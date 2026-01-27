خبرونه
یو افغان ځوان په ایران کې د وروستیو لاریونونو په مهال وژل شوی
دازادې اروپا / ازادي راډیو د ایراني څانګې ،راډیو فردا،د موندنو په اساس د یزدان تمنا په نامه یو ۱۸ کلن افغان ځوان په ایران کې د وروستیو لاریونو په مهال د مرغومې په اتلسمه په مشهد کې په سر په ګولی ویشتل شوی وژل شوی دی.
دغه ځوان او یو ایرانی ملګری یې ، د قاسم اباد سیمه کې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې ویشتل شوي دي.
خو په ایران کې د وروستیو لاریونونو په ترځ کې د افغانانو د وژل کیدو دقیق شمیر تراوسه نه دی خپور شوی او ایراني چارواکو هم تراوسه په دې هکله څه نه دي ویلي.
خو فردا راډیو ته سرچینو ویلي چې یوشمیر افغانان د مشهد په ګډون دایران په بیلابیلو ښارونوکې وژل شوي دي.
ددغو لاریونونو په ترځ کې د وژل شویو کسانو شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي.
تیره یوه میاشت کې سلګونو بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی
په تیره یوه میاشت کې نږدې ۲۴۰۰ بهرنیانو افغانستان ته تګ راګ کړی دی.
د طالبانو ترواک لاندې داحصایې او معلوماتو ملي اداره وايي دتیر دیسمبر له ۲۲مې دروانې جنوري تر ۲۲ مې، ۲۳۹۶ بهرنیانو دهیواد له هوايي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو تګ راتګ کړی دی.
خبر زیاتوي چې له دې جملې ۱۲۲۷ تنه افغانستان ته داخل شوي او ۱۱۶۹ کسه خارج شوي، ۱۱۸ کسه د لرغونو اثارو د لیدنې او پاته نور دکار لپاره افغانستان ته تللي دي.
سره لدې چې خبر کې دا نه دي ویل شوي چې دغه بهرنیان د کومو هیوادونو دي خو وايی چې اکثریت د نیمروز او هرات له بندرونو او هوايي ډګرونو افغانستان ته داخل شوي دي.
دغه راز د فاریاب دآقینه بندر او د بلخ د هوايي ډګر او دحیرتانو دبندر له لارې هم دغه بهرنیان افغانستان ته تللي دي.
د اوکراین په دونتسک او اودیسه د روسيې نوي مرګونې بریدونه
د اوکراین چارواکي وايي روسي ځواکونو په دوو جلا بریدونو کې دوه کسه ووژل او د دوو کوچنیانو او یوې امیدوارې ښځې په شمول یې ۲۰ تنه نور ټپیان کړل.
د فرانسې د خبري اژانس د رپوټ په اساس ، دغه بریدونه د اوکراین د دونتسک ختیځ کې د سلوویانسک ښار او په جنوب کې بندري ښار، اودیسه کې شوي دي.
د سیمې والي اولیګ کیپر په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې روسي ځواکونو څه دپاسه ۵۰ ډرونونه وتوغول چې له امله یې دهستوګنې څو ودانۍ ، یوه کلیسا او څو ښوونځي زیانمن شول.
د تورسمندر په غاړه داوکراین دصادراتو او وارداتو لپاره مهم اودیسه ښار په ۲۰۲۲ کال اوکراین باندې دروسیې د پراخ یرغل د پیل راهیسې ،پرله پسې دا ډول بریدونو سره مخ کیږي.
په وروستیو اونیو کې د روسیې د ډرون او د توغندیو بریدونو له امله په ملیونو اوکراینیان له برښنا او د ژمي په سړه هوا کې د تودوخې سیستم له خدماتو بې برخې شوي دي.
بلخوا د اوکراین او روسیې ترمینځ دسولې لپاره د امریکا په منځګړیتوب ابوظبی کې خبرې د تیرې شنبې په ورځ پرته له کومې ټاکل شوې نتیجې پای ته ورسیدې خو چارواکو او منځګړو دخبرو د دوام لپاره خپله امادګي څرګنده کړه.
