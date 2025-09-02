له پاکستانه د "پي او ار" کارډ لرونکو افغان کډوالو جبري ستنېدنه پیل شوه
د پاکستان لخوا په هغه هېواد کې مېشتو مهاجرت (پروف اف رجسټریشن یا پي او ار) کارډ لرونکو افغانانو ته د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسېدو وروسته، د افغان کډوالو وطن ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. په لواړګي کې د دغو کډوالو لپاره یو موقتي کیمپ هم جوړ کړل شوی دی. افغانستان ته روان کډوال وايي، د ګاډو کرایې ډېرې لوړې دي او په لاره کې ډېر زیات بیروبار دی. پاکستان تر دې وړاندې افغان کډوالو ته د اګست تر ۳۱مې پخپله خوښه وطن ته د ستنېدو نېټه ټاکلې وه او ویلي یې وو چې د سېپټېمبر له لومړۍ نېټې نه به دوی په جبري ډول ستنول کېږي. د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راپور لري.