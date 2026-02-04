د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
چهارشنبه ۱۵ سلواغه ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۳۶

خبرونه

نن په عربي متحد اماراتو کې د اوکراین په تړاو غونډه کیږي

د اوکراین په ادویسه کې د روسیې تر برید وروسته د اور وژنې هڅې. فبروري -۴-۲۰۲۶
د اوکراین په ادویسه کې د روسیې تر برید وروسته د اور وژنې هڅې. فبروري -۴-۲۰۲۶

ټاکل شوې ده چې د اوکراین، روسیې او د امریکا د متحد ایالتونو مرکچي پلاوي نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي.

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون روسیه تورنه کړه چې له هغې موافقې یې سرغړونه کړې ده چې امریکا یې هم ملاتړ کوي او هغه د خبرو پرمهال د اوکراین د انرژي پر سکتور له بریدونو څخه ډډه کول دي.

زیلینسکي د سې شنبې په ورځ وویل چې تیره شپه روسیي ځواکونو په سلګونو ډرون الوتکې او بالستیک توغندي پر اوکراین ویشتلي دي او د اوکراین د انرژي مرکزونه یې زیانمن کړې دي.

د روسیې پلاوی ابوظبي ته رسیدلی دی او د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه د اوکرایني او امریکایي پلاوو د رسیدو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دې شریک شوي.

نور ولولئ ...

د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ

امنیت شورا د داعش د ګواښونو په تړاو غونډه کوي

په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر
په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر

تمه ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي.

دا غونډه به د کابل په وخت د ماښام اووه بجې او دیرش دقیقې په نیویارک کې جوړه شي.

د دې غونډې په تړاو په خپاره شوي بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې له پاکستان سره پرتې دي فعاله ده. په دې بیان کې په کابل کې د جنوري د نولسمې نیټې برید ته هم اشاره شوې ده چې پکې د یوه چینایي په ګډون شپږ افغانان ووژل شول.

امنیت شورا ویلي دي چې داعش د سولې او نړیوال امنیت پرضد تهدید دی.

نور ولولئ ...

د جرمني صدراعظم نن سعودي عربستان ته ځي

د جرمني صدراعظم فریدریښ میرڅ
د جرمني صدراعظم فریدریښ میرڅ

د جرمني صدراعظم نن د خلیج بډایه او له ستراتیژیک پلوه مهمې سیمې ته روان دی.

دا خلیج ته د فریدریښ میرڅ لومړی رسمي سفر دی. دی به سعودي عربستان ته ولاړ شي، بیا به قطر او ورپسې متحد عربي اماراتو ته ورشي.

جرمني اژانس د دې سفر په اړه لیکلي دي چې ښاغلی میرڅ غواړي د تیلو او ګازو له دغو بډایه هیوادونو سره اړیکي پراخ کړي او تمه ده چې همکاري به، په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې پياوړې کړي.

د راپور له مخې ښایي د وسلو په تړاو هم خبرې وشي. د جرمني مخکنیو چارواکو له دغو عربي هیوادو سره چې ډیموکراسي پکې نه شته او د بشري حقونو په تړاو تورونه باندې پورې شوې دي د وسلو د صادراتو په برخه کې په ډیر احتیاط ګامونه اخیستل. د جرمني اژانس د راپور له مخې د میرڅ حکومت اوس غواړي چې دا محدودیت لرې کړي.

نور ولولئ ...

د بلوچستان په جګړو کې تر ۲۵۰ ډیر کسان وژل شوي

د پاکستان یوه امنیتي چارواکي وویل، له شنبې راهیسې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو له همغږه عملیاتو راپه دې خوا تر دوه سوه پنځوس ډير کسان وژل شوې دي او لاهم جګړې روانې دي.

دې لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته څرګنده کړه چې د ترهګرو پرضد د دې عملیاتو پرمهال یو سل او اووه نوي ترورستان وژل شوې دي، د ملکي تلفاتو شمیر شپږ دیرشو ته رسیږي او دوه ویشت امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.

بلوچ بیلتون غوښتونکو( بي ایل اې) د اونۍ په پيل کې د بلوچستان په نژدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل، بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل.

ملګرو ملتو دا حملې وحشیانه بللې دي.

د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بګټي درې ورځې مخکې ویلي و چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوې دي چې حملې یې پرې کړې وې.

نور ولولئ ...

افغان ۱۹ کلن زلمیان د نړیوال جام فاینل ته د رسېدو لپاره له هند سره لوبه کوي

د افغانستان د نولس کلنو زلمیانو د کرکټ لوبډله
د افغانستان د نولس کلنو زلمیانو د کرکټ لوبډله

له ۱۹ کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالې ډلې سره سیالي کوي.

دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په دولسو بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې په پام کې ده.

د افغانستان، آسټرالیا، هند او انګلینډ د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون (د سلواغې ۱۴مه) پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلینډ د آسټرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت.

که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلینډ سره مخامخ شي.

د ۱۹ کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هرارې ترسره کېږي.

نور ولولئ ...

په ایران کې ۱۳۹ بهرنیان په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي

د جنوري ۸مه، د ایران په پلازمېنه تهران کې د خلکو د اعتراضونو یوه څنډه
د جنوري ۸مه، د ایران په پلازمېنه تهران کې د خلکو د اعتراضونو یوه څنډه

د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې ۱۳۹ تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي.

