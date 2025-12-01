خيبر پښتونخوا کې په اېچ ای وي او اېډز د اخته کسانو شمېر ۲۰۰ فیصده زیات شوی
په خیبر پښتونخوا کې د اېچ ای وي او اېډز ناروغۍ د مخنيوي ادارې د نومبر میاشتې په رپورټ کې ویلي چې په تېرو اووه کلونو کې په هغه صوبه کې په وایرس او ناروغۍ د اخته کسانو شمېر ۲۰۰ فیصده زیات شوی دی. د رپورټ شمېرې ښيې چې په اېچ ای وي او اېډز اخته تر ۹،۰۰۰ زیاتو کسانو ځانونه د صوبې په مختلفو مرکزونو کې ثبت کړي دي. هغې ادارې دا رپورټ پر داسې مهال خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د ډېسېمبر لومړۍ نېټه د اېچ ای وي او اېډز د مخنیوي هڅو او په اړه یې پوهاوي ته ځانګړې کوي. ویډیويي رپورټ.