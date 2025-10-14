شریف ټرمپ ته په خطاب وویل: تاسو داسې څوک یاست چې نړۍ ورته اړتیا درلوده
د پاکستان صدراعظم د مصر په شرم الشیخ سرمشریزه کې چې د نړۍ مشرانو د غزې د سولې تړون لاسلیک کړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وستایه. شهبازشریف په دې سرمشریزه کې وویل چې هېواد یې یو وار بیا ټرمپ د نوبل سولې جایزې ته کاندیدوي. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د دوشنبې په ورځ په مصر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې، د اسراییل او تُندلارې ډلې حماس تر منځ د غزې د اوربند تړون لاسلیک کړ.