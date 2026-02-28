د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې مخ په زیاتېدو دي

په داسي حال کې چې د طالبانو حکومت وايي چې تېره شپه یې د پاکستان د وړمې شپې او ورځې د بمباریو په غبرګون کې له څو سیمو د پاکستان پر پوځي تاسیساتو ځوابي بریدونه کړي، د افغانستان له ختیځ څخه ترلاسه شوي راپورونه وايي چې د پاکستان جنګي الوتکو په ننګرهار ولایت کې د هوايي ډګر په شمول پر څو ځایونو بمباري کړې ده.
په همدې منځ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د پاکستان یوه جنګي الوتکه یې غورځولې ده.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند، سید طیب حماد، ویلي چې افغان ځواکونو د پاکستان جنګي الوتکه نسکوره کړې ده. د هغه په وینا، پیلوټ ژوندی پاتې شوی او نیول شوی دی.
د طالبانو دفاع وزارت د دې الوتکې ویدیويي تصویرونه په ایکسپاڼه کې خپاره کړي دي.
خو پاکستان تراوسه د خپلې الوتکې د نسکورېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه څپه د روانې اوونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیا کې د پاکستان له هوايي بریدونو سره پیل شوه. هغه مهال طالبانو د ۱۸ ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسله وال یې وژلي دي.
دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر عطاالله تارړ نن پر خپله ایکسپاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو تراوسه پورې ۳۳۱ افغان طالبان وژلي او تر ۵۰۰ ډېر نور ټپیان کړي دي. ده همداراز ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې ۱۰۴ پوستې ویجاړې کړي او ۲۲ نیولي دي.
ده د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دي ویلي.
د طالبانو دفاع وزارت نن په ایکسپاڼه کې لیکلي چې هوايی ځواکونو یې تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې له منځه وړي دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت نن وویل، پاکستاني الوتکو تېره شپه پر کونړ بریدونه کړي، چې له امله یې ۱۱ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپيان شوي دي.
تېره شپه طالبانو جمعې د ورځې په بمباریو کې د ۱۹ ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې وه.
د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول تایید کېدای نه شي.
په همدې حال کې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې بیړنی حالت اعلان شوی.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې، روغتون نن په یوه خبرتیا کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې جګړې ته په کتو په دې روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
د شمالي وزیرستان په روغتونونو کې هم اضطراري حالت اعلان شوی دی.
همداراز د خیبرپښتونخوا په بنو او ډیره اسماعیل خان کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي دي.
پاکستاني رسنیو نن وویل چې په ډیره اسماعیل خان کې د ماښام له ۶ بجو وروسته پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. همداراز په بنو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی.
په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالتونو په پاکستان کې خپلو دېره اتباعو ته خبر ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې جګړې ته په پام له احتیاطه کار واخلي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو او چارواکو له دواړو خواوو غوښتي چې جګړه ودروي او د سولې لپاره خبرې وکړي.
په دې لړ کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، د اروپايي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کالاس له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي او خبرو اترو ته کښېني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلسن هوکر پر خپله ایکسپاڼه لیکلي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د انساني تلفاتو خواشینې ده او غمرازي څرګندوي.
هغې همداراز لیکلي چې امریکا له نژدې وضعیت څاري.
ایران چې په خپله نن تر حملې لاندې دی، د باندنیو چارو وزارت یې په یوه بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملګروملتو سرمنشي د اوربند غوښتنه کړې.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، انتونیو ګوتریش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوري اوربند غږ کړی او د جګړې پر پراخېدو یې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده.
تر دې مخکې قطر، سعودي عربستان او ترکیې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې وه.