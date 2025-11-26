خبرونه
اوکراین کی د سولې لپاره خبرې ګړندۍ شوي؛ ټرمپ خپل استازی مسکو ته استوي
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هغه به خپل ځانګړی استازی سټیو ویټکوف مسکو ته واستوي ترڅو اوکراین سره د سولې دهغه تړون په اړه ولسمشر ویلادیمیر پوتین سره خبرې وکړي چې ځینې نهايي" حساس ټکي " ېې تر تعدیل او څیړنې لاندې دي او کیف پرمختګ ته تیاری ښودلې.
د یوې ورځې له سختو ډیپلوماتیکو هلوځلو وروسته چې په کې د منځني ختیځ او اروپا هیوادونو کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وې،د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نښې لیدل کیږي.
اوکراین کې روان جنګ چې مسکو پیل کړی ، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې ترټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي.
ټرمپ د سه شنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل: "د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د ۲۸ مادو پلان د دواړو خواوو په ګډون اصلاح شوی، یوازې د اختلاف څو ټکي پاتې دي."
هغه زیاته کړه: "د سولې ددغه پلان د نهایی کولو لپاره، ما خپل ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، او په ورته وخت کې، د پوځ وزیر ډان ډریسکول به د اوکراینیانو سره وګوري."
د چهارشنبې په ورځ، د ولادیمیر پوتین مرستیال، یوري اوشاکوف هم وویل چې دی له ویټکوف سره ډېرې خبرې کوي، خو دا خبرې اترې علني نه دي.
د امریکا د اردو ویاند وویل چې دریسکول د سه شنبې په ورځ ( د نومبر په ۲۵ مه ) ابوظبی کې روسي پلاوي سره ولیدل ترڅو د سولې د پلان دهغې مسودې په اړه اختلافات کم کړي چې دامریکا حکومت په جینیوا کې د امریکایي او اوکرایني چارواکو له خبرو وروسته چمتو کړې.
د آسیا د ۱۷ کلنو لوبغاړو د فوټبال جام؛ افغانستان له سوریې سره مخامخ کېږي
ټاکل شوې چې د آسیا د ۱۷ کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چارشنبې له سوریې سره مخامخ شي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوکپاڼه لیکلي دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په ۵ بجو په میانمار کې ترسره کېږي.
د افغانستان د اولس کلنو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې په جي ګروپ کې ده.
افغان لوبډلې د شنبې په ورځ له میانمار سره په لوبه کې ۱-۳ ماتې وخوړه.
میانمار د ۶ امتیازونو په لرلو سره تراوسه د جي ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې- درې امتیازونه لري، په دوهم او دریم ځای کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیايي لوبو په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
په استانبول کې زرګونه فعالانو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پرضد مظاهره وکړه
زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پرضد یې مظاهره وکړه.
معترضانو چې اکثر ښځې وې د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پربنسټ تاوتریخوالی یې وغانده.
په تېرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي، د دوی امنیت نیولی و.
د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان ۲۰۲۵ کال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په ترکیه کې ۲۳۵ ښځې د نارینه وو له خوا وژل شوي او د ۲۴۷ نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي.
د ملګروملتونو د امنیت شورا غړي سوریې او لبنان ته ځي
په پام کې ده چې د ملګروملتو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي.
په ملګروملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې په راروانه ډسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د ۱۵ غړو هېوادونو استازي به د ډسمبر په ۴مه، د بشاراسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمدالشرع په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري.
د امنیت شورا غړي به د ډسمبر په ۵مه نېټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګروملتونو له موقتو سوله ساتو ځواکونو سره به وګوري.
دا سرتېري به، چې په ۱۹۷۸ کال کې د اسراییل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پرځای شوي وو، د ۲۰۲۷ کال ترپایه له لبنان څخه ووځي.
ریچارډ بینیټ وايي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د زغملو وړ نه دی
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړي راپورتر د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې یوځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی.
ریچارډ بینیټ پرون د نوامبر په ۲۵مه پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نوره نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته، خوندي او انډول ژوند حق لري.
ښاغلی بینیټ وايي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بینیټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی.
د نوامبر ۲۵مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال لمانځل کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي.
یوناما په خوست او کونړ ولایتونو کې په هوايي حملو کې د لسو ولسي افغانانو مړینه تایید کړه
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وايي، په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوايي حملو په پایله کې لږترلږه لس ملکي وګړي وژل شوي دي.
یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډېری قربانیان ماشومان و. د بیان له مخې په دې هوايي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د ملګروملتو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د طالبانو حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو د دوشنبې په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوايي حملې کړي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې یې هېڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه یې د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د دې حملو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د دوشنبې په ورځ د خیبرپښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملېشو پر مرکز د وسله والو د برید په نتیجه کې درې سرتېري ووژل شول.
پاکستان ردکړه چې ګنې پر افغانستان یې بریدونه ترسره کړي دي
پاکستان ردکړه چې ګنې پرافغانستان یې بریدونه ترسره کړي دي.
د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف چودري په یوه بیان کې چې د پاکستان دولتي ټلویزیون پي ټي وي خپورکړی، ویلي چې پاکستان پرافغانستان برید ندی کړی او زیاته کړې یې ده، هرکله چې دوی برید کوي نو په ښکاره او مناسب ډول یې اعلانوي. هغه همدارنګه د افغان لوري هغه ادعا چې وایي په دغو بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، بې بنسټه وبلله.
