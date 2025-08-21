د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
پنجشنبه ۳۰ زمری ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۴۸
اونېزې خپرونې

ازادي میلمه: ځوان لیکوال مسعود رښتین

مسعود ریښتین
Embed
ازادي میلمه: ځوان لیکوال مسعود رښتین

No media source currently available

0:00 0:23:42 0:00
مستقیم لېنک
XS
SM
MD
LG