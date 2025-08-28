د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
پنجشنبه ۶ وږی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۳۶
اونېزې خپرونې

ازادي میلمه: امیرګران

امیر ګران
Embed
ازادي میلمه: امیرګران

No media source currently available

0:00 0:25:53 0:00
مستقیم لېنک
XS
SM
MD
LG