لاریون کوونکو د ترهګرو او برید کوونکو پرضد شعارونه ورکړل او د طالبانو له حکومته یې وغوښتل چې د دې پېښې عاملان معلوم کړي او سزا ورکړي.
د جمعې په ورځ د هرات په انجیل ولسوالي کې وسله والو یولس تنه شیعه ووژل. تر اوسه کوم کس یا کومې ډلې د دې حملې مسوولیت نه دی منلی.
د تکواندو افغان لوبغاړي یعقوبي خپل ارمنستاني سیال ته ماته ورکړه
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبغاړي مهدي یعقوبي د اوزبېکستان په نړیوالو سیالیو کې خپل ارمنستاني سیال ته ماته ورکړه.
دا مسابقه چې نن په اوزبېکستان کې ترسره شوه، د افغانستان د نوو ځوانانو د تکواندو ملي لوبغاړی مهدي یعقوبي وتوانېد په منفي ۴۵ کیلوګرام وزن کې خپل ارمنستاني سیال ته شکست ورکړي او په دغو سیالیو کې بل پړاو ته لار ومومي.
د نوو ځوانانو د تکواندو نړیوالې سیالۍ د اوزبېکستان په کوربهتوب پرون پیل شوې چې پکې څلور افغان لوبغاړو ګډون کړی دی.
په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ د یوسل او پنځلس هیوادونو نهه سوه یو نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده.
ګوتېرش: د ایران او امریکا خبرې دې بیرته پيل شي
د ملګرو ملتو سرمنشي له واشنګتن او تهرانه وغوښتل چې د سولې خبرې بیرته پيل کړي.
انتونیو ګوتېرش په ایکسپاڼه کې د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې له دواړو لوریو دا هم غوښتې دي چې اوربند رعایت کړي او د هرمز په تنګي کې دې د بیړیو د تګ راتګ په برخه کې د نړیوالو حقونو درناوی وکړي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي دا څرګندونې وروسته تر دې خپرې شوې دي چې د اونۍ په پيل کې د پاکستان په پلازمینه اسلام اباد کې د امریکا او ایران تر منځ د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسیدې.
تر دې خبرو یوه ورځ وروسته امریکا په فارس خلیج کې د ایران د ټولو بندرونو لارې بندې کړې.
واشنګتن ویلي دي چې تهران ته یې ټولې سرې کرښې روښانه کړې دي، اوس توپ د اسلامي جمهوریت په ډګر کې دی چې یوې موافقې ته ورسیږي.
دافغانستان دوه تنکي تکواندوکاران سه شنبه تاشکند کې دنړیوالو سیالیو د لوبې میدان ته کوزیږي
دافغانستان د تنکیو ځوانانو دتکواندو د ټیم دوه لوبغاړي نن سه شنبه په تاشکند کې نړیوالو سیالیو کې خپلو ساریو سره د لوبې میدان ته ځي.
دفدراسیون ویاند ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې مهدي یعقوبي د ارمنستان لوبغاړي دیوید دانیلیان سره لوبه کوي او د بریا په صورت کې به د پیرو لوبغاړي سره لوبه وکړي.
دغه راز سدیس سکندر د قرغیزستان لوبغاړي ارتور اسماعیلوف سره لوبه کوي او که بریالی شي نو اوکرایني لوبغاړي سره به لوبه وکړي.
د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ټیم ۴ لوبغاړي د تاشکند په نړیوالو سیالیو کې برخه لري.
دغه سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ د وري په ۲۳ پیل شوې ددغې میاشتې تر ۲۸ مې دوام کوي.
د چارواکو په وینا ۱۱۶ هیوادونه او شاوخوا زر ورزشکاران په دې سیالیو کې برخه لري.
میدان وردګ او زابل ولایتونو کې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو تطبیق
افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه په میدان وردګ او زابل ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکوي.
د میدان وردګ په سیداباد ولسوالۍ کې د يوې ښځې په ګډون څلورو کسانو ته د زنا او لواطت په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې.
