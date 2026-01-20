د ایران د بشري حقونو سازمان؛ په مظاهرو کې د وژل شوی کسانو ارقام له هغه څه ډیر لوړ دي چې په رسنیو کې خپاره شوي

د ناروې په پلازمینه اسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو ارقام له هغه څه ډير لوړ دی چې په رسنیو کې خپاره شوي دي.
د دغه سازمان مدیر محمود امیري مقدم وايي،"له عیني شاهدانو، کورنیو او نور شواهد داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی".
دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر ۳۴۲۸ اعلان کړ و.
دمقدم په ټکو،" بې له شکه چې د ایران اسلامي حکومت د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده، شواهد ښيۍ چې دغه ټوله وژنه د یو پلان او منظمې برنامې له مخې شوې".
هغه ادعا کړې چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپاه پاسدارانو ځواکونو په مرسته کړې ده.
په ایران کې د همدې رواني جنوري میاشتې د پیل راهیسې د ایراني ریالو د ښکته کیدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې وې د زرهاوو کسانو په مرګژوبلې پای ته ورسیدې.