دامریکايی رسنیو رپوټونه وايي د بندیانو د خوشې کیدو په اړه د واشنګټن او طالبانو ترمینځ خبرې روانې دي
نیویارک ټایمز رپوټ ورکوي چې د امریکايي چارواکو او طالبانو ترمینځ له څو میاشتو راهیسې پټې خبرې رواني دي چې تمرکز یې د بندیانو په خوشې کولو دی چې ولسشمر ټرمپ ته اولویت لري.
در پوټ په اساس، په داسې حال کې چې واشنګټن د لږترلږه دریو امریکايي بندیانو دخوشي کیدو غوښتنه کړې طالبان وايي دوی سره د دینیس والتر کویلې او پولینیسیس جاکسون په نومونو یواځې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وايي د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم افغان الاصله امریکايي دبرخلیک په اړه معلومات نلري.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نیویارک ټایمز ته ویلي : « مونږ غواړو دغه دوه امریکايي بندیان ازاد شي خو په عین حال کې په ګوانتانامو کې د مونږ دبندي برخلیک هم باید څرګند شي. »
ذبیح الله مجاهد CBS نیوز امریکايي شبکې سره خبرو کې هم ویلي چې امریکايي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي خو تر اوسه نهايي نتیجې ته نه دي رسېدلي.
د رپوټونو په اساس تیرکال طالبانو لږترلږه ۵ امریکايي بندیان ازاد کړل خو د پاته بندیانو د خوشې کیدو په اړه خبرې له بند لارې سره مخامخ شوي دي.
طالبان وايی د خبرو پرمختګ اوس په ګوانتانامو کې د وروستي افغان بندي خوشې کیدو پورې ارتباط لري.
واشنګټن وايي طالبان دبندیانو له مسئلې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي خو طالبان دغه تور ردوي.
واشنګټن وايی په ګوانتانامو کې د محمد رحیم په نامه وروستی افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکه کې فعالیت کاوه.
د جرمني دفاع وزیر: ټرمپ دې له خپلو څرګندونو بښنه وغواړي
د جرمني دفاع وزیر د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو دتیر حضور په اړه خپلو څرګندونو څخه بښنه وغواړي.
ټرمپ په دې وروستیو کې وویل چې د ناټو متحدینو افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لیرې ساتل.
داروپايی هیوادونو نوروسیاستوالو او پخوانیو پوځیانو هم د ټرمپ په دغو څرګندو سخت انتقادونه کړي.
تیره اونۍ فاکس بیزنس نیتورک سره مرکه کې ټرمپ وویل چې امریکا هیڅکله ناټو ته اړتیا نه لرله او توریې ولګاوه چې ناټو ځواکونو افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لیرې ساتل.
دغه خبرې د ناټو د متحدینو د ژور خپګان سبب شوې.
د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه ددغه هیواد ملي ټلویزیون ARD سره مرکه کې وویل:
دا سمه نه ده او دا بې احترامي ده چې د خپلو متحدینو د مړو په اړه په دې ډول خبرې وکړئ. دوی ټول هلته د امریکا ترڅنګ ولاړ وو. نن ورځ که کومه بله ادعا وشي هیڅ حقیقت نه لري.
د جرمني زرګونو سربازانو د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې د ناټو په لیکو کې فعالیت کړی اوددوی ۵۹ عسکر هلته وژل شوي دي.
د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس وویل چې دامریکا دفاع وزیر پیت هاګسیت سره خپله راتلونکې غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بښنه وغواړي.
هغه وویل چې دا بښنه غوښتل به په ټکو یې"د نجابت، درناوي او همدارنګه د بصیرت نښه وي."
د پیستوریوس له دغو خبرو مخکې د بریتانیا د صدراعظم کییر ستارمر په شمول نورو اروپايی سیاستوالوهم د ټرمپ د څرګندونو په هکله ورته خبرې کړي.
د بریتانیا صدراعظم کییر ستارمر د ټرمپ څرګندونې "وحشتناکې" وبللې.
ټرمپ دتیرې شنبې په ورځ سره لدې چې له خپلو څرګندونو بښنه ونه غوښته خو د بریتانیا سربازان یې" ستر او زړور " وبلل.