تردې مخکې د طالبانو حکومت پرافغانستان د پاکستان تازه هوایي بریدونه په کلکه وغندل او ویې ویل چې له خپل هوايي او ځمکني حريم او خلکو څخه دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سې شنبې پرخپله ایکسپاڼه کې لیکلي چې “د پاکستاني پوځيانو له خوا په پکتيکا، خوست او کنړ ولايتونو کې د تېرې شپې هوايي بريدونه د افغانستان د حريم نقض او د پاکستانۍ ادارې له خوا له ټولو منلو شوو نړيوالو نورمونو سره ښکاره په ټکرکې دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د خوست د ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا ۱۲ بجې پریوه کور بمبار کړی چې لږ تر لږه ۹ ماشومان، ۵ هلکان او ۴ نجونې او یوه ښځه پکې وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد همدارنګه په کونړاو پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ۴ ولسي وګړو د ټپي کیدو خبرورکړی.
دغه بریدونه وروسته له هغې کیږي چې پرون دوشنبې په پیښورکې پریوه پوځي مرکز په ځانوژونکي برید کې لږلږترلږه درې پوځیان ووژل شول او یولس نور ټپیان شول.
وروسته له هغې چې د اوکتوبر په نهمه پرکابل او پکتیکا پاکستان هوایي بریدونه وکړل او طالبانو یې په وړاندې په غچ اخیستونکو بریدونو کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي پوستې په نښه کړې، د اکتوبر په ۱۹ دواړو لورو په دوحه کې پریوه اوربند موافقه وکړه چې د ټینګښت اود دواړو لورود اختلافاتو د هواري لپاره یې په استانبول کې د خبرو دوه نور پړاوونه هم ترسره شول چې بې نتیجې پای ته ورسیدل.
اسراییل وایي، فلسطیني اسلامي جهاد ډلې د مړه شوي یوه بل یرغمل د مړي په نه ورسپارلو سره د اوربند له موافقې سرغړونه کړې
اسراییل د فلسطینانو اسلامي جهاد ډله تورنه کړه چې په غزه کې د یوه بل برمته د مړي د پاتې شونو په ورسپارلو کې په ځنډ سره یې له نازک اوربند څخه سرغړونه کړې.
د فرانسپرس په وینا دې ډلې د دوشنبې په ورځ وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د لټون د عملیاتو په ترڅ کې د یوه برمته د مړي ځای په نښه کړی دی. د دې ډلې یوې سرچینې د خپل هویټ د پټ ساتلو په شرط تایید کړې چې دغه مړی د هغو وروستیو دریو یرغملو له ډلې د یوه دی چې د دې ډلې په ولکه کې دي.
د اسراییل د صدراعظم بینیامین نتانیاهو دفتر په یوه بیان کې وویل چې په فوري توګه د موندل شوي مړي نه ورسپارل ډیرجدي او هغه له شوې موافقې څخه یوه بله سرغړونه بولي او غوښتنه کوي چې د یرغمل شویو د وروستیو درې مړي دې هم وروسپارل شي.
د اوکتوبر له لسمې راهیسې، له کله چې د امریکا په منځګړیتوب د اسراییل او حماس ترمنځ پراوربند موافقه شوې، حماس ټول شل ژوندي یرغمل اسراییل ته سپارلي او هم یې د مړو شویو اته ویشتو یرغملو له ډلې د ۲۵ هغو مړي یا د مړي پاتې شونې اسراییل ته ورکړي دي.
د پاکستان د تازه بریدونو په وړاندې غبرګونونه
په افغانستان کې د پاکستان د تازه هوایي بریدونو د غبرګونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشرحامد کرزي پرخوست، کونړاو پکتیکا د پاکستان نوي هوایي بریدونه په کلکه غندلي دي.
ښاغلي کرزي نن سې شنبې په خپله ایکسپاڼه په یوه بیان کې ویلي، دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچینیان او میرمنې پکې شهیدان شوي، د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل ګڼي. هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پربنسټ اړیکې خپلي کړي، عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسو له تکرارولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړې استازي زلمي خلیلزاد هم نن سې شنبې په خپله ایکسپاڼه د دغو بریدونه غندنه کړې او له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې له لاسه ورکړي، د خپلې خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لویې جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول، د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې زغم لرونکې او واقعي ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
روسیې پرکییف بیا بریدونه کړي دي
روسیې په داسې حال کې پرکییف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسي او اوکرایني چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیزشوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږترلږه شپږکسان وژل شوي او لږترلږه ۱۳ نور ژوبل شوي دي.
په کییف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښارکې د هستوګنې نهه پوړیزه او ۲۲ پوړیزه بلاکونه په نښه شوي او هم یې له امله د ښار په یوشمیربرخو کې د اوبو او بریښنا خدمات ګډوډ شوي دي.
روسي چارواکو هم نن سې شنبې د روسیې پرروستوف او کراسنادار سیمو د اوکراین د ډرون بریدونو خبرورکړی او ویلي یې دي چې په دغو بریدونو کې څلورکسان ټپیان او څو کورونه او اپارټمانونه زیانمن شوي دي.
په عین حال کې اوکرایني چارواکي نن سې شنبې ابو ظبي ته لاړل چې له امریکایي چارواکو سره د سویس په جینوا ښار کې د ترسره شویو خبرو په تعقیب نورې خبرې ترسره کړي. د یوشمیرامریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي به همدارنګه په ابوظبي کې له روسي چارواکو سره هم وګوري.