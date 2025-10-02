د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې اعتراضونه تود شوي دي
په داسې حال کې چې د پاکستان تر واک لاندې کشمير کې انټرنېټ او د موبایل سروس بند دی هلته نن (اکتوبر پر دویمه) په څلورمه ورځ هم د خلکو يو پراخ احتجاج دوام لري. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په پارلمان کې دې هغه ۱۲ ځانګړې څوکۍ ختمې کړل شي چې له هنده ورغلیو کشمیریانو لپاره مختص شوې دي. د ګرانۍ ختمولو يې بله غوښتنه ده. د احتجاجیانو او پولیسو ترمينځ نښتې هم شوې دي چې پکې د ۳ پولیس سرتېرو او ۶ ولسي وګړیو د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان تر هند لاندې کشمیر وزیراعظم له احتجاجیانو سره د مذاکرتو کولو خبره کړې ده. انیسې اجمل په دې اړه د اژانس فرانس پريس له ویډیوګانو دا راپور جوړ کړی دی