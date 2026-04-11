کابل ښاروالي د نوي کال په ترڅ کې د خپلو پروژو اعلان وکړ
کابل ښاروالي په روان څوارلس سوه پنځم کال کې د دوه سوه درې دیرش نویو پروژو د پلي کیدو خبر ورکړ.
د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي د پلان، پالیسۍ، نظارت او ارزونې رییس انجنیر محمد قاسم افغان نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې پر دې پروژو به څه باندې نهه میلیارډه افغانۍ لګښت راشي.
بل لور ته د کابل ښاروالي کلتوري سلاکار او استازي نعمت اله بارکزي خبرې غونډې ته وویل چې پروسږکال دوه سوه اته پنځوس پراختیایي پروژې ترکار لاندې وې چې د ډیرو چارې بشپړې شوې دي او ځیني یې لاهم تر کار لاندې دي.
د کابل ښاروالي د پروسږکال او سږکال په پروژو کې تر ډیره سړکونه او پلونه شامل دي.
د کابل ښاروالي د چارواکو په وینا په تیرو څلورو کلونو کې دوی د ښار څلور سوه پنځوس کیلومتره سړکونه جوړ کړې دي.
طالبان په هرات کې د جمعې د ورځې د برید په تړاو د یوه تورن د نیولو خبر ورکړ
طالبانو د هرات د انجیل ولسوالي په « ده مهري» کلي کې پر عامو خلکو د جمعې د ورځې د برید په تړاو د یوه تن د نیولو خبر ورکړ.
په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رییس احمد اله متقي نن وویل چې له نیول شوي تورن څخه تحقیقات روان دي، خو نوموړي د هغه د هویت په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک نه کړل.
په هرات کې د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یولس تنه وژل شوي او اته نور ټپيان دي. د راپورونو له مخې په ټپيانو کې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی.
تر اوسه کوم کس یا کومې ډلې د دې حملې مسوولیت نه دی منلی.
د تاجکستان له ۱۷ کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې خپل سیال افغان ټیم ته ماتې ورکړه
د افغانستان د فوټبال له ۱۷ کلنو کمعمره ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ (کافا) سیالیو په لړ کې نن له تاجیکستان څخه دوه د درې ګلونو په وړاندې ماتې وخوړه.
دا د دې لوبو په ترڅ کې د افغان لوبډلې څلورمه او وروستۍ مسابقه وه. افغان لوبډلې تر دې مخکې خپله لومړۍ لوبه قرغیزستان ته بایللې وه، دویمه لوبه یې له ترکمنستان سره مساوي کړې وه او په درېیمه لوبه کې یې له کوربه هیواد اوزبېکستانه ماتې خوړلې وه.
له اوولس کلنو د کم عمره منځنۍ اسیا اتلولۍ دا سیالي د افغانستان، قرغیزستان، اوزبېکستان، تاجکستان او ترکمنستان لوبډلو ترمنځ په اوزبېکستان کې روانې دي.
د تهران او واشنګتن ترمنځ د روغې جوړې خبرې شروع شوې
په اسلام اباد کې د امریکایي او ایراني پلاوو تر منځ د سولې خبرې پیل شوې.
ایراني رسنیو د دې رسمي مذاکراتو د پیلیدو خبر ورکړ چې نن له ماسپښین وروسته د پاکستان په منځګړیتوب پیل شول.
د امریکا د پلاوي مشري د دغه هیواد مرستیال ولسمشر جي ډي ونس کوي او د ایراني پلاوي مشري د ایران د پارلمان رییس محمد باقر قالیباف ته سپارل شوې ده.
پاکستان خپلې جنګي جټ الوتکې او ځواکونه سعودي عربستان ته لیږلې دي
د سعودي عربستان دفاع وزارت نن تایید کړه چې د پاکستان جټ الوتکې او نور ملاتړي ځواکونه د دغه هېواد په ختیځ کې د ملک عبدالعزیز په پوځي هوايي اډه کې ځای پر ځای شوي.
