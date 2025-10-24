د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
جمعه ۲ لړم ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۲۳
مولټي مېډیا

یوه اوکراینۍ بې‌پيلوټه الوتکه د مسکو په څنډه کې پر یوه اپارتمان ولګېده

یوه اوکراینۍ بې‌پيلوټه الوتکه د مسکو په څنډه کې پر یوه اپارتمان ولګېده
Embed
یوه اوکراینۍ بې‌پيلوټه الوتکه د مسکو په څنډه کې پر یوه اپارتمان ولګېده

No media source currently available

0:00 0:00:52 0:00

امنیتي کمرې هغه شېبه ثبت کړې چې د اوکراین یوه بې‌پيلوټه الوتکه د مسکو په لمنه کې پر یوه اپارتماني ودانۍ لګېږي. د روسیې پلازمېنې ته څېرمه دې نادر برید د اکتوبر په ۲۴مه د مسکو لوېدیځ ته په «کراسنوګورسک» ښار کې یوه استوګنه ودانۍ په نښه کړه. د سیمې د والي په وینا، پنځه کسان، چې یو ماشوم هم په کې شامل دی، ټپیان شوي دي. د اوکراین پر خِرسون ښار هم د روسیې د بې‌پيلوټو الوتکو بریدونه شوي، چې د چارواکو په وینا په پایله کې یې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي.

یوه اوکراینۍ بې‌پيلوټه الوتکه د مسکو په څنډه کې پر یوه اپارتمان ولګېده


XS
SM
MD
LG