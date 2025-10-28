د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
سه شنبه ۶ لړم ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۲۳
مولټي مېډیا

هایلایټ: د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه

هایلایټ: د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه
Embed
هایلایټ: د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه

No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00

هایلایټ: د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه

XS
SM
MD
LG