د اسټرالیا، ایټالیا، ډنمارک او پولنډ صدراعظمانو، او د ناټو د نورو غړو او متحدو هېوادونو چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د دوی د ونډې په اړه د ټرمپ پر څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي.
د ټرمپ ادارې چارواکي په اروپايي متحدینو انتقاد کوي وايي چې دوی دناټو په لګښتونو کې نسبتا کمه ونډه اخلي او د خپلې دفاع لپاره ډیره تکیه په متحده ایالاتو باندې کوي.
د المپیک ملي کمیټې مشر د اسیا المپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلي ده
په تبعید کې د افغانستان د المپیک د ملي کمیتې مشر حفیظ الله ولي رحیمي د اسیا د المپیک شورا د "لیاقت"جایزه ګټلي ده.
هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د (جنوري۲۶مه) د ازبکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې شورا په۴۶مه عمومي ناسته کې ورکړه شوه.
رحیمي له ۲۰۱۸ کال راهیسې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري.
په ۲۰۲۱کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځیدو وروسته دې کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري يې ښاغلی رحیمي کوي.
که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمد الله وثیق د المپیک د ملي کمیټي د مشر په توګه ټاکلی، خو د المپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د اسیا برخه ښاغلی رحیمي په رسیمت پیژني.
په تبعید کې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه نړیوالو لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي.
یونیسیف؛ په ښوونځیو کې د هلکانو نوملیکنه د پخوا پرتله کمه شوې ده
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وايي، په ښوونځیو کې د هلکانو نوملیکنه د پخوا پرتله کمه شوې ده.
یونیسیف د دوشنبې په ورځ د (جنوري۲۶مه) پر خپلې ایکس پاڼې ولیکل، "د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز، د دوه نیم میلیونو نجونو سربیره په ښوونځيو کې د هلکانو په نوملیکنه هم کمښت راوستی دی".
دې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یوه نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی دی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې له شپږم ټولکي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومه دي.
د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبانو لا هم دغه بندیز لیرې کړی نه دی.
د افغانستان د کرکټ۱۹کلنې لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه
د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره کریکټ لوبډلې د نړېوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا څخه ماتې وخوړه.
د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او په ۴۹،۵ اورونو کې یې مقابلې لوبډلې ته ۱۹۳ منډې هدف وټاکه.
د سریلانکا لوبډلې وکولی شو چې په ۴۶ م اور کې ټاکل شوی هدف پوره او د ۴ ویکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي.
په دې پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د جمعې په ورځ له ایرلینډ سره ده.
د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره کریکټ ملي لوبډلې د نړېوال جام د لومړي پړاو په څلورم ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، او تانزنیا ته په ماتې ورکولو سره دویم پړاو ته لاره پیدا کړې ده.
په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر اتلسو زیات کسان وژلي دي
په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر اتلسو زیات کسان وژلي دي.
د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې، د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي.
د دغو راپورونو له مخې، په ټکساس ایالت د موټرو د ښوییدو په پېښه کې درې کسان وژل شوي دي.
د جرمني خبري اژانس د نیویارک ښارول زوهران ممداني په حواله راپور ورکړی چې په دې ښار کې پنځه کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي.
راپورونه وايي، د ټکساس او نیویارک سربیره په میشګین او لوییزیانا ایالتونه کې هم خلکو ته مرګژوبله اوښتي ده.
له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیر ایالتونو کې سخته واوره شوي ده.
د واورې دغه توپان د مرګژوبلې سربیره، د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډیر نړیوال پروازونه يې لغوه کړې ده.
د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د وریدو اټکل کړی دی.
د طالبانو لهخوا د رسنیو ملاتړو بنسټونو د جواز لغوه کیدو غبرګونونه راپارولي
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له خوا د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بللي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوشنبې په ورځ (د جنوري ۲۶مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، "د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو قانون او د رسنیو د ازادۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي".
یاد سازمان دا اقدام "د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د بهیر دوام" بللی دی.
بل پلوه، د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي، "دا پرېکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ، د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري ".
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د دلو په شپږمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې یې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه ارزولي، چې له ډلې یې د درې بنسټونو د فعالیت جواز تمدید کړی او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي.