د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
یکشنبه ۲۵ لړم ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۵۵
مولټي مېډیا

سهارنۍ خبري مجله

سهارنۍ خبري مجله
Embed
سهارنۍ خبري مجله

No media source currently available

0:00 0:29:43 0:00

دافغانستان ، سیمې او نړۍ مهم خبرونه او خبري رپوټونه

XS
SM
MD
LG