د دفاع وزارت په اعلامیه کې د پوځي جټ الوتکو او ملاتړو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي.
ریاض او اسلام آباد د ۲۰۲۵ کال په سپتمبر کې یو متقابل دفاعي تړون لاسلیک کړ.
د تړون په اساس دواړه خواوې ژمنې شوې چې پر یو بل برید ته به په دواړو هېوادونو د برید په سترګه ګوري.
دغه تړون د پاکستان او سعودي عربستان د کلونو ملګرتیا لا پسې پخه کړه.
پاکستان داسې وخت خپلې جټ الوتکې او ځواکونه په سعودي کې ځای پر ځای کړل چې په اسلام اباد کې د امریکا متحده ایالتونو او ایران د خبرو کوربه توبه کوي.
پر ایران د امریکا او اسراییلو د بریدونو سره هممهاله ایران د سعودي په شمول د سیمې په هېوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي.
په فضا کې تر نن پورې تر ټولو لرې سیمې ته د ستورمزلو مزل
څلور ستورمزلي په فضا کې تر دې دمه تر ټولو لرې سیمې ته تر تګ وروسته مځکې ته ستانه شول.
دا ستور مزلي سپوږمۍ ته نژدې له لس ورځني سفر وروسته نن سهار د امریکا سان دیاګو ته نژدې په ارام سمندر کې راښکته شول.
په دغو څلورو ستورمزلو کې د یوې ښځې کرستینا کوچ تر څنګ ریډ ویسمن او ویکتور ګلوور د امریکا دي او جیرمي هینسن د کاناډا دی. دوی یو میلیون او یولک اوولس زره پنځه سوه پنځلس کیلومتره واټن وواهه او د سپوږمۍ هغه لوری یې له فضا ولید چې له مځکې نه لیدل کیږي.دا په فضا کې تر ټولو لرې سیمه ده چې تر اوسه انسان توانیدلی دی چې ورورسیږي.
ستورمزلیو شاوخوا شپږ ساعته د سپوږمۍ د نیمې پټې برخې، چې له مځکې نه لیدل کیږي، سپړنه وکړه.
دا ماموریت د امریکا د فضایي ادارې (ناسا) د بل ماموریت پيلامه ده چې ټاکل شوې ده تر دوو نورو کلونو پورې انسان سپوږمۍ ته ولیږي.
له ۱۷ کلونو کم عمره افغان فوټبال لوبډله له خپلې تاجیکستانۍ لوبډلې سره لوبه کوي
د افغانستان د فوټبال له ۱۷ کلونو کمعمره ملي لوبډله د منځنۍ اسیا د اتلولۍ (کافا) سیالیو په لړ کې نن له تاجیکستان سره لوبه کوي.
دا د دې لوبو په ترڅ کې د افغان لوبډلې څلورمه او وروستۍ مسابقه ده. ننۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه پيلیږي.
افغانستان په دغو سیالیو کې له دې مخکې درې لوبې ترسره کړې چې لومړۍ لوبه یې قرغیزستان ته بایللې، دویمه لوبه یې له ترکمنستان سره مساوي کړې او په درېیمه لوبه کې یې له کوربه هیواد اوزبېکستانه ماتې خوړلې ده.
له اوولس کلنو د کم عمره منځنۍ اسیا اتلولۍ دا سیالۍ د افغانستان، قرغیزستان، اوزبېکستان، تاجکستان او ترکمنستان لوبډلو ترمنځ په اوزبېکستان کې روانې دي.
د امریکا او ایران پلاوي اسلام اباد ته رسیدلي
د امریکا د متحد ایالتونو مرستیال ولسمشر جي ډي ونس نن اسلام اباد ته ورسید. د ایران پلاوی د دغهَ هیواد د پارلمان د رییس محمد باقر قالیباف په مشرۍ تیره شپه د پاکستان پلازمینې ته رسیدلی و.
د ایران د دولتي رسنیو په وینا قالیباف وویل چې زموږ نیت ښه دی خو اعتماد او باور نه لرو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي ونس بیا د جمعې په ورځ پاکستان ته تر تګ مخکې ویلي و، له ایران سره د مثبتو خبرو اترو په تمه دی، خو نوموړي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه، که چیرته تهران د تیر ایستو په فکر کې وي، نو وبه ګوري چې زموږ مرکچي پلاوي ته داسې څه د منلو نه دي.
پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو لپاره په پلازمینه اسلام اباد کې دوه ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. پاکستاني چارواکي د لویو دیپلوماتیکو پېښو لپاره تل د امنیتي دلالیلو لپاره داسې رخصتۍ اعلانوي.
د تهران او واشنګتن خبرې به د اسلام اباد په سرینا هوټل کې ترسره شي. هلته تر لس زره ډير امنیتي سرتیرې ځای پرځای شوې دي او د اپریل په اتمه لا له سرینا هوټل څخه مسافر ایستل شوې دي.
د ایران او امریکا ترمنځ خبرې نن (شنبه) په اسلاماباد کې پیلېږي
مخکې ویل شوي و چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې به د جمعې په ورځ په اسلام اباد کې پیلېږي، خو پرون څو لوېدیځو رسنیو راپور ورکړ چې دا خبرې به د شنبې په ورځ (۲۲ حمل) ترسره شي.
د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې، دا خبرې به غیرمستقیمې وي؛ یعنې دواړه لوري به په جلا خونو کې کښېني او پاکستاني چارواکي به د دواړو خونو ترمنځ پیغامونه لېږدوي.
د دې خبرو له پیل مخکې، پاکستان خپل پوځ سړکونو ته راایستلی څو په هېواد کې امنیت ټینګ کړي.
د ایران او امریکا ترمنځ د دوه اوونیز اوربند هوکړه چې د پاکستان په منځګړیتوب شوې، یوازې څو ساعته مخکې له هغه اعلان شوه چې د ډونالد ټرمپ له لوري د ټاکل شوي ضربالاجل پای ته رسېدو ته یوازې دوه ساعته پاتې و؛ هغه ضربالاجل چې ورسره دا ګواښ هم مل و چې «د ایران ټول تمدن به له منځه ولاړ شي».
د امریکا مرستیال ولسمشر له ایران سره د مثبتو خبرو هیله څرګندوي
د امریکا د ولسمشر مرستیال جې ډي ونس د جمعې په ورځ له ایران سره د خبرو لپاره پاکستان ته د روانېدو په مهال وویل چې له ایران سره د مثبتو خبرو هیله لري، خو په عین وخت کې یې تهران ته خبرداری ورکړ چې «موږ مه تېرباسئ».
ونس له واشنګټن څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل: «موږ خبرو ته لېواله یوو. زه فکر کوم دا خبرې به مثبتې وي.»
هغه زیاته کړه: «لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، که ایرانیان وغواړي په صداقت خبرې وکړي، موږ حتماً چمتو یوو چې د دوستۍ لاس ور وغځوو. خو که دوی وغواړي موږ تېر باسي، نو وبه ویني چې د خبرو ټیم به دا ډول چلند ونه مني.»
د امریکا ولسمشر دونالد ټرمپ له ایران سره د دوه اوونیز اوربند له ټینګېدو وروسته خپل مرستیال له دوو ځانګړو استازو سره یوځای د خبرو لپاره استوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي وایي تر هغو چې لبنان د اوربند په هوکړه کې شامل نه شي او اسرائیل د حزبالله پر ضد خپل بریدونه بند نه کړي، دوی به له امریکا سره په خبرو کې ګډون ونه کړي.
د واشنګټن او تهران ترمنځ د سولې د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې خبرې نن (شنبې) په اسلاماباد کې ترسره کېږي، او د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دا به په «غیرمستقیم» ډول وي.