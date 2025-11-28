خبرونه
په تاجکستان کې د چین سفارت د خپلو ۳ اتباعو د وژلو عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه
په دوشنبې ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو درو اتباعو وژل کېدا په کلکه وغندله.
سفارت نن (جمعه) په یوه بیان کې وویل چې له تاجکستانه غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دې وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمسالدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون (پنجشنبې) وویل چې پر چینايي کارګرو له افغانستان څخه راغلیو جنایتکاروانو برید کړی دی.
وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینايي کارګر د ډرون یا بې پېلوټه الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوي دي.
د هانګ کانګ د اورلګېدو په پېښه کې ۸۳ تنه وژل شوي
په هانګ کانګ کې په څو هستوګنو لوړو ودانیو کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه ۸۳ کسان، چې په کې ۱۱ اور وژونکي هم شامل دي، وژل شوي دي.
د ښار چارواکو د پنجشنبې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي، وویل چې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیول شوي دي.
راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا ۲۵۰ کسانو برخلیک لا هم نامعلوم دی او لا هم د هغوی د موندلو هڅې روانې دي.
په دې مرګونې پېښه کې، چې د چهارشنبې په ورځ (د قوس ۵مه) رامنځته شوه، تر۷۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.
د دې دوه دېرش پوړیزې اپارتماني ټولګې په ۸ بلاکونو کې نژدې ۲۰۰۰ کورونه دي.
د هانګ کانګ د اورلګیدو تلفات ۹۴ ته لوړ شول
د هانګ کانګ پولیسو د پنجشنبې په ورځ د یوه ساختماني شرکت مشران، په دغه ښار کې د اور لیګدو د پیښې په تړاو، د غیر عمدي قتل په تور ونیول.
د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې پيل شو لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لاهم په لسګونو نور تري تم دي.
اوروژونکو نن سهار د پېښې له پيل څخه څلرویشت ساعته وروسته خبر ور کړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی.
دغه دوې ودانۍ چې اور پکې ولګید، بیا رغیدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی.
د سوریې موقت ولسمشر له خلکو غوښتې دي چې جشنونه پيل کړي
د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتې دي چې نن لارو کوڅو ته راووځي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال دې ولمانځي.
احمد الشرع د بشار الاسد د رژیم د نسکوریدو تر ورځې نژدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي.
د هیات التحریر الشام ډلې په مشرۍ وسله والو پروسږکال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتید.
اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لورې چې الشرع یې مشري کوي، مخته ځي.
په پاکستان کې وسله والو پولیس وژلي او تښتېدلي
د خیبرپښتونخوا په هنګو ولسوالي کې د پولیسو درې افسران ووژل شول.
په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسله والو د پنجشنبې په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې، درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتیدل.
د دې پیښې مسوولیت چا نه دی منلی، خو په خیبرپښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان ( ټي ټي پي) ډله کوي. اسلام اباد افغان طالبان تورنوي چې د ( ټي ټي پي) ملاتړ کوي، افغان طالبان دا تور ردوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبرپښتونخوا کې له وسله والو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي.
متقي: پاکستان دې د فشار پر ځای خبرو ته مخه کړي
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي، هیله لري اسلام اباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي.
امیرخان متقي دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارژدافیر پیر البرت الساس سره د لیدو پرمهال وکړه.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلې دي چې د دې لیدنې پرمهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان-پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وغږیدل.
د دې بیان له مخې د ناروې شارژدافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړه.
طالبان وایي، د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمبارۍ وکړې چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې.
په تاجکستان کې درې چینایان وژل شوي
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولي ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوې دي.
د دې وازت په بیان کې ادعا شوې ده چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یوه شرکت پر مرکز شوې ده چې د سروزو د کان د استخراج چارې مخته وړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دې ویلي.
په هانګ کانګ کې د لګیدلي اور د قربانیانو شمیر په زیاتیدو دی
په هانګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلي اور له امله لږ تر لږه پنځه پنځوس کسان وژل شوي او لاهم نژدې درې سوه کسان تري تم دي.
اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور کنټرول کړی دی.
پولیس وایي چې د دې پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو د پيښې تحقیقات روان دي.
پاپ په انقره کې له ترکیي چارواکو سره ګوري
لیو څوارلسم نن د پاپ په صفت په خپل لومړي بهرني سفر ترکیې ته ورسېد.
د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلسم به د دې سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې وکړي.
پاپ به له ترکیې لبنان ته ولاړ شي.
پاپ لیو څوارلسم امریکایی دی. دی د مې په میاشت کې د نړۍ د یو اعشاریه څلور میلیارډه کاتولیکانو د مشر په توګه وټاکل شو.
رسنۍ: په واشنګتن کې برید کوونکی پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ملاتړی و
د امریکایي رسنیو د راپور له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نژدې د امریکا د ملي ګارډ پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی ، یو افغان دی چې په افغانستان کې یې د امریکا له ځواکونو سره دنده ترسره کړې وه.
ان بي سي NBC شبکې شکمن کس ۲۹ کلن رحمان الله لکڼوال یاد کړی دی.
د دې رسنۍ د راپور له مخې لکڼوال په دوه زره یو ویشتم کال کې امریکا ته تللی او ده لس کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی.
فاکس نیوز بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جان راتکلیف په وینا ویلي دي چې لکڼوال د امریکا له مختلفو ادارو سره د استخباراتو په شمول همکاري کړې ده.
د چهارشنبې د ورځې د ډزو پرمهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیرې سخت ټپیان شول.
تر دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتیدلی و سپینې ماڼۍ ته نژدې د دې برید په تور ونیول شو.
بل لور ته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پنا غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې پر ایکسپاڼه لیکلي " زمونږ د هېواد خوندیتوب او ساتنه زمونږ د ماموریت یوازنی تمرکز دی".