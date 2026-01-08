وړیان پېژنئ؟

وړیان د افغانستان په ختيځ کې یو ډول پخواني خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول.
دا خواړه له میوو ( ماش) په خوارۍ جوړېږي.
که څه هم دا خواړه نن سبا کم پیدا دي خو بیخي ورک نه دي او د ننګرهار ولایت د مرکز جلال اباد او ولسوالیو په یو شمیر سیمه ییزو بازارونو کې یوه کیلو، تر دوه سوه افغانیو پورې موندل کېږي.
د ننکرهار ولایت د خوږیاڼیو ولسوالۍ د ارغچ کلي اصلي اوسېدونکې ۸۷ کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په اړه ډیر معلومات راکوي.
له اغلې ستارې سره زمونږ همکار مرکه کړې او په سر کې یې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده: