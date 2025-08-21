د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
پنجشنبه ۳۰ زمری ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۴۱
اونېزې خپرونې

ازادي میلمه- فضل احمد انیس

فضل احمد انیس
Embed
ازادي میلمه- فضل احمد انیس

No media source currently available

0:00 0:26:37 0:00
مستقیم لېنک

افغان هنرمند فضل احمد انیس مو میلمه دی

XS
SM
MD
LG