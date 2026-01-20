د لاسرسۍ وړ لېنکونه

ملګرې ملتونه د جمعې په ورځ د ایران په اړه اضطراري ناسته راغواړي

د ملګرو ملتونه د بشري حقونو شورا د راروانې جمعې په ورځ په ایران کې د "معترضینو پر وړاندې د شوي تاواتریخوالي" په اړه اضطراري ناسته جوړوي.

رویترز خبري اژانس لیکي،"هغه لیک يې ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د ایسلنډ سفیر اینارګونارسون یو شمیر هېوادونو له هغې ډلې بریټانیا او جرمني ته استولی او د ایران په اړه د دغه ناستې غوښتنه په کې شوي ده".

د لیک له مخې،"د یوې ځانګړې ناستې جوړول ضرور دي، ځکه په ایران کې معترضین ځپل شوي او نړیوال قوانین نقض شوي دي".

ملګرو ملتونو تایید کړې چې دغه ناسته د جمعه په ورځ ده او تراوسه ۲۱هېوادونو د ایران په اړه د دې ناستې سره موافقه کړې ده.

بل پلو، د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې "ټوله وژنه غیرقانوني" بللې او په يې د څیړنې غوښتنه کړې ده.

په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دغې ناستې په اړه څه ویلي نه دي.

