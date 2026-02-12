سمېع یوسفزی: په افغانستان کې د نړیوالو تروریستانو په اړه د م. م راپور د احتمالاتو خبره کوي

د ملګروملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یوه نوي راپور کې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې ګنې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي.
دې ډلې د ملګروملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې د چارشنبې په ورځ خپور شو، القاعده شبکه او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینا یې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پرضد د جهاد له پیل راهیسې په تېرو څو لسیزو کې ګڼو وسله والو ډلو د افغانستان او همداراز د پاکستان له خاورې فعالیت کاوه او په دې سیمو کې اوس د همدې وسله والو یو بل نسل ژوند کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولای شي که نه.
احمدتکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له شنونکي سمیع یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې وايي چې د ملګروملتونو دا او نور راپور عموما پر احتمالاتو ولاړ دي: