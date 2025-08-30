خبرونه
د ایران د فوټبال لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم درې د یوه په وړاندې ماتې ورکړه.
دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی ګول افغان لوبغاړي امید موسوي په یو ویشتمې دقیقه کې ترسره کړ، خو پنځه دقیقې وروسته ایراني لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول وواهه، بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ.
افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهم مسابقه د دوشنبې په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي.
افغانستان د دې جام لوبو په ( ب) ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یوځای شوی دی.
ملګري ملتونه: اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو ملاتړ کوي
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي کوي.
د دې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کاتورپ د جمعې په ورځ په جینوا کې خبرې غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
اغلې کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اګست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې اووه نوي په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړې دي، ځیني کسان یې ناهیلي کړي او ځیني یې له رواني پلوه سخته ځپلې دي.
طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
د جرمني او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان کډوالو پر مساله خبرې وکړې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان وادفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورخ پر ټیلفون خبرې وکړې.
د راپورونو له مخې دا خبرې تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وې چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده.
تمه ده چې له دې ډلې نژدې پنځوس تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام اباده د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي.
په پاکستان کې تیره اونۍ تر څلور سوه پنځوس ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې یې د منلو ژمنې درلودې.
له څه باندې څلورو کلونو راپه دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې لاهم په پاکستان کې شاوخوا دوه زره درې سوه داسې افغانان شته چې د جرمني له خوا د منلو له ژمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي.
د پاکستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د شل اورونو په لوبه کې د نهه دیرش منډو په توپیر ماتې ورکړه.
دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شل اووره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه.
افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبې په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف اسیایي جام ته چمتوالی دی چې لس ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پيلیږي.
په اسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ، د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګله دیش ملي لوبډلې برخه اخلي.
زیلینسکي: روسیه د اوکراین پر ختیځ د یوه لوی برید نیت لري
د اوکراین ولسمشر وایي، هڅه کوي چې په درې څلورو ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي.
ولادیمیر زیلینسکي پرون په کییف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړیدو تکل یې وروسته تر دې کړی چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده.
زیلینسکي زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا یولک روسیي پوځیان راغونډ شوي.
ټرمپ د اګست په پنځلسمه په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پرمهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښیني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نژدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل، که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پریکړه وکړي.
د اګست په ۲۶مه، ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو ویې ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلي ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زیلینسکي هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی.
د افغانستان په ختیځ کې نن یوشمیر ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورکول کیږي
نن( د اګست ۳۰مه) د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي د مخنیوي کمپاین پیلیږي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا، د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږکال په افغانستان کې د پولیو دوې مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې.
افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لاهم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي.
په ایران کې سږکال تر اوسه په سلګونو کسان اعدام شوي
ملګري ملتونه وایي، د سږکال له پيله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه اته سوه یو څلویښت تنه اعدام شوې دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفتر نن( د اګست ۲۹ مه) څرګنده کړه چې د ایران حکومت تر ډيره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي.
په جینوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداساني خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې یو سل او لس تنه اعدام شوې دي.
د بخښني د نړیوال سازمان په وینا، په ټول دوه زره څلرویشتم کال کې په ایران کې نهه سوه دوه اویا تنه اعدام شوي وو چې دا د ټولې نړۍ د یوه کال د اعدامونو څلور شپیته سلنه وه.
( این -پي- ار): طالبانو یوشمیر چینایان نیولي
د امریکا ) این-پي-ار) راډیو خبر ورکړ چې طالبانو د دولسو چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي.
د دې خبر له مخې د طالبانو او ( ایف چین) کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کیدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوې دي چې له دې ډلې یې اته تنه بیرته ازاد شوي او څلور تنه لاهم په بند کې دي.
په واشنګتن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یوه چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو، خو هغوی نه دي نیول شوي.
د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت ویلي دي چې دې چینایي کمپنۍ په خپلو مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی، خو د ( ایف چین) کمپنۍ غړیو ( این-پي ـ ار) راډیو ته ویلي دي چې
طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لورې ګټې کوي.
طالبانو له ( ایف چین) کمپنۍ سره د دوه زره درویشتم کال په جنوري کې د امو حوزې د تیلو د استخراج پنځه ویشت کلن تړون لاسلیک کړی و. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې وه چې په لومړیو دریو کلونو کې به پنځه سوه څلویښت میلیونه ډالر پانګونه کوي.
د جاپان او هند د صدراعظمانو لیدنه کتنه په توکیو کې
د هند صدراعظم نریندرا مودي نن په توکیو کې د جاپان له صدراعظم شګیرو ایشیبا سره ګوري.
د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې په دې غونډه کې موافقه وشي چې د راتلونکې یوې لسیزې په مخه د جاپان او هند ترمنځ د شخصي پانګونې کچه تر اته شپیته میلیارډه ډالرو پورې زیاته شي، همداراز د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو پنځو کلونو پورې نیم میلیون کسانو ته ورسیږي.
هند او جاپان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفې پرې زیاتې کړې دي.
په لسګونو افغانان له پاکستانه جرمني ته ځي
ټاکل شوې ده چې یوه ډله افغانان د دوشنبې په ورځ له اسلام اباده جرمني ته انتقال شي.
جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا پنځوس افغانان به د جرمني هانورو ښار ته په الوتکه کې ولیږدي.
دا کسان د هغو شاوخوا دوه زره درې سوه افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده.
په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوې دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر څلور سوه پنځوس ډير افغانان پاکستاني پولیسو نیولي و چې نژدې نیمایي یې د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوې دي.
له څه باندې څلور کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړې دي.