دوشنبه ۲۷ سلواغه ۱۴۰۴ کابل ۰۰:۵۶
د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکې لارې تړلي دي

د پاکستان د تحریک انصاف (پي ټي ای) ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکې لارې تړلي دي.

د دغه ګونډ غړو له حکومته غوښتي چې پخوانی صدراعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي.

د راپورونو له مخې، د ناورغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی.

درې ورځې کیږي چې د عمران خان پلویانو په ډېره اسماعیل خان، کواټ او اټک کې پنجاب ته تلونکې ټولې لارې د تګ راتګ په مخ تړلي دي.

د دغو اعتراضونو له کبله زرهاوو موټرې په لارو کې بندې پاتي دي.

د راپورونو له مخې، د عمران د سترګې د درملنې په موخه د داکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی.

د پاکستان سترې محکمې د فبرورې په ۱۲مه امر کړی و چې د داکټرانو یو ټیم دې د عمران د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران ته دې اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادنو سره ټیلفوني اړیکه ونیسي.

عمران خان له ۲۰۲۳کال راهیسې د درغلېو په ګډون په یو شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په ۱۴کلونو بند محکوم شوی دی.

عمران بیا په ځان لګیدلي د درغلیو ټولو تورونه سیاسي بللي دي.