یاد کسان د ابتدائیه محکمې لخوا هریو په دوه کاله تنفيذي بند او ۳۹ دُرو تعزیري سزا محکوم شوي وو او دغه سزا د سترې محکمې له تائيد وروسته تطبيق شوې.
په زابل ولایت کې هم د سترې محکمې د خبرپاڼې په اساس، د شاه جوی ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې د پریکړې له مخې یو کس ته چې په غلا متهم وو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه.
یاد کس په درې کاله تنفیذی حبس او ۳۹ درو محکوم شوی وو.
د بشري حقونو مدافع ډلې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو تطبیق د انساني کرامت خلاف او له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي خو طالبان وايی دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي.
د افغانستان او ازبکستان دخصوصي سکتورونو ترمینځ د سلګونو ملیونو ډالرو د هوکړو لاس لیک
افغانستان کې دطالبانو د حکومت د صنعت او تجارت وزارت وايي دافغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمینځ د ۵۲۰ ملیون ډالرو په ارزښت د همکاري تفاهم لیکونه کابل کې لاسلیک شول.
د افغانستان دصنعت او تجارت وزارت خبرپاڼه وايي د دغو قراردادونو په اساس به افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو، د مالوچو د پروسس او دغه راز د سمنټو او د چرګانو د ساتنې او تولید د فابریکو په تاسیس کې همکاري کیږي.
د هوکړو په اساس به دافغانستان د ډبرو سکاره ازبکستان ته صادریږي او د دغه هیواد څخه به د موټرو پرزې واردیږي.
تیره اونۍ هم د ازبکستان په فرغانه کې د افغانستان د خصوصي سکتور او ازبکستان ترمنځ د څه باندې ۴۰۰ میلیونو ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره سه شنبې پر خپلې ایکس پاڼې ولیکل چې دغه توافقات "د خامو موادو ، دواجوړونې او نساجۍ په برخو کې د دواړو هېوادونو د سوداګرو له خوا لاسلیک شول".
که څه هم د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د سوداګرۍ په برخه کې ورسره پراخې اړیکې پالي.
پاپ لیو افریقا ته خپل سفر له الجزایزه پیل کړ
څورلسم پاپ لیو نن دوشنبه ( د حمل ۲۴مه) افریقا ته د خپل ۱۱ ورځني سفر په موخه الجزایر ته روان شو.
فرانس پریس لیکلي، هغه د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې د الجزایر مسلمان هېواد ته سفر کوي.
د الجزایر یو ستر مسیحي مشر ژان پاول ویسکو ویلي چې پاپ لیو هڅه کوي چې " د نړۍ د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ د پلونو" په جوړونه کې مرسته.
څو ساعته مخکې تر دې چې لیو له روم څخه وخوځیږي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیو پر هغو غوښتنو نیوکه وکړه چې ویلې یې و، ایران کې دې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ټرمپ خبریالانو ته وویل: " زه د پاپ لیو لوی پلوی نه یم."
ټرمپ پر پاپ لیو تور پورې کړ چې له هغو هېوادونو سره لوبې کوي چې اټومي وسلې جوړوي.
پیټر ماجیار د هنګري نوی صدر اعظم شو
د هنګري د اپوزیسیون مشر پیټر ماجیار د پخواني صدراعظم ویکتور اوربان په وړاندې ټاکنو کې تاریخي بریا ترلاسه کړه.
اوربان چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نژدې متحد و تیره شپه وویل "د ټاکنو پایلې لا وروستۍ نه دي، خو وضعیت ورته د پوهیدو وړ او روښانه دی."
د هنګري د ټاکنو د کمېټې په وینا، نژدې ټولې رایې شمېرل شوي او د ماجیار بریا یقیني ده.
ماجیار په بوداپست کې خپلو پلویانو ته ویلي وینا کړې او ویلې یې دي چې لومړنی بهرنی سفر به یې وارسا ته وي.