د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
سه شنبه ۱۱ وږی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۴۶
مولټي مېډیا

د نن ورځې مهم او لنډ خبرونه له احمد شیبر څخه واوری

د نن ورځې مهم او لنډ خبرونه له احمد شیبر څخه واوری
Embed
د نن ورځې مهم او لنډ خبرونه له احمد شیبر څخه واوری

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
XS
SM
MD
LG