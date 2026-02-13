د عمران خان د نازک روغتیایي حالت په غبرګون کې د حکومت د مخالفو ګوندونو پرلت

غورځنګ دا اعلان د فبرورۍ پر ۱۲مه تر هغې څو ساعتونه وروسته وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدر سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ.
په راپور کې راغلي چې د جنورۍ په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربېره د خان "ښۍ سترګه" خورا کمزورې شوې ده د لیدو ځواک یې یوازې پنځلس په سلو کې پاته دی.
د پاکستان د ایین ساتنې غورځنګ او په قامي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي په اسلام اباد کې د اېتلاف له نورو مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وويل چې د نومبر پر ۱۳مه د پیلېدونکې ناستې پر مهال حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي او تر پوره کېدو پورې به یې احتجاج ته دوام ورکوي.
دا په داسي حال کې ده چې سترې محکمې حکومت ته امر کړی دی چې د فبرورۍ تر ۱۶مې پورې دې عمران خان ته د سترګو له ډاکترانو سره د لیدو او له خپلو بچیو سره د ټېلېفوني خبرو اسانتیا ورکړي.
خان له ۲۰۲۳ز کال راهیسې د درغليو په ګډون په یوشمېر قضیو کې بندي دی چې په ځینو کې یې عدالتونو د خوشې کولو امر کړی دی.
په زندان کې یو ځانګړي عدالت د تېر کال په ډېسېمبر کې هغه او ښځې ته یې د ۱۷، ۱۷ کلونو بند سزا واوروله.