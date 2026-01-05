ټرمپ ایران ته؛ که د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړئ له سخت غبرګون سره به مخ شئ

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی که چیرته د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له "سخت غبرګون" سره به مخ شي.
هغه دا څرګندونې پرون یکشنبې ناوخته د (جنوري ۴مه) د اییرفورن ون په الوتکه له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې.
د ټرمپ په ټکو،" که ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي".
د ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې دی چې په ایران کې مظاهرې نهمې ورځې ته غځیدلي دي.
راپورونه او ویډیوګاني ښيي چې تیره شپه د تهران په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي دي.
د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د اخ او ډب راپورونه هم ورکړل شوي.
په ویډیوګانو کې لیدلي کیږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو اوښکې بهونکي ګاز کاروي.
په ایران کې دا مظاهرې د تیرې یکشنبې په ورځ د ایراني پیسو (ریالو) د بې سارې راښکته کیدو له کبله په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځیدې.