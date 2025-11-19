د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
چهارشنبه ۲۸ لړم ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۵۴
مولټي مېډیا

د ازادي مېلمه- سیدادریس سادات

د ازادي مېلمه- سیدادریس سادات
Embed
د ازادي مېلمه- سیدادریس سادات

No media source currently available

0:00 0:23:48 0:00

د ازادي راډیو میلمه د ټولنیزو رسنیو فعال دی

XS
SM
MD
LG