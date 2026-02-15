د پاکستان د تحریک انصاف (پي ټي ای) ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکې لارې تړلي دي.
د دغه ګونډ غړو له حکومته غوښتي چې پخوانی صدراعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي.
د راپورونو له مخې، د ناورغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی.
درې ورځې کیږي چې د عمران خان پلویانو په ډېره اسماعیل خان، کواټ او اټک کې پنجاب ته تلونکې ټولې لارې د تګ راتګ په مخ تړلي دي.
د دغو اعتراضونو له کبله زرهاوو موټرې په لارو کې بندې پاتي دي.
د راپورونو له مخې، د عمران د سترګې د درملنې په موخه د داکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی.
د پاکستان سترې محکمې د فبرورې په ۱۲مه امر کړی و چې د داکټرانو یو ټیم دې د عمران د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران ته دې اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادنو سره ټیلفوني اړیکه ونیسي.
عمران خان له ۲۰۲۳کال راهیسې د درغلېو په ګډون په یو شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په ۱۴کلونو بند محکوم شوی دی.
عمران بیا په ځان لګیدلي د درغلیو ټولو تورونه سیاسي بللي دي.