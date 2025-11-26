د اسټراليا پارلېمان د پردې او چادرۍ مخالفې سیاستوالې غړيتوب ځنډولی
په اسټراليا کې د مسلمان کډوالو د مېشته کېدو مخالفه، يوه سیاستواله پاولېن هينسن تر هغه وروسته د خبرونو سرټکې شوه چې په بورقه یا چادري کې پارلېمان ته ورغله او د پردې په کولو یې د بندیز قانوني مسوده وړاندې کړه. پارلېمان نه یوازې هغه مسوده رد کړه بلکې د نوموړې غړيتوب یې هم د اووه ورځو لپاره وځنډاوه. د پارلېمان افغان ټبرې غړې، فاطمې پيمان په ګډون ګڼو سياستوالو، پر هينسن د مسلمانانو د سپکاوي او تعصب تور پورې کړی خو نوموړې وايي چې خپل دريځ به بدل نه کړي. د رويټرز اژانس له ويډيو جوړ راپور