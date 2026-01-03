خبرونه
سلګونه افغانان د جمعې په ورځ له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي چې د جمعې په ورځ نږدې ۱۷۰۰ افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي .
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ولیکل چې له دوی څخه ۱۴۴۷ تنه له پاکستان څخه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي، او ۲۴۲ نور له ایران څخه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي.
هغه دا هم اعلان وکړ چې له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي.
د مهاجرت نړیوال سازمان (IOM) په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې ۲۰۶۳ افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل په ۲۰۲۵ کال کې په چټکۍ سره دوام درلود، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د احصایو له مخې، په ۲۰۲۵ کال له پاکستان څخه د ایستل شویو کډوالو شمیر له یو ملیون څخه واوښت.
هند وايی افغانستان سره اړیکې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره پالي
دهند بهرنیو چارو وزیر وايي نوي ډیلي د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو، پراختیایي همکارۍ او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره ښکیلتیا ته لومړیتوب ورکوي.
ایس جي شنکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چینای ایالت په یوه پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پرمهال وکړې. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیرخان متقي سره خپله غونډه مثبته وبلله.
امیرخان متقي د اکتوبر له نهمې تر شپاړسمې هند ته تللی و او دا د طالبانو د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شوه.
هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پيژني خو په کابل کې یې خپل سفارت فعاله کړی دی.
د وینزویلا دفاع وزیر وايي د بهرنیو عسکرو د حضور په وړاندې مقاومت کوي
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مدورو نیول شوی او له هیواد بهر ویستل شوی دی ، د وینزویلا دفاع وزیر د شنبې ورځې په لومړیو ساعتونو کې په یوې ویډیو کې وویل چې وینزویلا به د بهرنیو عسکرو د حضور په وړاندې مقاومت وکړي.
دفاع وزیر ویلادیمیر پادرینو وویل په وینزویلا باندې امریکايي برید کې ولسي سیمې په نښه شوي دي او دوی د وژل شویو او ټپیانو په هکله معلومات راټولوي.
ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروث ولیکل چې نیکولاس مدرو یې نیولی دی.
ایران کې د اعتراضونو دوام؛ ځینې وژل شوي مظاهره چیان پرون خاورو ته وسپارل شول
په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو اقداماتو سربېره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود.
لږ تر لږه اوه کسان په تېرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تېرو شپږو ورځو کې وژل شوي.
د ازادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخ او ډب کړی دی.
خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لوېدو په خاطر پيل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي.
د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چیان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چیانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي.
دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل پارولی او په سیمه کې یې د امریکايي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه هم کړي دي.
تخار کې د سرو زرو د کان له مسوولینو سره د کلیوالو لانجې او نښتې
د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یوه استخراجي شرکت د مسوولینو تر منځ اخ او ډب شوی.
په خواله رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې یې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوايي ډزې کېږي.
سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو له خوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي ژوبل شوي.
د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یوه شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو.
د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي.
مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تېره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو پر سر لانجې پېښې شوي دي.
د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بې رویې شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې یې هم ډېر ستنډرډونه له پامه غورځولي دي.
اتو پاکستانيو خبریالانو ته د عمري بند سزا اورول شوې
د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې اته تنه خبریالان په عمر بند محکوم کړل.
په دوی باندې د ترهګرۍ اړوند جرایمو تورونه لګېدلي چې د پخواني بندي صدراعظم عمران خان په ملاتړ له انلاین فعالیتونه سره تړلي بلل شوي.
د راپورونو له مخې دا خبریالان د هغو قضیو په خاطر محکوم شوي چې د ۲۰۲۳ کال د مې په نهمه تر تاوتریخجنو مظاهرو وروسته ثبت شوې وې.
په هغو مظاهرو کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان په پوځي مراکزو په بریدونو تورن شوي.
پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف پاکستان رهبر عمران خان د ۲۰۲۳ کال له اګست راهیسې په زندان کې دی.
راشدخان د یو ورځنیو غوره بالر او عظمت الله عمرزی غوره الرونډر ټاکل شوي
په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهو غوره لوبغاړو کې دری د افغانستان دي.
د کرکټ نړیوالې شورا پرون د ۲۰۲۵ کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی.
راشدخان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی.
عظمت الله عمرزی په الرونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبي بیا په الرونډرانو کې دریم مقام لري.
راشدخان همداراز په شل اووریزو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی.
ټرمپ وايي که ایران سوله ییز مظاهره چیان ووژني امریکا به هغوی وژغوري
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران مظاهره چیان ووژني دوی به یې ژغورنې ته ودانګي.
د راپورونو له مخې په ایران کې چې مظاهرې نن شپږمې ورځې تر رسېدلي لږ تر لږه اوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
ټرمپ په خپله تروث سوشیال پاڼه کې په بیان کې لیکلي :« که ایران سوله ییز لاریونوال ووژني چې دا یې رسم دی، متحده ایالات به د هغوی ژغورنې ته ور ودانګي.»
د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده.
د ټرمپ دغه بیان د ایران د لوړپوړو چارواکو کلک عکس العمل پارولی.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سلاکار علي لاریجاني په ایکس پاڼه د یوه بیان له لارې په سیمه کې امریکايي سرتیري ګواښلي دي.
د ایران د رهبر علي خامنه يي سیاسي سلاکار علي شمخاني هم ګواښ کړی چې ایران به د دغه هېواد په چارو کې لاسوهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به یې ورلنډ کړي.
د بشري حقونو مدافع ډلو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي یې کار اخیستی.
د ایران شاوخوا ۳۰ ښارونو کې د ډالرو او سرو زرو د بیو د بېساري لوړېدو په غبرګون مظاهرې روانې دي.
ایران کې لږ تر لږه ۷ مظاهره چیان وژل شوي
په ایران کې د تازه لاریونونو پر مهال لږ تر لږه اوه کسان وژل شوي دي.
ځینو رسنیو د اولسو او ځینو نورو بیا د ۳۲ کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی.
د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ور رسېدلو ویډیوګانو له مخې امنیتي ځواکونه په خلکو اوښکی بهوونکی ګاز کاروي او د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي.
په یوه پېښه کې د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په خپله هم تایید کړې چې دری تنه د لُرستان ولایت په ازنا ښار کې د پولیسو یوه مرکز ته د ننوتلو پر مهال وژل شوي.
مظاهرې چې د ډالرو او سرو زرو د بیو د بېساري لوړېدو په غبرګون پیل شوې وې نن جمعه شپږمې ورځې ته رسیدلي.
د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا راپور ورکړی چې لږ تر لږه ۱۱۹ مظاهره چیان هم د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي دي.
مظاهرې څه باندې دېرشو ښارونو ته غځېدلي او پر مهال یې ښکاري چې خلک د رژیم او امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکوي.
هرانا د ایران د بشري حقونو د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو له خوا په خلکو د اوښکي بهوونکي ګاز او ډزو راپورونه ورکړل شوي.
طالبانو په درې ولایتونو کې یوشمیر تورن کسان په درو وهلي
د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یې اته تنه په رزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا، لواطت، شخصي حریم ته د ننوتلو، زنا او الحکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د نهه دیرش درو سربیره هر یو ته تر دوو کلونو پورې د بند سزا ورکړل شوې ده.
تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یوه بیان کې وویل چې په دوه زره پنځه ویشتم کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لورې شپږ تنه اعدام شوې دي او یو زر یو سل او اتلس تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوې دي.
د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو موسسو بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي.