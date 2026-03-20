افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خفه هېواد بلل شوی

«world happiness Report» خپل د ۲۰۲۶ کال په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته یې پر خپله وېبپاڼه خپور کړی، د افغانستان د وګړو د مثبتو احساساتو د تر ټولو ټیټې کچې خبره کړې ویلي، دغه هیواد د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې دی چې د منفي احساساتو لوړه کچه لري.
راپور کې راغلي چې افغانستان د ژوند د بدلون کټګورۍ کې له ۲۰۱۳ راهیسې په مخالف لوري روان دی.
د دې راپور له مخې، افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل ژوند د رضایت اوسط په ټیټه کچه کې دي.
دغه هیواد کې د ښځو د ژوند د رضایت اوسط له لسو څخه یوازې ۱.۲ نمرې اخیستې دي.
خو فنلنډ بیا تر ټولو خوشحابه هېواد بلل شوی د مثبتو احساساتو په برخه کې ۳۹ او منفي احساساتو کټګورۍ کې ۱۱ نمرې اخیستي دي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې هم د خپل خفه او له ننګونو ډک ژوند خبره کوي.
د کابل ښار اوسېدونکې د درې ماشومانو مور ګلدستې ازادي راډیو ته وویل:
"دومره جګرخونه ملک چې افغانستان دی، بل هېڅ ځای به نه وي، دلته هر شېبه یې مرګ دی، زه په دې خفه یم چې کله مې ماشومان راته وایي چې موږ ته جامې وکړه یا بله کومه غوښتنه ولري، خو زه یې نه شم کولای، خو دا پر هر حال پخوا به موږ هر څه لمانځلی شول، شنو ځایونو ته به تلو، تفریح به مو کوله خو اوس داسې نه ده، اوس چې خلک دې حالاتو ته ګوري، خپله خفه کېږي."
د کونړ ولایت اوسېدونکې لطیفه بیا وایي چې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو محرومول د اوسنیو خفګانونو تر ټول ستر لاملونه دي.
دې وویل:
"د طالبانو د حکومت له راتګ سره نه یوازې دا چې نجونې له تعلیمه راګرځول شوي، بلکې له کاره د ښځو راګرځولو سره د کلیوالو ښځو ژوند هم سخت اغیزمن شوی، ځکه اقتصادي ننګونې لا زیاتې شوي، ځکه پخوا حد اقل ځینو ښځو واړه کاراوبارونه او سوداګري کوله، او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ستونزې حلولای شوې، خو محرومې شوې دي او زښته زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي."
خو دا یوازې ښځې نه دي ځینې نارینه افغانان هم وایي ژوند کې یې د خوشحالۍ څه نشته.
له دې ډلې د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
"د خفګان دلیلونه مو دا دي چې خلک فقر سره مخامخ دي،اقتصاد مو کمزوری دی، همدا یو خفګان دی چې کله څوک خپل اولاد ته حتا یو لباس چمتو کولای نه شي، خلک ډېر پرېشانه دي، نه خپل حق غوښتی شو او نه غږ اوچتولای شو."
د یادونې ده چې افغانستان تر دې وړاندې هم په ځلونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري د تر ټولو نا خوښ او بې وزلي هېواد په توګه پېژندل شوی و.
د «world happiness Report» په تازه راپور کې له افغانستان پرته بل هیڅ هیواد له ۳ نمرو څخه کمې نمرې نه ده ترلاسه کړي.
دې راپور کې د نړۍ ټول ۱۴۷ هېوادونه له بېلابېلو اړخونو لکه د ټولنیز ژوند ملاتړ، راتلونکي ته د هیله مندۍ،روغتیایي وضعیت ، مثبتو او منفي احساساتو او بیلابیلو نورو مسایلو له اړخه ارزول شوی چې افغانستان د لېست په اخر کې په (۱۴۷) ځای کې راغلی دی.
د نړۍ د خوښې راپور، هر کال د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او اکسفورد نړیوال پوهنتون په همکارۍ چمتو کېږي او د دې راپور په ټکو، موخه یې د نړۍ د حالاتو او هېوادونو د وګړو د ژوند وضعیت ارزول او نړیوالو ذیربطو او اجرایوي ادارو ته یې د مثبت بدلون لپاره راپور ورکول دي.