د ایران تسنیم خبري آژانس پرون (د سلواغې ۱۴مه) دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هېوادونو یادونه نه ده شوې.

د ایراني چارواکو په وینا دې کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود.

په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د دېره فعالانو خبري آژانس هرانا خبر ورکوي چې ایراني چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې ۵۰۲۳۵ کسان نیولي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده.

په ایران کې د تېرې ډسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پرضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل.

نور ولولئ ...

سپینه ماڼۍ وايي چې د ایران بې پیلوټه الوتکه یې په عربي سمندرګي کې نسکوره کړې ده

د ابراهام لینکن په نوم د امریکا د پوځ الوتکه لېږدوونکې کشتۍ
د ابراهام لینکن په نوم د امریکا د پوځ الوتکه لېږدوونکې کشتۍ

سپینې ماڼۍ تایید کړې چې پوځ د ایران یوه بې پیلوټه الوتکه د امریکا یوې جنګي کشتۍ ته نژدې نسکوره کړې ده.

د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لېویټ پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري آژانس راپور تایید کړ او ویې ویل چې متحدوایالتونو د ایران یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده.

مېرمن لیویټ زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پرمخ ولاړ شي.

د امریکا پوځ پرون سه شنبې په ورځ د هغې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکايي پوځي چارواکو په وینا د یو-اس ابراهام لینکن الوتکې لېږدوونکې جنګي بېړۍ خوا ته په تهاجمي ډول ورنژدې شوه وه.

د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلي دي چې دا بېړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا ۵۰۰ مایله لیرې په عربي سمندرګي کې د تېرېدو په حال کې وه چې د ایران ۱۳۹ شاهد ډوله بې پیلوټه الوتکه ورنژدې شوه.

د امریکايي چارواکو په وینا د امریکا یوې اف ۳۵ ډوله جنګي جټ الوتکې د خپل ځان، جنګي بېړۍ او پوځيانو د خوندي کولو لپاره دا ډرون له منځه یووړ.

امریکايي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پېښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هېڅ راز زیان نه دی اوښتی.

نور ولولئ ...

امیرخان متقي په کابل کې د ترکیې له شارژدافیر سره د کابل او انقرې د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي

د طالبانو د حکومت د بهرنیوچارو وزیر په کابل کې د ترکیې د سفارت له شارژدافیر سره
د طالبانو د حکومت د بهرنیوچارو وزیر په کابل کې د ترکیې د سفارت له شارژدافیر سره

د طالبانو د حکومت د بهرنیوچارو سرپرست وزیر امیرخان متقي د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارژدافیر سادین آی یلدیز سره په کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي.

د طالبانو د حکومت د بهرنیوچارو وزارت پرون (د سلواغې ۱۴مه) په یوه بیان کې وویل چې ښاغلي متقي د کابل او انقرې ترمنځ اړیکي دوستانه بللي او ستاینه یې کړې ده.

په بیان کې همداراز د ښاغلي آی یلدیز له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکي مثبت بللي او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تېره په اقتصادي او روغتیايي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی.

په ترکیه کې د افغانستان ډيپلوماتیکې استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی.

سادین آی یلدیز د تېر ۲۰۲۵ کال په ډسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارژدافیر په توګه رسما خپل کار پیل کړ.

نور ولولئ ...

د ملګرو ملتونو سرمنشي عادله راز د خپلواکې زیان مننې مشورتي کمېټې ته ټاکلې ده

پخوانۍ افغان ډپلوماټه عادله راز- عکس له ارشیفه
پخوانۍ افغان ډپلوماټه عادله راز- عکس له ارشیفه

د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د افغانستان پخوانۍ ډیپلوماټه عادله راز د یوې نوې جوړې شوې خپلواکې متخصصې مشورتي ډلې غړیتوب ته ټاکلې ده چې دنده یې د نړیوالو شاخصونو پیاوړتیا ده. دغه شاخصونه د اقتصادي، چاپیریالي او ټولنیزو زیانونو پر وړاندې د هیوادونو جوړښتي زیان منل اندازه کوي.

ملګرو ملتونو ویلي چې عادله راز له هغو ۱۵ متخصصینو څخه یوه ده چې تر ۲۰۳۰م کال پوري د څو اړخیزه زیان مننې شاخص یا (MVI) نظارتي پینل ته نومول شوې ده.

MVI، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې رامنځته کړی دی چې د مخ پر وده هیوادونو پر وړاندي خطرونه په ګوته کړي.

عادلې راز، چې پر ډیپلوماټیکه کچه یې د افغانستان استازیتوب کړی دی، په سیمه کې به له نورو متخصصینو سره یوځای په یاد پینل کې کار کوي.

نور ولولئ ...

د افغانستان د فوټسال ملي ټیم جاپان ته لوبه وبایلله

د افغانستان د فوټسال ټیم ، ارشیف
د افغانستان د فوټسال ټیم ، ارشیف

د اسیا د فوټسال جام د لوبو په دوام کې دافغانستان ټیم په کوارټر فاینل کې له جاپان څخه ۶-۰ مات شو.

لوبه له غرمې وروسته په جاکرتا کې وشوه.

د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې دایران څخه ۵-۲ مات شوی وو خو ترهغه مخکې ېې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو.

داسیا د فوټسال د جام د سه شنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ، ایران ازبکستان ته ۷-۴ او عراق تایلند ته ۴-۲ ماته ورکړه.

نور ولولئ ...

نور راوښيه

XS
SM
MD
LG